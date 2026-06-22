Falsa noticia sobre el padre de Messi: qué hacer cuando circula un rumor o desinformación en redes o medios

Por Chequeado.com

Tras las especulaciones sobre la salud de Jorge Messi y la falsa información sobre su muerte, la familia del capitán argentino pidió desestimar cualquier versión que no provenga de sus canales oficiales. En situaciones que generan gran interés público, suelen multiplicarse los rumores y los contenidos falsos. Ante una información dudosa, lo primero es no compartirla.

Buscar la fuente original, revisar las cuentas oficiales de las personas involucradas y observar cómo circula el contenido son algunas recomendaciones para detectar posibles desinformaciones.

Cuando un tema concentra la atención pública, los rumores y las noticias falsas suelen circular con rapidez. Ante una información dudosa, es importante detenerse y verificar antes de compartir. Estas son algunas recomendaciones para hacerlo.

Si te cruzás con un contenido sospechoso, no lo compartas

Ante cualquier contenido que te genera dudas, el primer paso es no compartirlo sin saber si es verdadero o está fuera de contexto.

Como explica esta guía elaborada por Chequeado, la desinformación muchas veces apela a nuestras emociones, como la indignación o la rabia, para hacernos reaccionar rápido y que no reflexionemos antes de compartirlo.

Cuando veamos o escuchemos algo que nos genera una emoción fuerte, evaluemos en mayor profundidad el contenido.

En todos los casos, tomarnos unos minutos para buscar más información sobre el tema o sobre ese mensaje en particular nos puede ayudar a desmentirla y frenar la cadena de viralización.

Buscá la fuente original de la información

Si nos encontramos con un contenido cuya autenticidad genera dudas, un buen segundo paso es buscar su fuente original.

En el caso de videos o imágenes, es aconsejable realizar una búsqueda inversa del contenido en Google para identificar si está publicado en algún sitio legítimo, o si únicamente ha sido difundido por cuentas o sitios sospechosos.

En cambio, si se trata de una presunta frase o noticia, podemos hacer una búsqueda por palabras clave en Google para determinar su origen.

Hay muchos contenidos que son compartidos por cuentas impostoras, que se hacen pasar por otra persona (por ejemplo, en lugar de @Chequeado es @Chequead0, un solo carácter de diferencia, pero mirado rápido puede confundirnos). Cuando veamos un contenido muy fuerte, vayamos al perfil de la cuenta a ver si la cantidad de seguidores y el resto del contenido que comparten es congruente.

Chequeá las cuentas de los involucrados

Tratemos de identificar de dónde viene la información. No sólo quien la publica o comparte, sino cuáles son las fuentes que usan: ¿son especialistas? ¿De un organismo oficial o internacional? Muchas veces la desinformación no menciona una fuente específica (“el primo de mi amiga que es médico”, por ejemplo) o citan agencias que no existen realmente.

En los casos que se cita a un organismo o persona que existe, se puede verificar si efectivamente lo dijo.

En el caso de Messi, ni el futbolista ni su entorno habían confirmado la noticia desde sus redes sociales verificadas u otros canales oficiales.

También es importante identificar quiénes son las cuentas que están difundiendo la noticia en redes sociales, con qué sentido y si repiten el mismo mensaje sin aclarar de dónde surge o dar más detalles.

La lectura crítica nunca pasa de moda

La desinformación puede tomar distintos formatos, pero algo que siempre la caracteriza es que apela a nuestros sentimientos o emociones más que a nuestra razón.

En el caso de los contenidos audiovisuales (videos, audios o imágenes), cada vez existen más aplicaciones web que permiten verificar -con mayor o menor grado de precisión- si son reales, han sido manipulados o directamente son falsos.

Entre las empresas que ofrecen soluciones para detectar si un contenido es verdadero o falso encontramos: Sensity y RealityDefender, ambas pagas. Entre las accesibles y gratuitas algunas son Hive Moderation, Sightengine y SynthID, la herramienta creada por Google que detecta cuando un contenido ha sido generado con IA desde esta plataforma.

Qué hacer si compartí un contenido y resultó ser falso

Como te contamos en esta nota, si tuiteas o posteas algo y luego te das cuenta que es una desinformación, lo mejor es borrarlo y aclarar por qué lo borraste. No lo dejes publicado porque, en general, ese posteo falso puede seguir difundiéndose sin la aclaración.

Si querés hacerlo aún mejor, hacé una captura de tu tuit o posteo falso antes de borrarlo e incluilo en la corrección, así quienes te leen saben a qué te referías si luego se cruzan con esa pieza compartida por otra persona.