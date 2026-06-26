Alerta: desde Salto Grande advirtieron que el fenómeno El Niño tendrá “intensidad fuerte o muy fuerte”

Desde el Área de Hidrología de Salto Grande, donde se realiza un seguimiento permanente de las condiciones climáticas y oceánicas a escala regional y global, informaron que los centros de climatología a nivel global confirmaron la tendencia de un año “Niño”. Es con “altas probabilidades de intensidad fuerte o muy fuerte”.

“En la actualización del mes de junio las previsiones confirmaron la intensificación del fenómeno Niño, previendo que para fines del año 2026 las probabilidades que sea de intensidad ‘muy fuerte’ están en torno al 60%, la opción de ‘fuerte’ alrededor a un 20% y un 10% para intensidad ‘moderada'”, indicaron desde la entidad a Ahora.

En Salto Grande creen que, más allá de la magnitud que finalmente tenga el fenómeno, los efectos sobre el nivel del río Uruguay comenzarán a notarse en septiembre u octubre aproximadamente, extendiéndose hasta el mes de marzo o abril del 2027: “Durante esos meses es muy probable que el nivel del río esté en condición de aguas altas, con mayor predisposición a que ocurran eventos de crecidas. Si bien no es posible hacer pronósticos hídricos con meses de antelación, los registros históricos dan cuenta que, particularmente en años con Niño muy fuerte, han ocurrido una o varias crecidas importantes entre octubre y abril”.

El reporte apuntó que, en base a esos antecedentes, este fenómeno climático -natural y recurrente- seguramente afectará -en algún momento dentro de los meses referidos a las personas y actividades que están instaladas dentro del valle de inundación del río Uruguay: “Tomar oportunamente acciones preventivas, informarse por canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades locales, son acciones básicas y de importancia cuando se presenten emergencias hídricas”.

Consecuentemente, para el seguimiento del fenómeno de “El Niño”, se recomienda consultar los canales oficiales: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) o el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).