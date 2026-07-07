Elecciones en el Sindicato de Comercio: “Los trabajadores ven vulnerados sus derechos”, afirmó Ruberto

"Tenemos que pelear por varios artículos de esta ley que son totalmente contrarios a los derechos de los trabajadores. Ese es un desafío. Puede ser que tengamos que convencionar provincialmente, porque hoy tenemos una convención colectiva donde el salario se fija para todo el país. Lo fija la Confederación de Empleados de Comercio (...) seguramente van a querer un salario a la baja", afirmó Ruberto.

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Daniel Ruberto, planteó sus diferencias con el candidato opositor para las elecciones que buscan renovar la conducción gremial. Además, se refirió a la crisis del sector comercial que sufre cierres de locales casi diariamente.

En declaraciones realizadas al móvil del programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Ruberto sostuvo que en sus 39 años al frente del Sindicato “siempre hubo desafíos”. “De la misma manera que en los 2000 tuvimos desafíos que tuvieron que ver con la famosa ley Banelco, que fue una ley similar a la ley de modernización laboral de hoy, pero que fue sacada casi de una manera espuria en el Senado, la de hoy es una ley legítima porque se votó en el Congreso. Y es una ley que trae consecuencias sobre los trabajadores, sobre el mercado interno, sobre las organizaciones sindicales, porque cambia reglas de juego que venían teniéndose. No digo que no se tengan que modificar cosas, pero acá de golpe se modificaron cosas estructurales que tienen que ver con el derecho laboral que se fue construyendo durante años, el derecho al aguinaldo, a las vacaciones pagas, a la licencia paga por enfermedad; es una ley que no equilibra a favor del trabajador, sino que liberaliza las relaciones del trabajo”.

Ante ello, planteó: “Creemos que tenemos que pelear por varios artículos de esta ley que son totalmente contrarios a los derechos de los trabajadores. Ese es un desafío. Puede ser que tengamos que convencionar provincialmente, porque hoy tenemos una convención colectiva donde el salario se fija para todo el país. Lo fija la Confederación de Empleados de Comercio. Ese es un desafío porque seguramente van a querer un salario a la baja, lo cual va a agravar aún más el problema del pequeño y mediano comercio, incluso alcanzando no solo indumentaria y calzado, sino alimentos y bebidas, que hace que se esté muriendo el mercado interno, por la importación masiva de productos a través de plataformas, importación masiva de automóviles, importación masiva de productos de primera necesidad. Eso está incidiendo mucho”.

En ese marco, discrepó con las declaraciones del candidato de la lista opositora, Juan Salazar, quien aseguró que “los empleados buscan un cambio”. Al respecto, Ruberto afirmó que “los empleados están buscando la protección que le daba la ley anterior. Si él cree que el cambio es Ruberto por Salazar, eso es otra cosa, pero hoy los trabajadores ven vulnerados sus derechos, donde incluso está afectado el derecho de huelga, y el cambio que quieren los trabajadores es por ciertos institutos de la ley anterior, como la ley de contrato de trabajo”.

“Ellos buscan un cambio de figura, pero acá tenemos que hablar de lo conceptual. ¿Qué pasa si nos sacan las cuotas sindicales por la nueva ley? Pregúntele a Salazar el patrimonio que han acumulado los empleados de comercio y sus organizaciones; esto cuando yo asumí era una casa vieja y 8 hectáreas de espinillo, y hoy tenemos este edificio con nuestro auditorio, con nuestro salón amable, nuestro camping, otro camping en Villa Urquiza, dos farmacias en la ciudad de Paraná, centro de diagnóstico, policonsultorio, un montón de cosas que hemos logrado. ¿Qué pasa si de pronto hacen desaparecer las cuotas sindicales que es el objetivo prioritario del ministro Sturzenegger?”.

En otro orden de cosas, se refirió al cierre del histórico comercio de venta de indumentaria Q’Bien y aseguró que “hay innumerables casos parecidos”. Respecto de dicho comercio, indicó que “ya se resolvió porque los trabajadores se reunieron con la parte empresaria, patrocinados por el Sindicato, y están por llegar a un acuerdo monetario, porque la empresa va a cerrar. El tema está concluido, pero son siete trabajadores menos.

No obstante, mencionó que en Paraná “hay casos todavía no resueltos, como el caso de Super Spar o el caso de Bazar El Entrerriano donde los trabajadores no cobraron un peso de indemnización”.