Feriado en Argentina: qué se conmemora este lunes 15 de junio y cómo se paga a quienes trabajan

Este lunes 15 de junio se cumple el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una fecha que recuerda al prócer salteño que tuvo un papel fundamental durante las luchas por la independencia argentina.

La fecha original de la conmemoración es el 17 de junio, día en que falleció el prócer salteño en 1821. Sin embargo, al tratarse de un feriado trasladable, la legislación vigente establece que cuando la fecha cae en determinados días de la semana puede moverse para favorecer la conformación de fines de semana largos. En 2026, la conmemoración se traslada al lunes 15 de junio.

Güemes tuvo un papel clave en la defensa del norte argentino frente a las invasiones realistas durante el proceso independentista. Su estrategia militar, apoyada en las conocidas milicias gauchas, fue determinante para contener el avance español y proteger el territorio mientras avanzaban las campañas libertadoras de otros líderes de la época.

Para muchos argentinos, especialmente en las provincias del norte, la fecha tiene una relevancia histórica particular. A nivel nacional, el homenaje forma parte del calendario oficial de feriados desde hace más de una década.

Quién fue Martín Miguel de Güemes

Martín Miguel de Güemes fue un militar y dirigente político nacido en Salta que desempeñó un rol clave en la defensa de la frontera norte durante la Guerra de la Independencia.

Al frente de sus tropas gauchas, resistió numerosos avances de las fuerzas realistas y contribuyó a resguardar el territorio de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata.

En reconocimiento a su legado, el Congreso Nacional declaró la fecha como Día Nacional de la Libertad Latinoamericana mediante la Ley 25.172. Posteriormente, la Ley 27.258 incorporó la conmemoración al calendario de feriados nacionales.

Cómo se debe pagar un feriado trabajado

La legislación laboral argentina establece que los feriados nacionales tienen el mismo tratamiento que un domingo. Esto significa que, si un trabajador no presta servicios durante esa jornada, debe cobrar su salario habitual sin sufrir descuentos. En cambio, si por razones operativas o de actividad debe concurrir a su puesto, corresponde una remuneración especial.

En esos casos, el empleado tiene derecho a percibir el valor de la jornada normal más una cantidad igual. En términos prácticos, el día trabajado se abona al 100% adicional, lo que comúnmente se conoce como pago doble. Por ejemplo, si una persona cobra $50.000 por una jornada laboral, y trabaja durante un feriado nacional, debería percibir $100.000 por ese día.

La aplicación concreta puede presentar particularidades según convenios, esquemas de turnos o modalidades de contratación. Ante situaciones específicas, suele ser recomendable consultar la normativa vigente o la representación sindical correspondiente.

Calendario de feriados 2026

Con la llegada del feriado del 15 de junio, el calendario argentino suma una nueva pausa en un mes que concentra varias fechas patrias. Para quienes puedan aprovecharlo, será una oportunidad para cortar la rutina; para quienes deban trabajar, la ley contempla una compensación económica diferenciada.

De acuerdo con el calendario oficial publicado por el Gobierno nacional, estos son los feriados y días no laborables que restan en 2026.

Feriados inamovibles restantes

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables restantes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables restantes

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre