Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos asciende a 2.954 y son más de 16.500 los heridos

El régimen notificó la actualización de los números. Son más de 16.000 personas las que perdieron sus hogares.

Las autoridades del gobierno de Venezuela informaron esta tarde que la cifra de muertos asciende a 2.954 debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el pasado 4 de junio al país.

Desde el régimen comunicaron el incremento en los decesos. A su vez, el número de heridos totaliza 16.592 y al menos 16.000 personas perdieron sus hogares debido a la catástrofe.

En tanto, más de 800 edificios colapsaron como consecuencia de los sismos registrados en las ciudades. La presidenta Delcy Rodríguez brindó detalles al respecto, a través de la televisora estatal durante una rueda de prensa internacional en Caracas:

-180 edificios en La Guaira (litoral central).

-5 en Caracas.3 en Chacao (zona metropolitana de Caracas).

-1 en Tucacas (noroeste).

Asimismo, indicó que 19.000 funcionarios, civiles y militares trabajan atendiendo la emergencia con la cooperación de los sectores público y privado, y contando con la solidaridad internacional.

"No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate; donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar", dijo Rodríguez tras haber confirmado que el gobierno venezolano rescató a 6.462 personas.

Fuente: Noticias Argentinas.