Un relevamiento determinó que uno de cada cinco mensajes a mujeres en la red X son violentos

Elaborada con enfoque de género y derechos humanos por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM), la investigación confirma que, a nivel global, el 85% de las mujeres sufrió violencia en línea.

Para la muestra se tuvieron en cuenta 351 perfiles de mujeres con cargos públicos en Andorra, Bolivia, España, México, Panamá, Portugal, República Dominicana y Uruguay, y se analizaron 581.440 interacciones en X: el 20% de los mensajes buscaban dañarlas.

En la Argentina, 4 de cada 10 mujeres viven violencia de género digital. “Nos conectamos buscando entretenimiento. Y encontramos violencia”, expresa “Silencios Digitales”, el primer relevamiento nacional sobre violencia digital de género en el país, realizado por la organización Datagénero. El estudio revela que el 47% de las personas más expuestas a la violencia digital son activistas y voces públicas; el 69%, trans, travestis y no binaries, y el 56% personas lgb.

“La violencia digital de género también deja marcas: angustia, miedo y autocensura”, subraya. “El 76% no se siente libre de publicar lo que quiere.”

Esta semana, la Comisión de Géneros del Colegio Nacional de Buenos Aires manifestó su repudio por la difusión y comercialización de imágenes de compañeras -algunas editadas con Inteligencia Artificial-, a través de un grupo de Whatsapp creado por estudiantes varones, “sin ningún tipo de consentimiento”.

En el comunicado oficial publicado en las cuentas de Instagram de la Comisión de Géneros y del Centro de Estudiantes, expresan que “la realidad en nuestros colegios exige que se rompa el silencio. Es por eso que exigimos que no se nos fuerce a nosotras a convivir en el día a día con quienes forman parte de estos círculos y han puntualmente participado de la vulneración de la intimidad de chicas de nuestro y otro colegio. Es aberrante ver cómo se naturaliza tratar nuestros cuerpos como objetos de consumo, comercializando imágenes y sosteniendo redes de silencio virtuales.”

Amnistía Internacional confirma que 1 de cada 3 mujeres en la Argentina padeció violencia en redes sociales y el 70% de quienes atravesaron un abuso o acoso online hicieron cambios en la forma en que usan las plataformas, “mientras que el 36% dejaron de publicar o compartir contenidos que expresaban su posición sobre ciertos temas”.

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) señala que la violencia digital es continua y sistemática, “y perdura en el tiempo indefinidamente, por la imposibilidad de borrar por completo la huella digital, con consecuencias que pueden ser devastadoras”. Representan ataques limitantes de la libertad de expresión, que disciplinan y anulan voluntades, al punto de normalizar las violencias y sujetar los roles de mujeres y diversidades en un sistema de redes patriarcales, generadas por varones jóvenes, que impactan en la salud y seguridad de niñas y adolescentes.

“Quizá éste sea también un momento para preguntarnos qué discusiones dimos por saldadas demasiado rápido”, concluye el comunicado de la Comisión de Géneros del colegio. “Más de una vez, en jornadas como las del 3J, hablar de consentimiento, de la autonomía sobre nuestros cuerpos, de la privacidad, del respeto y de la violencia de género era volver sobre algo ´obvio´. Lo que pasó, nos demuestra que esos consensos no pueden darse por sentado”, publicó Página 12.