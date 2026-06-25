Cómo Google avisó y salvó a miles de personas de quedar bajo los escombros en Venezuela

La tecnología de Google salvó a innumerables personas en Venezuela, donde el miércoles dos terremotos de más de 7 grados, que se registraron con un minuto de diferente entre uno y otro y distintos epicentros, dejaron al momento 188 muertos y 1.520 heridos, y más de 200 personas atrapadas en los escombros.

Venezuela no dispone en la actualidad de un sistema de alerta sísmico y el organismo encargado de registrar los terremotos, que es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Fuvisis), solo dispone de una red de estaciones sismológicas para registrar los movimientos telúricos luego de que ocurren.

Sin embargo, unos 30 segundos antes de que se sintiera el temblor, el Sistema de Alerta Sísmica de Android demostró su eficacia incluso en zonas de la ciudad que sufrieron poco impacto, como Macaracuay, al este de la capital.

En Macaracuay, gracias al mensaje que apareció en sus teléfonos, muchos tuvieron tiempo suficiente para reaccionar y salir de sus casas. Entre ellos se encontraba Patricia Aloy, comunicadora que trabaja en la embajada italiana de Caracas.

"El sistema de Google, explicó a la agencia ANSA, transforma los teléfonos en minisismógrafos mediante su acelerómetro interno".

"Al detectar la vibración inicial de la masa, los servidores calculan el epicentro y envían una alerta a los dispositivos de la zona antes de que llegue la onda destructiva. Ayer, eso fue exactamente lo que sucedió: en cuanto nuestros teléfonos empezaron a recibir la señal, salimos a la calle, justo antes del temblor", recordó en diálogo con la agencia de noticias italiana.

Pericles Sánchez, un escritor de 39 años, logró recibir un alerta previo gracias a que Google lo envió a los teléfonos Android. “Nos dio tiempo de salir. No fue sino que hasta que estábamos ya afuera que lo empezamos a sentir”, relató Sánchez a The Associated Press en una comunicación por WhatsApp.

Cómo funciona el sistema de Google para Android

El acelerómetro de un teléfono Android, el mismo sensor que gira la pantalla al colocarlo de lado, también puede detectar el temblor del suelo durante un terremoto, explica el motor de búsqueda. Si un teléfono fijo detecta la onda P inicial, más rápida, de un terremoto, envía una señal a nuestro servidor de detección de terremotos, junto con una ubicación aproximada del lugar donde se produjo el temblor.

El sistema analiza rápidamente los datos de muchos teléfonos para confirmar que se está produciendo un terremoto y estimar su ubicación y magnitud. El objetivo - explican desde Google- es alertar al mayor número de personas posible antes de que la onda S, más lenta y dañina, les alcance.

El sistema envía dos tipos de alertas:

Alertas de "BeAware" (Precaución): para temblores leves estimados.

Alertas de "TakeAction" (Actúa): para temblores más fuertes estimados, que ocupan toda la pantalla del teléfono y emiten un sonido fuerte.

Para recibir las alertas, los usuarios deben tener conexión Wi-Fi o datos móviles, y tener activadas las alertas de terremotos de Android y la configuración de ubicación. Las alertas se envían en función de una ubicación aproximada del dispositivo que protege la privacidad. Los usuarios que no deseen recibir estas alertas pueden desactivar las alertas de terremotos en la configuración de su dispositivo.

Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud que sacudieron Venezuela el miércoles son los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo y han causado daños en el principal aeropuerto y el colapso de decenas de edificios.

Aunque Venezuela se encuentra cerca de múltiples fallas, su posición entre las placas sudamericana y del Caribe hace que los terremotos de gran intensidad sean mucho menos comunes que en otras partes de América Latina.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) dijo que el primer terremoto, con una magnitud de 7,2, tuvo su epicentro al oeste de Morón, en la costa caribeña del país, unos 170 kilómetros al oeste de Caracas. El sismo ocurrió a una profundidad de 22 kilómetros. Apenas un minuto después, el USGS reportó un segundo terremoto de magnitud 7,5, con una profundidad de 10 kilómetros y un epicentro a 16 kilómetros (10 millas) al suroeste de Morón.

La amenaza sísmica combinada con la precariedad en la construcción fueron el cóctel perfecto para el desastre del miércoles, cuando dos terremotos consecutivos golpearon el país, dejándolo ciudades en ruinas.