Aumentó el consumo y acceso a internet por parte de los entrerrianos

El Indec actualizó su informe sobre el acceso a internet en la Argentina y reveló que en el primer trimestre de 2026 hubo 51.176.541 accesos a internet, contra 39.580.521 de 2025, lo que arroja un incremento del casi 4% en el país. Entre Ríos registró 1.437.982 accesos a internet con un aumento interanual del 3,8%.

El informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) del primer trimestre de 2026 comprende 39.580.521 accesos a internet desde móviles, con un incremento de 2,4% respecto al mismo trimestre del año anterior y 11.596.020 accesos fijos, que registra un aumento de 8,6% respecto al primer trimestre de 2025.

Asimismo, aquel total incluye 46.436.416 accesos a internet residenciales (+3,3%) y 4.740.125 accesos en organizaciones (+8,1%).

Los accesos en Entre Ríos

Entre Ríos registró en marzo 1.437.982 de accesos a internet, exhibiendo una variación interanual de +3,8% y un acceso por habitante de 0,98: casi un acceso por persona en promedio. En tanto que lla provincia registró 1.194.550 accesos mediante móviles (+2,5% interanual) y 243.432 accesos mediante dispositivos fijos (+10,4% respecto de igual periodo de 2025).

Según consignó ApfDigital, mientras que en la discriminación por categorías la provincia registró 1.369.282 de accesos residenciales (+3,9%) y 68.700 accesos por organizaciones (+2,5%).

Accesos a internet móviles

A nivel nacional en marzo de 2026, último mes del trimestre, se registraron 39.733.851 accesos a internet móviles (+2,1% respecto al mismo mes del año anterior). En marzo de 2026 los accesos a internet móviles residenciales ascendieron a 35.454.375 (+1,5% respecto a marzo de 2025). Los accesos a internet en organizaciones sumaron 4.279.476 (+7,6%).

Accesos a internet fijos

En marzo de 2026, último mes del trimestre, se registraron 11.706.609 accesos a internet fijos (+9,2%). En marzo de 2026 los accesos a internet fijos residenciales ascendieron a 11.210.213 (+9%). Los accesos a internet en organizaciones sumaron 496.396 (+12,3% respecto al mismo mes del año anterior).