Suben las temperaturas y también llegan las lluvias a la provincia

Después de varios días con condiciones casi primaverales, las lluvias en Entre Ríos volverán a ser protagonistas del panorama meteorológico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la provincia disfrutará de jornadas agradables entre el martes y el miércoles, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que superarán los 23 grados. Sin embargo, el escenario comenzará a modificarse desde el jueves con el ingreso de un sistema frontal que traerá tormentas, chaparrones y un marcado descenso de la temperatura. Referenciageográfica

Durante el inicio de la semana, el tiempo se mantendrá estable en gran parte del territorio entrerriano. La presencia de nubosidad será escasa y el ambiente continuará templado durante las tardes, una situación poco habitual para esta época del año. Estas condiciones responderán al predominio de una masa de aire cálido que favorecerá registros térmicos por encima de los valores normales para el invierno.

Los especialistas señalan que esta mejora será transitoria. A medida que avance la semana, el ingreso de aire húmedo e inestable comenzará a generar las condiciones necesarias para el desarrollo de precipitaciones que afectarán a buena parte de la región centro y el litoral argentino.

Según el pronóstico del SMN, el jueves marcará el inicio del cambio de tiempo en Entre Ríos. Desde el mediodía se espera un incremento de la nubosidad acompañado por tormentas y chaparrones que podrían extenderse durante gran parte de la tarde. Además, el organismo prevé ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora.