Trabajadores de la economía popular realizan jornada de lucha este jueves en Paraná

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) desarrolla este jueves una jornada de lucha para exigir respuestas urgentes frente a la situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Se concentrarán en la esquina de Córdoba y Laprida.

En un comunicado enviado a ANÁLISIS, se informó que el reclamo es por “la apertura de obras, la generación de puestos de trabajo y el fortalecimiento de las unidades productivas, porque el trabajo debe ser el eje de las políticas públicas y la herramienta fundamental para garantizar dignidad y derechos en nuestros barrios”.

“Exigimos también el reconocimiento salarial de las compañeras y compañeros que sostienen los espacios socio-comunitarios, quienes diariamente llevan adelante tareas esenciales en comedores, merenderos, espacios de cuidado, apoyo escolar y acompañamiento comunitario, realizando un trabajo indispensable que hoy continúa sin el reconocimiento económico correspondiente”, plantearon.

En este marco, denunciaron “el abandono de la asistencia alimentaria” dado que “hace tres meses que nuestras organizaciones no reciben mercadería para los comedores y merenderos y, cuando se realizan entregas, llegan con faltantes y en cantidades insuficientes para responder a la creciente demanda de las familias”.

“A esta situación se suma que el ingreso de los trabajadores de la economía popular permanece congelado en $78.000 desde la asunción del gobierno de Javier Milei, mientras aumentan los alimentos, los servicios y el costo de vida”, lamentaron.

“Nos movilizamos porque no aceptamos que se condene a miles de familias al hambre y la exclusión. Exigimos trabajo, reconocimiento para quienes sostienen la organización comunitaria, asistencia alimentaria y políticas públicas que fortalezcan la producción y el empleo en nuestros barrios. La salida es con más trabajo, más organización y más derechos”.