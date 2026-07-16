Chagas visitó la UNLP para seguir de cerca los estudios sobre la modernización de Salto Grande

El delegado argentino ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Juan Carlos Chagas, participó de una jornada de trabajo en el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde se interiorizó sobre los estudios técnicos que acompañan el proceso de renovación de las turbinas e hidrogeneradores de la represa binacional.

Durante la recorrida, según se informó a través de un comunicado de prensa, fue recibido por los ingenieros Sergio Liscia y Cecilia Lucino, autoridades de la Dirección de Hidromecánica del Departamento de Hidráulica de la casa de estudios. En la visita a los laboratorios, Chagas conoció las simulaciones y los estudios sobre los álabes, que son las piezas con forma de pala que integran las turbinas, entre otros componentes.

Los trabajos permitirán determinar qué piezas requieren ser reemplazadas y cuáles pueden continuar en servicio, con el objetivo de definir el alcance de la renovación de los equipos de Salto Grande. "Las simulaciones permiten ver qué piezas pueden seguir funcionando pese a que las unidades llevan casi 50 años de servicio y cuáles necesitan ser reemplazadas. Eso tiene un impacto directo en los costos de la obra", explicó Chagas.

El delegado argentino señaló que días antes Liscia y Lucino visitaron la represa y que ahora fue él quien recorrió las instalaciones de la universidad.

"Las visitas recíprocas forman parte de la etapa de modernización de la central hidroeléctrica, que cuenta con el apoyo técnico de equipos de la UNLP, la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad de la República (Uruguay), convocados por la CTM como consultores especializados", se indicó. "Uno tiene que sentarse y escuchar a los que saben", resumió Chagas al destacar el aporte que realizan las universidades en esta etapa del proyecto.

Comunicación y divulgación

Además de interiorizarse sobre los trabajos de ingeniería, Chagas planteó ante docentes e investigadores la necesidad de acercar este tipo de conocimientos al conjunto de la sociedad. Sostuvo que "disciplinas como la ingeniería hidráulica requieren una mayor difusión para que la ciudadanía pueda comprender la importancia de las investigaciones y de las obras de infraestructura".

Según se informó, "el planteo despertó interés en las autoridades académicas, quienes lo invitaron a brindar próximamente una charla destinada a docentes y estudiantes sobre comunicación institucional y divulgación de temas técnicos vinculados a la ingeniería y la gestión pública". El funcionario agregó que recibió una propuesta similar desde la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

Obras hidráulicas de Entre Ríos

La visita también sirvió para intercambiar ideas sobre desafíos que exceden a Salto Grande. Chagas planteó ante los especialistas la necesidad de impulsar en Entre Ríos un plan de sistematización de ríos y arroyos frente a los efectos del cambio climático.

En ese marco mencionó la cuenca del arroyo Mandisoví y recordó que el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, le recomendó visitar el Instituto del Agua de Tel Aviv para conocer experiencias desarrolladas en ese país, reconocido por sus avances en el manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos.

Según explicó el funcionario, los investigadores de la UNLP manifestaron interés por esa problemática durante el intercambio. Para Chagas, "ese vínculo entre el ámbito académico y los organismos públicos puede resultar valioso para analizar alternativas que contribuyan a una mejor gestión de los recursos hídricos en la provincia".