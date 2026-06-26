Venezuela elevó a 589 la cifra de muertes por el doble terremoto: sigue la búsqueda de sobrevivientes

Durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos, la Presidenta Delcy Rodríguez agregó que hay 2.980 heridos. La ayuda internacional comenzó a llegar y se espera el arribo de rescatistas.

Al menos 589 personas murieron y 2.980 resultaron heridas tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles a Venezuela. Las operaciones de búsqueda de supervivientes continúan mientras el Gobierno realiza un balance preliminar de los daños materiales.

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recorrió el jueves La Guaira, el área identificada como el epicentro de la devastación. En ese estado, más de 100 edificios colapsaron a causa de los sismos, lo que llevó al despliegue de más de 100 equipos de maquinaria pesada para las tareas de rescate y recuperación de víctimas.

El gobierno de Venezuela precisó que se contabilizan 157 personas desaparecidas y 200 atrapadas bajo los escombros a causa de los potentes sismos. Además, de producirse cerca de 214 réplicas posteriores a los temblores del miércoles.

Esta cifra oficial contrasta con el reporte en línea de la página Desaparecidos Terremoto Venezuela, que estimó la cantidad de desaparecidos en 23.008.

Asimismo, un total de 2.927 familias se encuentran damnificadas a causa de los sismos. Respecto a los daños materiales, el jefe del Parlamento venezolano informó que al menos 250 edificios resultaron afectados o destruidos.

Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal “VENApp” para centralizar los reportes de personas desaparecidas, e instó a los familiares que no han logrado establecer contacto con sus allegados a formalizar la denuncia de inmediato.

“Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos”, enfatizó el dirigente oficialista en alusión a las labores de salvamento en las estructuras colapsadas.

Rodríguez formuló un llamado a la población venezolana a mantener la "calma y la unidad nacional" frente a los destrozos ocasionados por los movimientos telúricos.

Por su parte, Estados Unidos anunció el despliegue de fuerzas militares para apoyar las operaciones de socorro, luego de que las autoridades interinas solicitaran asistencia. En paralelo, el Departamento del Tesoro flexibilizó las sanciones contra Venezuela al autorizar de forma temporal las transacciones vinculadas con la ayuda humanitaria destinada al país.

Durante la madrugada comenzó a llegar la ayuda internacional al país y se espera que en las próximas horas arriben más insumos en aviones sanitarios para asistir a las víctimas. Además, rescatistas de diversos países inician este viernes las tareas de búsqueda, localización y rescate de personas y mascotas en las zonas afectadas.