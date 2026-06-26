Venezuela elevó a 920 la cifra de muertos y 3.360 los heridos por el doble terremoto

Al menos 920 personas murieron y 3.360 resultaron heridas tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles a Venezuela. Las operaciones de búsqueda de supervivientes continúan mientras el Gobierno realiza un balance preliminar de los daños materiales.

Brigadas de rescate de varios países se desplegaron en la zona afectada para apoyar las labores de búsqueda. Entre los contingentes presentes se cuentan 80 rescatistas suizos y un equipo de trabajadores humanitarios mexicanos, según se informó.

La angustia se repite en distintos puntos del país. Marianella, otra familiar que busca a un ser querido, dijo a BBC: “Mi corazón me dice que mi hermano está vivo”.

El sismo de 7.5 superó en intensidad a cualquier otro evento sísmico documentado en Venezuela en más de un siglo, lo que agrava la dimensión del desastre y complica las operaciones de rescate en curso.

La asistencia militar estadounidense incluye tres C-17 con equipos de búsqueda urbana, MV-22 para evaluar aeródromos afectados y dos naves de la Armada ya en aguas cercanas para apoyar las tareas de socorro.

Estados Unidos desplegó buques de guerra, aviones y helicópteros en Venezuela para apoyar las labores de rescate tras los dos terremotos que dejaron al menos 920 muertos, al tiempo que suspendió temporalmente las sanciones económicas que mantenía contra Caracas para facilitar las operaciones de ayuda humanitaria.

Respuesta a largo plazo

La respuesta a los terremotos en Venezuela será una tarea a largo plazo, según Elinor Raikes, vicepresidenta y directora de programas del Comité Internacional de Rescate (IRC).

Raikes declaró a Reuters que, ante los importantes daños sufridos por el país, su organización está buscando maneras de reforzar los servicios públicos y distribuir artículos de primera necesidad.

“Pero hay que empezar a pensar incluso a largo plazo”, afirmó. “Esta respuesta a los terremotos durará meses, no semanas”.

Raikes señaló que movilizar ayuda es un desafío debido al estado de la infraestructura en Venezuela. Con el principal aeropuerto del país dañado, es difícil hacer llegar los suministros a gran escala. El IRC tiene suministros de ayuda en la vecina Colombia, pero necesita acceso al aeropuerto para introducirlos en Venezuela.