Piden ayuda para trasladar a Rosario a un joven entrerriano que necesita un trasplante de corazón

El joven oriundo de Las Cuevas está internado en estado crítico y en lista de espera nacional para un trasplante de corazón.

Julio Galarraga, un joven de 24 años oriundo de la zona rural del Departamento Diamante, atraviesa un momento decisivo en su lucha por la vida. Tras diez meses de internación y tratamientos, será trasladado en las próximas horas desde el Hospital “De La Baxada”, de Paraná, a Rosario para continuar el proceso previo a un trasplante de corazón, mientras permanece en lista de espera por un órgano compatible.

Su padre, Javier Galarraga, explicó que el estado de salud de su hijo es delicado y que el traslado fue solicitado con carácter de urgencia por el equipo médico. “El estado de él es crítico. Ya está con la medicación más fuerte y no resiste si le sacan los medicamentos. Están pidiendo el traslado a Rosario lo más urgente posible”, manifestó.

El hombre contó que viajó a Paraná para realizar trámites y permanecer junto a su hijo, ya que los médicos le anticiparon que la derivación podría concretarse en cualquier momento.

Julio continúa inscripto en la lista nacional de espera para un trasplante cardíaco. Según indicó su padre, el traslado al centro especializado de Rosario responde a la necesidad de que el joven permanezca bajo atención en un establecimiento preparado para realizar la intervención cuando aparezca un órgano compatible.

“Él está en lista de espera. Lo llevan para allá porque es donde le van a hacer la cirugía. Todavía no sabemos si ya apareció un donante”, explicó.

Diez meses de lucha y el pedido de la familia

La familia es oriunda de la localidad de Las Cuevas y desde hace diez meses permanece dedicada exclusivamente al acompañamiento de Julio durante su tratamiento. “Dejé todo para acompañar a mi hijo”, relató Javier.

Explicó que antes trabajaba en el campo y realizaba distintas tareas rurales, pero desde que comenzó la enfermedad de su hijo dejó prácticamente toda actividad laboral. “Pido por favor que nos ayuden porque la situación es jodida, no tenemos ni un ingreso de nada y la lucha es diaria”, sostuvo.

La prolongada internación, los viajes y los gastos derivados del tratamiento generaron una difícil situación económica para la familia. “No tenemos ningún ingreso y la lucha es todos los días. Son viajes, trámites y muchas veces no sabemos de dónde sacar el dinero”, expresó Javier.

Conmovido, explicó que nunca imaginó atravesar una situación semejante. “Nunca pensé estar así. Tenía trabajo, tenía todo y lo perdí todo. Lo único que me importa ahora es mi hijo”, afirmó.

Cómo colaborar

Ante la inminente derivación a Rosario y los gastos que demandará la permanencia junto al joven, la familia solicitó la colaboración de la comunidad. Quienes deseen ayudar pueden realizar un aporte económico a una cuenta de Mercado Pago con el siguiente alias: javiergalarraga8 cuyo titular es Javier Humberto Galarraga.

"Le agradezco de corazón a toda la gente que ya nos ayudó. Y les pido que, si pueden, sigan acompañándonos. Esto es muy duro y nadie quisiera pasar por una situación así", concluyó el padre del joven en declaraciones a Canal Once.