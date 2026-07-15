India habilitó la importación regular de yerba mate argentina: "Es un hecho histórico"

La India habilitó la importación regular de yerba mate argentina, una decisión que representa un fuerte impulso para el sector yerbatero al abrir uno de los mercados más grandes del mundo. La medida deja atrás el sistema de envíos experimentales y permite que las empresas argentinas concreten operaciones comerciales de manera habitual.

La habilitación fue posible tras un trabajo conjunto entre los gobiernos de Misiones y Corrientes, la Cancillería, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), autoridades sanitarias de la India y empresas del sector, que lograron eliminar las barreras regulatorias que dificultaban el ingreso del producto, publicó LN.

El anuncio fue realizado luego de que la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) oficializara la incorporación definitiva de la yerba mate al Código Alimentario de ese país.

Un cambio clave para las exportaciones

El ministro de Agro y Producción de Misiones, Facundo López Sartori, destacó que la medida representa un antes y un después para la actividad.

"No se trata de envíos de prueba, sino de una habilitación comercial que permite desarrollar operaciones de importación de manera regular, abriendo la posibilidad de abastecer ese mercado a una escala mucho mayor", afirmó.

El funcionario explicó que varias empresas trabajan desde hace meses para ingresar al mercado indio y ya preparan los primeros embarques destinados a importadores y distribuidores.

Entre las firmas que participaron del proceso se encuentran Playadito, Piporé, Las Marías, Primicia y Klimiuk Infusiones.

Menos impuestos y más oportunidades

Yonathan Klimiuk, gerente de Klimiuk Infusiones e integrante de la misión comercial que impulsó las negociaciones, calificó la decisión como un "hecho histórico" para la industria yerbatera.

Hasta ahora, explicó, la yerba mate era considerada un producto exótico dentro de la legislación india.

"Cuando un comprador indio quería importar yerba mate debía presentar una solicitud específica porque el producto era considerado exótico. Eso implicaba afrontar aranceles superiores al 130% y atravesar un trámite que podía demorar meses", señaló.

Con la nueva normativa, ese escenario cambia significativamente.

"Con esta incorporación al Código Alimentario, el proceso cambia por completo. Ahora basta con que exista el contacto comercial entre la empresa argentina y la importadora en India, y se paga un arancel que hoy ronda el 30%", indicó.

El empresario reveló que su compañía ya trabaja con dos importadores indios y prepara los primeros envíos.

"Estamos preparando envíos de bajo volumen, pero es una gran oportunidad", resumió.

Piporé, pionera en el mercado indio

La empresa Piporé fue una de las primeras yerbateras argentinas en apostar por la India hace más de una década.

Raúl Karaben, socio de la firma, recordó las dificultades que enfrentaron durante esos años.

"Fuimos los pioneros en desarrollar ese mercado junto con otras yerbateras. Llegamos a tener una agencia en la India durante varios años. Algo hemos vendido, pero fue muy dificultoso porque era un producto exótico que tenía muchas restricciones para el ingreso", relató.

Los elevados costos terminaron obligando a cerrar la representación comercial.

"Hace un año y medio tuvimos que cerrar la agencia porque era más caro mantenerla que el retorno por las ventas. La yerba entraba muy cara, aunque seguimos en contacto con clientes de India y cada tanto enviamos algunos pedidos", explicó.

Karaben consideró que la reducción de las cargas impositivas puede cambiar el escenario.

"Si la yerba puede entrar a precios accesibles, claramente tendríamos una oportunidad. Estaremos expectantes a ver qué sucede en el futuro", sostuvo.

Un mercado con enorme potencial

La ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur, recordó que la estrategia para ingresar a la India comenzó el año pasado durante una misión oficial encabezada por el entonces gobernador Gustavo Valdés.

"En India presentamos la yerba mate como un producto que se podía comercializar y consumir en ese país", indicó.

La funcionaria explicó que fue necesario adaptar la presentación del producto para un mercado que no posee tradición matera.

En ese contexto, empresas como Las Marías desarrollaron blends para consumir la yerba en saquitos, al estilo del té, una modalidad más cercana a los hábitos de los consumidores indios.

Gabur destacó además que las industrias argentinas cuentan con capacidad para elaborar presentaciones en saquitos, productos solubles o ingredientes destinados a otras bebidas.

Finalmente, consideró que la apertura de nuevos mercados resulta fundamental frente al contexto que atraviesa la actividad yerbatera.

"No podemos seguir peleando eternamente por los 50 millones de argentinos que consumen yerba mate. El mercado interno está saturado por la superproducción de los últimos años y tenemos que pensar en los mercados externos", concluyó.