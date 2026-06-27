Último balance oficial de víctimas: aumentan a 1.430 la cifra de muertos por el terremoto en Venezuela

Residentes caminan entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela).

Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento de Venezuela, informó este sábado que fallecieron 1.430 personas luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, mientras que hay 3.238 heridos.

“A esta hora estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida”, sostuvo el legislador en un discurso transmitido por el canal estatal VTV. A su vez, agregó que hay, hasta el momento, 3.238 personas heridas, así como 3.142 familias damnificadas.

En esa línea indicó que hasta este sábado fueron atendidas por las autoridades 73.736 familias, especialmente en el estado costero La Guaira, al norte de Caracas, el sector más afectado por el doble terremoto del miércoles.

El diputado señaló que arribaron al país 16 médicos de Curazao para la atención de las víctimas. Además, sostuvo que hay más de 30.000 militares, policías, rescatistas, personal médico, paramédicos y psicólogos venezolanos, desplegados en las zonas afectadas, consignó el diario Página/12.

Rodríguez volvió a pedir a todos los ciudadanos no viajar hacia La Guaira de manera particular para poder facilitar el traslado de la maquinaria pesada para la remoción de escombros, así como de heridos hacia distintos centros de salud de la región costera y Caracas, por lo que invitó nuevamente a hacer donaciones en los centros de acopio.

Más temprano, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que durante la madrugada de este sábado se han distribuido 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira a las familias afectadas.