Chagas fue a la AMIA en vísperas del aniversario del atentado y estuvo en el homenaje a Héctor Motta

El delegado Argentino ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Juan Carlos Chagas, participó este miércoles en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) del Encuentro Federal por la Memoria, realizado en la antesala del 32° aniversario del atentado terrorista del 18 de julio de 1994.

El funcionario fue invitado especialmente por el Gran Rabino de la institución, Eliahu Hamra, en una jornada que reunió a 49 intendentes de distintas provincias argentinas para reafirmar el compromiso con la memoria, la justicia y la lucha contra la impunidad.

Según se informó mediante un parte de prensa, los intendentes firmaron una declaración conjunta mediante la cual se comprometieron a mantener vigente el reclamo de justicia, impulsar políticas públicas vinculadas a la memoria colectiva, los derechos humanos y la convivencia democrática, además de promover acciones para prevenir el antisemitismo, la xenofobia, el odio y toda forma de discriminación.

Entre los presidentes municipales entrerrianos presentes estuvieron Rosario Romero (Paraná), Adrián Fuertes (Villaguay), Mauricio Davico (Gualeguaychú), Dora Bogdan (Gualeguay), Hernán Besel (Basavilbaso), Verónica Luxen (Ubajay), Javier Mendelovich (General Campos), Mario Ernesto López (Villa Domínguez) y Jaime Vélez (Ingeniero Miguel Sajaroff).

Homenaje a Héctor Motta

Tras la actividad desarrollada en Buenos Aires, Chagas viajó a la ciudad de Crespo, donde durante la noche del miércoles asistió a la sesión especial del Concejo Deliberante en la que se distinguió como Ciudadano Ilustre al empresario avícola Héctor Motta.

El reconocimiento destacó no sólo la extensa trayectoria de Motta al frente del Grupo Motta y su aporte al crecimiento de la industria avícola argentina, sino también su permanente compromiso con la educación, la investigación y el desarrollo regional.

Entre los fundamentos de la distinción se mencionó su participación en la creación de la Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento de Entre Ríos (AFIDEER), el impulso de las Cátedras Abiertas y su trabajo articulado con universidades, organismos científicos e instituciones públicas para promover proyectos vinculados a la innovación tecnológica, la formación de recursos humanos y el fortalecimiento del entramado productivo entrerriano.

Asimismo, los concejales resaltaron las numerosas distinciones académicas recibidas por el empresario, entre ellas el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Además, destacaron su proyección internacional, reflejada en la reciente creación de la Cátedra Internacional Héctor Motta de Estudios sobre Liderazgo, Innovación, Desarrollo Emprendedor y Sostenibilidad por parte de la Universidad de Salamanca, institución donde obtuvo una maestría en Innovación y Desarrollo Emprendedor.