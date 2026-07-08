Anuncian posibles inestabilidades en algunos Departamentos de Entre Ríos esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta semana podrían registrarse eventuales inestabilidades en algunas zonas de Entre Ríos. Se trata de posibles lluvias y chaparrones aislados entre este jueves 9 y el viernes 10 de julio. De todos modos, no sería un fenómeno importante.

Según el pronóstico, se aguarda un incremento de las temperaturas este miércoles y jueves. Las mínimas se ubicarán en torno a los 5 y 6 grados, mientras que las máximas podrían trepar hasta los 18 y 19 grados.

En qué zonas de Entre Ríos podría llover esta semana

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay anuncian un aumento de la nubosidad desde el jueves a la tarde noche, pero prevén un 10% de la probabilidad de inestabilidades el viernes. Ese día las nubes estarán amenazantes.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también anticipan aumento de la nubosidad desde este jueves a la tarde noche, pero aumenta la posibilidad de lluvias aisladas y chaparrones el viernes.

En Uruguay, Tala, Colón, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy anuncian cielo mayormente nublado entre la tarde noche del jueves y toda la jornada del viernes, con escasa probabilidad de precipitaciones.

En Victoria y Gualeguay indican cielo mayormente nublado a partir del jueves a la tarde y se extendería durante el viernes y posiblemente el sábado. La probabilidad de precipitaciones es baja, según el SMN.

Fuente: Ahora.com