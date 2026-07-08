Encontraron el cuerpo del niño argentino que era buscado tras los terremotos en Venezuela

Hallaron el cuerpo de Lucas Gamez, el niño argentino de 9 años que permanecía desaparecido desde el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio. El menor había quedado atrapado entre los escombros luego de que el edificio en el que se encontraba colapsara a raíz de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5.

El hallazgo se produjo tras 14 días de una intensa búsqueda encabezada por equipos de rescate, que en las últimas jornadas habían incorporado pruebas de sonido para detectar posibles latidos del corazón u otros signos vitales entre los restos de la estructura.

La ubicación donde finalmente fue encontrado el menor coincidía con la información aportada por un vecino que logró sobrevivir al derrumbe y que aseguró haber visto a Lucas segundos antes del colapso del edificio.

Según su relato, el niño iba acompañado por su tío y, debido a que el ascensor destinado a los pisos pares estaba fuera de servicio, ambos utilizaron el correspondiente a los pisos impares, pese a que residían en el segundo piso. Ese dato permitió a los rescatistas concentrar los trabajos en un sector específico de los escombros.

Un cumpleaños marcado por la esperanza

Mientras continuaban las tareas de rescate, Lucas cumplió 9 años el lunes. Su familia y allegados se reunieron frente al edificio derrumbado, donde llevaron una torta y le cantaron el feliz cumpleaños de manera simbólica, con la esperanza de encontrarlo con vida.

Las imágenes del homenaje conmovieron a la comunidad argentina y venezolana, que siguió de cerca la búsqueda durante las últimas dos semanas.

Catorce días de búsqueda

Desde el momento del derrumbe, los rescatistas trabajaron de manera ininterrumpida entre los escombros. En la etapa final del operativo se utilizaron equipos especializados para detectar señales de vida, aunque finalmente las tareas concluyeron con el hallazgo del cuerpo del menor. Letrasy tablaturas de canciones

La noticia puso fin a dos semanas de incertidumbre para la familia de Lucas Gamez, una de las víctimas del devastador doble terremoto que afectó a Venezuela.