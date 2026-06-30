Prefectura Naval Argentina: 216 años de presencia, historia y compromiso

La Autoridad Marítima nacional lleva más de dos siglos de servicio ininterrumpido, de presencia silenciosa pero decisiva, de evolución constante y de compromiso para salvaguardar la vida humana, proteger el ambiente acuático y garantizar la seguridad de la navegación en cada río, lago y puerto bajo jurisdicción argentina.

Su nacimiento se remonta al 30 de junio de 1810 cuando, en pleno proceso revolucionario, Mariano Moreno firmó el decreto mediante el cual Martín Jacobo José Thompson fue designado primer Capitán de Puerto del Río de la Plata, convirtiéndose en el Primer Prefecto Nacional Naval.

Aquella decisión, adoptada por la Primera Junta, no solo respondió a una necesidad operativa del naciente Estado, sino que constituyó el punto de partida de una fuerza concebida para custodiar las aguas y garantizar el cumplimiento de la ley en uno de los ámbitos más estratégicos para la vida nacional.

Desde entonces, la Institución evolucionó de manera constante, atravesando transformaciones políticas, administrativas y tecnológicas, adaptándose a cada etapa histórica sin perder el rumbo ni alejarse de su puerto de origen.

Con el correr de los años, aquella estructura inicial evolucionó hasta convertirse en la actual Autoridad Marítima nacional, con responsabilidades en materia de policía de seguridad de la navegación, protección ambiental, asistencia humanitaria, control portuario, fiscalización pesquera y lucha contra delitos complejos, sostiene una comunicación oficial de la institución.

Hoy, la Prefectura despliega más de 20.000 efectivos en todo el territorio nacional y su presencia se extiende desde los grandes puertos hasta pequeños destacamentos ribereños, desde la inmensidad del Mar Argentino hasta los ríos interiores, constituyéndose en una fuerza clave para el funcionamiento de la Nación.

Bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, con la conducción del Prefecto Nacional Naval, prefecto general Guillermo Giménez Pérez, acompañado por el Subprefecto Nacional, prefecto general Alejandro Annichini, la Institución continúa proyectándose hacia el futuro sin desprenderse del legado de sus orígenes.

Control, vigilancia y soberanía en los espacios marítimos

La Prefectura Naval es la autoridad argentina encargada de hacer cumplir la ley en las aguas, ejerciendo funciones policiales esenciales para el control, la vigilancia y la protección de los recursos.

En cumplimiento de su ley general y en apoyo de la labor de la autoridad pesquera argentina, especialistas de la Fuerza supervisan la actividad de los buques de la flota nacional contribuyendo a asegurar el cumplimiento de la legislación pesquera existente y de manera de garantizar la seguridad de la navegación, la salvaguarda de la vida humana en el mar y contribuir a la prevención de la contaminación del ambiente marítimo.

Además, se constituye en un actor clave en el control del límite exterior de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), a fin de prevenir la incursión de buques extranjeros que operan en el área de alta mar adyacente a esta frontera marítima, destacó la Prefectura.

Para cumplir con esta misión, la Fuerza desarrolló tecnología de vanguardia a través del Sistema Guardacostas, una plataforma integral de vigilancia electrónica creada para monitorear en tiempo real el movimiento de embarcaciones, centralizar información estratégica y fortalecer la capacidad de control sobre los espacios marítimos.

Este sistema incorpora múltiples fuentes de información, incluyendo imágenes satelitales, sistemas de posicionamiento, monitoreo geográfico y patrullajes coordinados con medios navales y aéreos, permitiendo detectar actividades irregulares y optimizar la respuesta operativa.

La combinación entre presencia territorial, innovación tecnológica y capacidad táctica consolida a la Prefectura como una pieza esencial en la aplicación de la ley en el mar y la protección de los intereses estratégicos de la Nación.

Asimismo, la Institución ejerce funciones como Estado Rector del Puerto, fiscalizando buques extranjeros que arriban a puertos argentinos para asegurar el cumplimiento de convenios internacionales vinculados a seguridad, protección marítima y prevención de la contaminación.

Seguridad frente a amenazas y delitos complejos

La Prefectura Naval Argentina desempeña un papel central en la protección de la seguridad del país frente a delitos complejos. A través de su Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones, y en articulación con organismos nacionales e internacionales, desarrolla tareas de análisis, seguimiento y operaciones que permiten combatir redes criminales vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y otras formas de criminalidad organizada.

Como componente del Sistema de Inteligencia Nacional, la Institución interactúa con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal desarrollando una serie de tareas orientadas a satisfacer las necesidades para el mantenimiento de los principios básicos formulados en la Ley de Seguridad Interior, tales como la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos, garantías y la plena vigencia de las instituciones democráticas.

Asimismo, la cooperación e intercambio de información con fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia, tanto nacionales como de otros países, se ha intensificado en el contexto de los procesos de integración regional, permitiendo fortalecer el seguimiento de organizaciones criminales transnacionales cuyo accionar representa una amenaza para la seguridad y el bienestar de la sociedad, se indicó en un comunicado.

Su capacidad operativa se ve fortalecida por unidades especialmente entrenadas como las Agrupaciones Albatros y Guardacostas, preparadas para actuar en escenarios de alta complejidad, operativos especiales, allanamientos, rescates, control territorial y situaciones críticas.

Los Albatros son un grupo de elite que representa la capacidad de despliegue rápido en operaciones especiales, mientras que la Agrupación Guardacostas cumple funciones preventivas y de seguridad en espacios urbanos estratégicos.

Ambas constituyen herramientas fundamentales para responder con rapidez, profesionalismo y eficacia frente a amenazas criminales que exigen preparación, tecnología y coordinación permanente.

Frente a fenómenos como el narcotráfico, el contrabando y nuevas modalidades delictivas, la Prefectura reforzó sus capacidades con mayor especialización, recursos tecnológicos y presencia operativa, consolidando su rol como actor esencial dentro del sistema de seguridad nacional.

Gracias a su organización y equipamiento, los efectivos pueden actuar como elemento táctico policial homogéneo, haciéndolo en forma aislada, en conjunto o agregado a otras fuerzas, tanto en el ámbito jurisdiccional propio de la Prefectura como fuera de él.

Salvaguarda de la vida y resguardo ambiental

Una de las responsabilidades de la Prefectura Naval Argentina ha sido, desde sus orígenes, la salvaguarda de la vida humana en las aguas. Esa misión histórica continúa siendo uno de los pilares fundamentales de su labor cotidiana y encuentra su máxima expresión en las tareas de búsqueda y rescate que desarrolla en todo el territorio nacional.

Como integrante esencial del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (SAR), la Institución interviene ante emergencias marítimas, fluviales y lacustres, coordinando y ejecutando operativos de salvamento en aguas bajo jurisdicción nacional.

Para ello, cuenta con una estructura federal integrada por el Servicio de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre y Estaciones Costeras estratégicamente distribuidas a lo largo del litoral marítimo y fluvial del país, que trabajan coordinadamente con los Servicios de Buques Guardacostas, de Aviación y de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental, fundamentales para brindar una respuesta rápida y eficiente ante situaciones de emergencia.

Gracias a esta capacidad operativa y tecnológica, la Prefectura realiza más del 99% de los operativos SAR que se desarrollan en las aguas argentinas. En esas tareas participan navegantes, nadadores de rescate, bomberos navales, buzos salvamentistas, pilotos, especialistas en comunicaciones, mecánicos de aeronaves y profesionales de la salud, conformando un despliegue interdisciplinario preparado para actuar cuando cada minuto resulta decisivo, resaltó la Prefectura Naval.

La protección no termina en el rescate ni en la seguridad. Prefectura también cumple un rol determinante en la preservación del ambiente acuático, interviniendo ante derrames de hidrocarburos, incidentes contaminantes, transporte de mercancías peligrosas y otras amenazas que comprometan los ecosistemas bajo su jurisdicción, reafirmando así su compromiso permanente con la vida, la navegación segura y la protección de los recursos naturales del país.

Prefectura en Malvinas

La Prefectura Naval Argentina tuvo un rol protagónico durante la Guerra de Malvinas, destacando personal y medios marítimos, aéreos y terrestres para participar en la recuperación de las Islas y garantizar el cumplimiento de sus funciones vinculadas a la seguridad de la navegación, la protección portuaria y la salvaguarda de la vida humana en el mar.

Los guardacostas acompañaron buques de bandera argentina, llevaron adelante acciones de practicaje de buques nacionales a través de la zona minada en el acceso a Puerto Argentino, realizaron tareas de apoyo y logística, patrullajes y búsqueda y rescate, especialmente de los pilotos que se eyectaban de sus aviones y caían al mar.

Además, protagonizaron épicas batallas que quedaron en la memoria de los argentinos y transformaron en héroes a sus protagonistas, condecorados y reconocidos por sus hazañas.

La participación aérea de la Institución también fue determinante. A bordo de aviones y helicópteros, los efectivos efectuaron vuelos de control y vigilancia, apoyo aéreo a las unidades guardacostas, traslado de personal, víveres y municiones, además de misiones de búsqueda y rescate, vuelos rasantes de exploración para detectar embarcaciones enemigas y barridos de radar destinados a identificar posibles blancos británicos.

El compromiso, la valentía y el profesionalismo demostrado durante el conflicto constituyen un legado de entrega y servicio a la Patria, que permanece vivo en la memoria institucional y en el reconocimiento permanente a quienes entregaron su vida a la Patria.

216 años de evolución al servicio de la Nación

Desde aquel 30 de junio de 1810 hasta el presente, transcurrieron 216 años de historia, transformación y servicio, en los que la Prefectura Naval Argentina consolidó su lugar como una institución estratégica para la protección de los intereses nacionales.

A lo largo de más de dos siglos, evolucionó junto al país, adaptándose a los desafíos de cada época, ejerciendo autoridad en los espacios marítimos, resguardando la vida humana, garantizando la seguridad y defendiendo la soberanía nacional.

Hoy, frente a escenarios cada vez más complejos, continúa fortaleciendo su capacidad operativa, tecnológica y profesional para custodiar recursos estratégicos, hacer cumplir la ley y proteger a la Nación.

Con una identidad forjada a través de generaciones y una visión orientada al futuro, la Institución continúa su compromiso como Fuerza, preparada para seguir defendiendo la soberanía, la seguridad y los intereses estratégicos de la República Argentina.