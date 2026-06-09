Advierten que solo el 15% de las personas usa siempre preservativo y crecen los riesgos de enfermedades

En Argentina, el uso del preservativo entre jóvenes y adolescentes se mantiene en niveles bajos y eso coincide con un aumento del riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS), en un escenario en el que el 98% de los nuevos diagnósticos de VIH se asocia a relaciones sexuales sin protección, de acuerdo con el boletín “Respuesta al VIH y las ITS” del Ministerio de Salud.

Aunque el preservativo es el único método anticonceptivo que protege del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, solo el 14,5% de la población lo usa en todas sus relaciones sexuales, advirtió a Infobae la doctora Silvina Valente, jefa de Sexología Clínica del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.

La caída es todavía mayor entre las nuevas generaciones. Solo el 5% de los adolescentes y el 13% de los jóvenes afirmaron usar siempre preservativo, según un informe de AHF Argentina de 2021. De acuerdo a la entidad, la caída es sostenida: de casi un 40% en 2012 a cifras actuales por debajo del 15%.

Valente dijo a Infobae que “los datos son alarmantes ya que solo el 14,5% de la población utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales, y se estima que en el país 139.000 personas conviven con el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana)”.

Ese bajo nivel de uso convive con un aumento de notificaciones en la población más joven. Las personas de entre 15 y 24 años son el grupo etario con mayor crecimiento en la notificación de infecciones de transmisión sexual, excepto en VIH, según un reporte elaborado en 2023 por el Ministerio de Salud de la Nación, UNICEF y FUSA.

Qué enfermedades se pueden transmitir por relaciones sexuales sin protección

AHF Argentina explicó que además del VIH, hay otras infecciones que se pueden transmitir a través de relaciones sexuales sin protección. “Estas infecciones pueden generar incomodidad, afectar el disfrute de la sexualidad y, de manera indirecta, facilitar la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)“.

Según el Ministerio de Salud de la Nación la sífilis en Argentina, presenta un incremento sostenido en la notificación de la enfermedad a nivel nacional y regional, con especial énfasis en adolescentes y personas jóvenes.

En 2025, Argentina notificó 46.779 casos de sífilis, lo que representa un aumento del 75,6% respecto a 2022. Según el BEN, la tasa nacional alcanzó los 117,2 casos por 100.000 habitantes, superando por primera vez los 30.000 casos anuales en 2023 y marcando el mayor registro histórico. El Ministerio de Salud atribuye este crecimiento tanto a un aumento real de contagios como a mejoras en la detección y notificación, especialmente a través de pruebas rápidas y campañas focalizadas.

AHF Argentina señaló las señales de alerta de las infecciones de transimisión sexual: “Si llegas a contraer alguna de estas infecciones, podrías notarlo por la aparición de un flujo inusual de colores amarillo, verde o grisáceo proveniente de tus genitales. También podrían ser señales de alerta el ardor, picazón o dolor en la zona genital o anal, o la presencia de lesiones como ampollas o úlceras en estas áreas".

Si se llega a identificar alguno de estos síntomas, la entidad recomendó consultar a un médico para recibir el tratamiento adecuado. “Esto ayudará a evitar complicaciones a largo plazo como esterilidad, daño a órganos internos o ciertos tipos de cáncer", alertó.

Muchas personas cursan una ITS sin saberlo. Desde el hospital advirtieron que algunas son altamente transmisibles incluso con una sola exposición (como el VIH en fase aguda, la gonorrea, la clamidia o la sífilis), ya que los microorganismos pueden estar muy concentrados en fluidos genitales aun sin presentar síntomas.

“Vagina, pene, ano y boca tienen mucosas muy permeables. Además, durante el acto pueden producirse pequeñas fisuras imperceptibles que facilitan el ingreso de microorganismos”, explicó la psicóloga y sexóloga Analía Urretavizcaya (MN21.778), integrante del programa.

Mitos sobre el uso del preservativo

Según los especialistas del Hospital de Clínicas, la falta de protección entre adolescentes y jóvenes no se limita a una cuestión de acceso. Sino que responde a desinformación, prejuicios y tabúes, y también a una baja percepción del riesgo.

“Identificamos una dificultad en la apropiación del preservativo atravesada por mitos y factores culturales. Su uso suele asociarse simbólicamente con la desconfianza o la infidelidad, lo que dificulta su incorporación en vínculos estables”, afirmóa Urretavizcaya.

A esto se suma la percepción de una disminución del placer y el mito de la dificultad para mantener la erección, un problema que los varones jóvenes suelen atribuir al látex y no a factores como la ansiedad o la inexperiencia, explicaron desde el Clínicas.

Aunque en redes sociales circulan contenidos que promueven el sexo “a pelo”, o sea, sin protección, esta presión social no es nueva. La pornografía y ciertos consumos culturales refuerzan la idea de que el preservativo es innecesario, instalando expectativas irreales especialmente en adolescentes, afirmaron los especialistas del hospital.

Valente explicó que “el uso correcto y sistemático de preservativos masculinos y femeninos durante la penetración vaginal, anal o sexo oral puede proteger contra la propagación de las ITS, incluida la infección por el VIH. Los datos demuestran que los preservativos masculinos de látex, si se utilizan de forma sistemática, tienen un efecto protector del 85% o más contra la infección por el VIH y otras ITS”.

No hay dudas de la eficacia del preservativo contra las infecciones de transmisión sexual a la hora de mantener relaciones sexuales. Por eso, se aconseja usarlo desde el inicio hasta el final del acto, según AHF Argentina.

“Con un preservativo bien elegido y usado, el orgasmo se alcanza sin cambios relevantes”, aseguró Urretavizcaya. Para evitar que el uso “corte el momento”, se recomienda “tenerlo siempre a mano, practicar su colocación incluso durante la masturbación e incorporarlo al juego previo con lubricantes al agua”, sugirió la doctora Valente.

La médica afirmó que “el mensaje tiene que ser diario para generar hábitos y sostenerlos. Educar sobre anticoncepción y la prevención de las enfermedades sexuales es parte de educar sobre el cuidado de uno mismo y se deben introducir como hábitos, desprovistos de erotismo y carga moral”.

Consejos para tener sexo de manera segura, según AHF Argentina:

Utilizar preservativos o barreras de látex: colocar la barrera de protección antes del acto y mantenerla hasta el final de la práctica.

Visitar al médico en caso de tener lesiones en los genitales.

Realizarte exámenes médicos con regularidad.