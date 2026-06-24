Hantavirus: la OMS evalúa declarar el fin del brote vinculado al crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) podría declarar el fin del brote de hantavirus el 2 de julio si hasta esa fecha no se notifican nuevos casos, una decisión que cerraría formalmente un episodio con 13 contagios y tres muertes detectados entre personas que viajaban a bordo del crucero MV Hondius.

El dato central fue comunicado por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien precisó que el total de casos se mantiene sin cambios y que se identificaron más de 650 contactos en 33 países y territorios. Todos, salvo 54, ya completaron su cuarentena y el resto prevé terminarla antes de la fecha límite.

Eso significa que, si no aparece ningún nuevo contagio, la organización pondrá fin al brote el 2 de julio. La vigilancia internacional se desplegó sobre personas expuestas en distintos países después de la detección del foco en el barco.

Durante una rueda de prensa, Tedros explicó que la OMS seguirá investigando el origen del episodio y la forma en que el virus se propagó entre personas a bordo. También indicó que el organismo trabaja con socios que recogieron muestras ambientales en el barco y coordina un estudio con personas expuestas al virus en 21 países.

El director general añadió que se gestiona el envío de una muestra del virus al Centro de Bioseguridad de la OMS en Suiza. Según dijo, ese material será clave para desarrollar diagnósticos, tratamientos y vacunas ante futuros brotes.

Tedros agradeció la cooperación de los países que participaron en la respuesta desde el inicio del episodio y destacó el papel de España. En ese reconocimiento mencionó de forma especial el liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En tanto, según Associated Press, los últimos ocho pasajeros estadounidenses que permanecían en cuarentena hospitalaria especializada durante 42 días tras su exposición al brote abandonaron las instalaciones de Nebraska. Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos confirmaron el lunes el fin de esa cuarentena.

La portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Emily Hilliard, resumió la respuesta oficial en un correo electrónico: “Gracias a la estrecha colaboración entre socios federales, estatales y locales, el HHS ayudó a proteger al pueblo estadounidense, contener los riesgos potenciales y llevar esta respuesta a una conclusión exitosa”.