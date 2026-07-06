Uruguay consolidó el salario mínimo más alto del Mercosur

En la República Oriental del Uruguay el Salario Mínimo Nacional (SMN) aumentó 3,3% alcanzando los 25.383 pesos, unos 630 dólares al tipo de cambio actual.

El ajuste corresponde a la segunda etapa de la suba anual de 7,54% que el gobierno decretó en diciembre para aplicarse en dos tramos: un primer 4,1% desde enero, que llevó el mínimo a 24.572 pesos (unos 612 dólares), y este segundo 3,3% de julio.

¿Cómo se compara ese piso salarial con el resto del Mercosur y de América Latina? Uruguay tiene, por lejos, el salario mínimo más alto del bloque regional y uno de los más altos de todo el continente.

Uruguay lidera cómodo dentro del Mercosur

Brasil, la mayor economía del bloque, fijó su salario mínimo en 1.621 reales desde enero de 2026, equivalentes a unos 294,5 dólares según la cotización de esos días, es decir, menos de la mitad del piso uruguayo. Argentina, por su parte, estableció el Salario Mínimo, Vital y Móvil en 367.800 de pesos desde junio, que al dólar oficial de fin de mes (en torno a 1.500 pesos para la venta) equivale a apenas unos 245 dólares, la cifra más baja de los cuatro socios plenos y una que además viene perdiendo poder de compra en dólares por la determinación de mantener aumentos nominales fijos hasta agosto sin ajuste automático por inflación.

Paraguay, que fijó su nuevo salario mínimo en 3.044.000 guaraníes desde el 1° de julio, un alza del 5% dispuesta directamente por el presidente Santiago Peña tras el fracaso de la negociación tripartita, equivale a unos 500 dólares, según el propio anuncio oficial. Bolivia, el socio más nuevo del bloque, estableció su salario mínimo en 3.300 bolivianos desde enero, un incremento del 20% catalogado como el más alto en 26 años; sin embargo, la fuerte escasez de dólares que atraviesa el país y el fin de la fijación cambiaria oficial el 29 de junio hacen que cualquier conversión a dólares sea, por ahora, solo referencial.

Comparación con el resto de América Latina

Ampliando la mirada más allá del Mercosur, Uruguay también queda bien posicionado frente a los principales países de la región. Chile, tras el reajuste aprobado por el Senado en mayo, elevó su Ingreso Mínimo Mensual a 553.553 pesos chilenos, equivalentes a unos 610-615 dólares según el tipo de cambio de esos días. De hecho, un análisis reciente del centro de estudios CIPER Chile ubicaba a Uruguay por delante de Chile en el ranking sudamericano desde 2024, aunque el reajuste chileno de mediados de año volvió a acercar las cifras.

Colombia, con el salto más grande de su historia reciente, un 23% de aumento decretado por el gobierno de Gustavo Petro ante la falta de acuerdo tripartito, fijó su salario mínimo en 1.750.905 pesos colombianos para 2026, equivalentes a unos 471 dólares sin el auxilio de transporte, o cerca de 540 dólares si se contabiliza ese subsidio adicional que reciben los trabajadores de menores ingresos. Ese combo ubica a Colombia en un nivel similar al del Uruguay de comienzos de año, aunque todavía por debajo del valor actual.

Una posición que Uruguay viene sosteniendo hace años

Uruguay superó a Chile como el segundo salario mínimo más alto de Sudamérica en dólares a partir de 2024, apenas por detrás de Costa Rica, que continúa siendo la referencia regional más alta en la mayoría de las mediciones. Ese podio quedó nuevamente en discusión a mediados de este año, cuando el reajuste chileno de mayo volvió a acortar la distancia entre ambos países.

Lo cierto es que la conversión directa a dólares no refleja necesariamente el poder de compra real, que depende del costo de vida de cada país. Un análisis del propio Centro de Investigación Periodística de Chile (CIPER) advertía en mayo que, ajustado por paridad de poder adquisitivo, el salario mínimo uruguayo termina siendo apenas superior al de Chile, un 23% más alto en dólares corrientes, pero con una brecha bastante menor al medirlo por poder de compra real.

Costa Rica y Panamá, por delante

Costa Rica mantiene el salario mínimo más alto de toda la región, con un monto que ronda los 751 dólares mensuales para trabajadores no calificados, según la fuente consultada, tras el ajuste del 1,63% aplicado desde enero de 2026.

Panamá se ubica en el segundo lugar regional, con un salario mínimo promedio de unos 637 dólares, producto del acuerdo tripartito alcanzado entre gobierno, empresarios y trabajadores que entró en vigencia el 16 de enero de 2026 y que, a diferencia del esquema uniforme uruguayo, se aplica de forma escalonada según 59 tasas diferenciadas por región y actividad económica, con pisos que van desde los 341 dólares en el sector agropecuario de pequeñas empresas hasta más de 1.000 dólares en actividades especializadas como la mecánica aeronáutica, publicó Ámbito.