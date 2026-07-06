Río Uruguay Seguros se anticipa al futuro y avanza en el diseño de coberturas para robots humanoides

En un contexto donde la inteligencia artificial, la robótica avanzada y la automatización comienzan a transformar las actividades productivas a nivel mundial, la RUS se anticipa a los nuevos desafíos que estas tecnologías plantean para el sector.

Río Uruguay Seguros (RUS) dio un nuevo paso en su estrategia de innovación al iniciar un proceso de trabajo orientado a comprender, acompañar y asegurar el desarrollo del mercado de robots humanoides en la Argentina. En un contexto donde la inteligencia artificial, la robótica avanzada y la automatización comienzan a transformar las actividades productivas a nivel mundial, la aseguradora busca anticiparse a los nuevos desafíos que estas tecnologías plantean para el sector.

Con ese objetivo, el pasado viernes 3 de julio, en la Quinta San Roque RUS, uno de los espacios de coworking donde empleados y socios estratégicos de la organización desarrollan encuentros presenciales dentro de su modalidad digital de trabajo, el presidente ejecutivo de la empresa, Juan Carlos Lucio Godoy, encabezó una reunión junto a referentes vinculados a la incorporación de humanoides en sectores como el agro, la energía, la industria y otros ámbitos productivos.

Un ecosistema que comienza a tomar forma

Del encuentro participaron integrantes del Comité Ejecutivo, representantes de empresas líderes en conectividad e inteligencia artificial, importadores de robots humanoides y especialistas en entrenamiento y desarrollo de estas tecnologías, con el propósito de intercambiar conocimientos y analizar el escenario que comienza a configurarse en el país.

La iniciativa forma parte de una visión estratégica que busca preparar al mercado asegurador para responder a los riesgos, responsabilidades y necesidades que surgirán con la incorporación de humanoides en tareas productivas, logísticas, operativas y de asistencia.

Los nuevos desafíos del seguro

En ese marco, RUS ya trabaja en el análisis de aspectos clave como la cobertura de daños ocasionados por estos equipos, las responsabilidades de propietarios, operadores, entrenadores y desarrolladores, la protección de inversiones en tecnología de alto valor, así como los riesgos asociados a errores de programación, fallas de conectividad, incidentes laborales y daños a terceros.

La aseguradora entiende que la evolución tecnológica demanda nuevas respuestas del seguro y considera fundamental anticiparse a esos cambios mediante el desarrollo de soluciones innovadoras, con respaldo técnico y visión de largo plazo.

La experiencia de RUS Aero como punto de partida

Como antecedente, RUS cuenta con la experiencia de RUS Aero, la unidad especializada desde la cual se desarrollaron coberturas para drones de uso recreativo y profesional. Ese recorrido constituye una base sólida para avanzar ahora en el diseño de soluciones destinadas a dispositivos autónomos, semiautónomos y asistidos por inteligencia artificial que interactuarán cada vez más con personas, empresas e infraestructuras críticas.

Innovación para un nuevo mercado

Más allá del diseño de nuevas pólizas, el desafío para RUS consiste en comprender integralmente el ecosistema que rodea a estas tecnologías, contemplando aspectos vinculados con la conectividad, el manejo de datos, la inteligencia artificial, el entrenamiento, el mantenimiento, la trazabilidad, la responsabilidad civil y la continuidad operativa.

Con esta iniciativa, Río Uruguay Seguros reafirma su compromiso con la innovación y consolida una estrategia orientada a ampliar las fronteras del seguro tradicional, acompañando a sus Productores Asesores de Seguros (PAS) con herramientas y coberturas acordes a las transformaciones que ya comienzan a redefinir la economía y los sistemas productivos.

De esta manera, RUS vuelve a posicionarse a la vanguardia del mercado, apostando por la innovación como motor para construir las soluciones que demandará el futuro.