FAA Entre Ríos y CAFER impulsaron un seminario sobre cooperativismo

En el marco del Día Internacional de las Cooperativas el Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (FAA) y Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos Ltda. (CAFER) realizaron un seminario en Viale con el objetivo de generar un espacio de capacitación, intercambio y reflexión sobre los principales desafíos que enfrenta el cooperativismo.

La actividad contó con el acompañamiento del municipio de Viale, la Filial local de FAA y COVIAGRO Cooperativa Ltda., y reunió a más de 50 dirigentes, consejeros, federados y referentes de cooperativas agropecuarias, de servicios y de distintos sectores productivos de la provincia.

La apertura estuvo a cargo del intendente de Viale, Dr. Carlos Weiss; el referente de COVIAGRO y federado local, Gustavo Nani; el director del Distrito III de FAA, Matías Martiarena; y el director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Lic. Eduardo Fontenla.

Como entidad coorganizadora, el presidente de CAFER, Roberto Frigo, destacó el valor estratégico del cooperativismo para el desarrollo de las comunidades. "El cooperativismo es una forma de vida. En nuestros pueblos las cooperativas son esenciales y, por lo tanto, también lo son para el crecimiento de la provincia", expresó.

Asimismo, remarcó que las cooperativas generan trabajo genuino, producción y servicios, al tiempo que cumplen un rol social fundamental y se constituyen en actores claves para el desarrollo económico y territorial de las comunidades. En ese sentido, resaltó especialmente el papel de las cooperativas eléctricas, que garantizan la prestación de servicios esenciales en numerosas localidades y zonas rurales de Entre Ríos.

Durante la jornada se abordaron distintos ejes vinculados al fortalecimiento del sistema cooperativo. El lic. Horacio Piceda expuso sobre innovación, tecnificación e inteligencia artificial aplicada al agro; la lic. Noelia Zapata, secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos, presentó las líneas de financiamiento y herramientas de competitividad vigentes para el sector; la dra. Laura Poletti analizó los desafíos del relevo generacional en las cooperativas; mientras que el cierre estuvo a cargo de Luis Contigiani, quien reflexionó sobre la gestión basada en valores y el papel de las personas y la formación dirigencial como pilares fundamentales para el desarrollo de las organizaciones cooperativas.

Al realizar un balance del encuentro, el director del Distrito III de FAA, Matías Martiarena, destacó que el objetivo fue brindar herramientas concretas a quienes sostienen el cooperativismo en cada territorio.

"Acercamos herramientas para que quienes integran las cooperativas puedan anticiparse a los cambios y tomar mejores decisiones. Hablamos de inteligencia artificial, de innovación y de transformaciones que ya están ocurriendo y que las cooperativas no pueden dejar de analizar si quieren seguir fortaleciéndose y adaptándose a las nuevas realidades", afirmó.

El dirigente también remarcó la importancia de abrir espacios para debatir el recambio generacional, tanto en las cooperativas como en las empresas y las familias. "Son procesos que requieren diálogo, generosidad y participación para construir organizaciones más sólidas y preparadas para el futuro, siempre poniendo en el centro a las personas que forman parte de ellas", señaló.

Finalmente, Martiarena sostuvo que el seminario representa el inicio de un proceso de trabajo que busca trascender la jornada de capacitación.

"No queremos que esto termine en una foto o en una publicación en redes sociales. Queremos que sea el puntapié para que cada consejero lleve estos debates a su cooperativa y a su territorio, transformándolos en acciones concretas. Desde nuestro lugar sentimos la obligación de generar estos espacios, aportar herramientas y seguir acompañando este proceso para sostener un movimiento tan noble e importante para nuestra provincia y para el sector productivo", concluyó.