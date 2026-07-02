Informe especial: en Paraná, "Vientos de Libertad" trabaja contra el crecimiento de las adicciones

Vientos de Libertad lucha día a día para acompañar a quienes atraviesan problemas de consumo, promoviendo la salud comunitaria y la restitución de derechos.

Ante el retiro del Estado de los barrios, los vecinos y las ONG vienen llenando el vacío en distintos ámbitos. En ese marco, en el barrio Anacleto Medina de Paraná el espacio “Vientos de Libertad” desarrolla una importante labor para asistir a jóvenes con problemas de consumo de drogas. Un informe especial del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) mostró las dificultades que afrontan ante una realidad que agobia.

“Vientos de Libertad” es un espacio del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que funciona a través de un programa de Sedronar que sostiene Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC).

Los CAAC son espacios de atención abiertos a la comunidad que se encuentran en diferentes barrios del país y articulan con otros espacios para acompañar a quienes atraviesan problemas de consumo, promoviendo la salud comunitaria y la restitución de derechos.

En Paraná funcionan también otros dispositivos CAAC como el “Ni un pibe menos por la droga” en barrio Antártida y San Martín (Volcadero) o la “Red Puentes” en calles La Rioja y La Paz que comunitariamente abordan y trabajan para los pibes y pibas atravesados por la problemática del consumo.

El CAAC “Vientos de Libertad” funciona desde 2020 en el corazón de Anacleto Medina, pero hasta allí llegan jóvenes de otros barrios de la ciudad, así como de San Benito y hasta Santa Fe. El trabajo combina la intervención profesional de trabajadores sociales y psicólogos con la experiencia de compañeros que han atravesado problemáticas de consumo, promoviendo un abordaje integral que incluye tierra, techo y trabajo como condiciones esenciales para la rehabilitación.

En el CAAC de Anacleto Medina, el equipo técnico está compuesto por una trabajadora social y un psicólogo, además de los referentes que viven en el barrio. Se realizan talleres ligados a lo terapéutico como huerta y panadería. También comenzó un taller de tejido para las mujeres que son familia de los chicos que asisten al dispositivo como una forma de dar contención a las familias y realizar una tarea más integral.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, Sedronar está atrasado con los pagos y eso complica sostener la tarea cotidiana, pese a que la crisis económica agravó la situación social de los barrios populares y con ello también la problemática del consumo de drogas.

Qué es Vientos de Libertad

Vientos de Libertad surgió en 2001 durante la crisis argentina con el objetivo de sostener a jóvenes y familias en contextos de vulnerabilidad social y consumo problemático de drogas, trabajando desde un enfoque integral y comunitario para generar procesos de transformación personal y social

La organización entiende que el consumo es consecuencia de desigualdades socioeconómicas y falta de acceso a derechos básicos como educación, salud, trabajo y vivienda.

Por ello, Vientos de Libertad representa un modelo de intervención comunitaria y solidaria, ofreciendo acompañamiento integral a quienes atraviesan situaciones de consumo problemático y promoviendo la construcción de proyectos de vida saludables y sostenibles.

Actividades y espacios

La organización cuenta con seis casas convivenciales a nivel nacional, donde actualmente viven 865 personas y 43 hijos e hijas, incluyendo espacios específicos para mujeres, identidades diversas y niños.

Además, existen más de 50 centros barriales distribuidos en todo el país, atendiendo a alrededor de 20.000 personas y ofreciendo acompañamiento, talleres, educación y actividades comunitarias

Entre las iniciativas se incluyen cooperativas y unidades productivas que fomentan el trabajo colectivo y la economía popular

Los interesados pueden acercarse a sus sedes o contactarlos por teléfono o redes sociales para inscribirse en talleres o acceder a servicios.

Contacto y redes

Sede Paraná barrio Anacleto Medina. Dirección: Juan Vives 1623. Teléfono: 343-6 23-8239 (Emanuel)

YouTube: Vientos De Libertad - MTE

TikTok: @vientosdelibertadmte

Spotify: Podcast Vientos de Libertad MTE