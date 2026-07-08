Andrés Malamud, Santiago Bulat y Patricia Jebsen disertarán en el XIX Foro Anual del Consejo Empresario

El Consejo Empresario de Entre Ríos avanza con la organización de una nueva edición de su Foro Anual “Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable”, el principal espacio de reflexión de la provincia. El encuentro se realizará el jueves 30 de julio, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

El evento reunirá a referentes del ámbito empresarial, profesional, académico e institucional para analizar los principales desafíos que atraviesan el país y la región.

Entre los primeros disertantes confirmados se encuentran el analista político Andrés Malamud, quien hablará de manera presencial sobre los desafíos y oportunidades para América Latina, ofreciendo una mirada sobre el contexto nacional e internacional y el papel de las instituciones en un escenario de transformación; el economista Santiago Bulat, abordará la coyuntura económica y las perspectivas para los próximos meses; y la especialista en liderazgo y transformación organizacional Patricia Jebsen, expondrá sobre el futuro del trabajo, el liderazgo y la convivencia intergeneracional dentro de las organizaciones.

Además, la organización anticipó que en los próximos días se anunciarán nuevos expositores que se sumarán a la agenda de esta edición.

Con casi dos décadas de trayectoria, el Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos se ha consolidado como un ámbito de referencia para el intercambio de ideas, el análisis de los desafíos estratégicos y la construcción de consensos orientados al desarrollo sostenible de la provincia.

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