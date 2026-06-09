“Voy a ir por la reelección”, dijo Azcué y destacó la “función clave” de Troncoso

Tras homenajear a los periodistas en su día, el intendente de Concordia rompió el silencio sobre el escenario político. Ratificó su voluntad de renovar mandato para consolidar el plan de infraestructura de 15 millones de dólares, despejó ruidos internos tras los dichos del ministro Troncoso y analizó la interna de la UCR provincial.

“Nosotros tenemos un plan de gobierno, somos un frente que no es electoral, sino de gestión, conformado por varios partidos. Este plan por supuesto que trasciende a una sola gestión. Por eso vamos a poner a consideración de los vecinos la continuidad de este proyecto político y, obviamente, voy a ir por la reelección para darle continuidad a ese camino”, lanzó de forma tajante el mandatario.

“Pasamos la parte más difícil”

Al cumplir la mitad de su mandato, Azcué repasó el complejo escenario macroeconómico que debió timonear para estabilizar las arcas públicas y explicó por qué los frutos de la gestión comienzan a palparse con fuerza.

“Nos tocó gobernar con muchas variables en contra que tuvimos que corregir. Nos dejaron un municipio endeudado, detonado, y sufrimos la estrepitosa caída de la recaudación y la inflación del primer semestre de 2024. Nos llevó más de dos años ordenar la estructura y generar las bases presupuestarias y técnicas. Tomamos medidas muy duras y difíciles, pero la parte más compleja ya pasó”, detalló el intendente.

Asimismo, el jefe comunal contrapuso la herencia recibida con los frentes de obra proyectados, destacando que el presupuesto actual destina un 20% del total de los recursos exclusivamente a la obra pública, con la meta de alcanzar el 30% mediante la optimización diaria. En ese sentido, detalló un ambicioso plan:

Inversión global: Se ejecutan alrededor de 15 millones de dólares en obras de infraestructura básica, cloacas y agua.

Pavimentación: Este mes se ponen en marcha las primeras 45 cuadras de asfalto. Además, ya produce la fábrica local de adoquines y se avanza en la licitación de una planta de asfalto propia.

Modernización y tecnología: Se concretará en junio una fuerte inversión en luminarias LED para el alumbrado público, mejoras en plazas e incorporación de sistemas GPS para eficientizar los servicios.

Proyecto estratégico: El municipio mantiene el foco puesto en el desarrollo del Polo de la Zona de Actividad Logística, una obra compleja que apunta a cambiar el perfil productivo de la región.

Relación con el periodismo y tirones de oreja a la política

Durante el intercambio, Azcué reflexionó sobre el rol de la prensa en la democracia actual y marcó distancia de los sectores políticos nacionales que confrontan de manera sistemática con los comunicadores.

“Somos absolutamente respetuosos de la libertad de expresión y del trabajo del periodismo. Hoy se viven tiempos de ciertas tensiones y grietas entre la política y el periodismo, y hay que tener cuidado. Los gobernantes tenemos que dar un buen ejemplo a la sociedad y sobre todo a los jóvenes. Uno puede no coincidir y hacer evaluaciones, pero los modos son importantes; hay que mostrar altura y educación”, analizó el jefe comunal.

Respuestas a Troncoso y la solidez de la coalición

Consultado sobre las recientes declaraciones del ministro de Gobierno de la provincia, Manuel Troncoso —quien había señalado el derecho de Azcué a reelegir pero remarcando que debía ser dentro de un armado que contuviera a todos los sectores originales de la coalición—, el intendente disipó cualquier lectura de quiebre o interna feroz.

“Tengo una excelente relación con el ministro Troncoso y con los representantes de todos los partidos del frente. Quiero transmitirle tranquilidad a la gente porque muchas veces se hacen interpretaciones malintencionadas o se sacan de contexto las declaraciones. No veo nada negativo en sus dichos, al contrario, él cumple una función clave en esta construcción”, aclaró.

A su vez, ratificó la sintonía fina con la capital provincial: “Nuestro frente de gobierno está unido, sólido y tiene un conductor y líder claro que es el gobernador Rogelio Frigerio. Estoy convencido de que la continuidad de este modelo le hará muy bien a Concordia, y lo mismo hará el Gobernador en la provincia”.

La interna de la UCR y el aplazamiento del Congreso

El sitio 7 Páginas consignó que el mandatario concordiense se refirió a los movimientos internos de la Unión Cívica Radical (UCR) y a sus públicas aspiraciones de conducir el Comité Provincial del partido de la línea blanca. Al evaluar la reciente suspensión del Congreso Partidario, minimizó las lecturas de parálisis institucional y explicó los consensos técnicos del centenario partido.

“Los partidos tienen vida interna y eso fortalece al frente. En este congreso que se suspendió se iba a abordar el acortamiento de los mandatos. Debido a la pandemia, los mandatos se prolongaron y terminaron coincidiendo las elecciones internas del partido con las elecciones generales de la provincia. Hay una coincidencia muy amplia en la UCR de que eso no es bueno y es mejor descalzar los comicios. Veremos cuándo se convoca nuevamente para votarlo”, concluyó Azcué.