El Círculo Médico y el Colegio de Psicólogos preparan un ciclo de propuestas sobre Salud Mental

El Círculo Médico del Departamento Paraná junto al Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (CoPER), llevarán adelante un ciclo de tres Jornadas de Salud Mental destinado a promover la actualización, el intercambio interdisciplinario y la reflexión sobre los principales desafíos para el abordaje de esta problemática en los distintos segmentos de la población.

La propuesta está orientada a profesionales de la salud y disciplinas afines, con el objetivo de fortalecer herramientas de intervención frente a problemáticas cada vez más complejas, promoviendo una mirada integral y el trabajo conjunto entre distintas especialidades.

La primera jornada se realizará el próximo 30 de julio, a las 18, en el Auditorio del Círculo Médico Departamento Paraná (Gral. Justo José de Urquiza 1135). En este encuentro se abordarán temáticas vinculadas a las violencias, el abuso infantil y la prevención del suicidio, desde una perspectiva interdisciplinaria, con foco en infancias y adolescencias.

El ciclo estará conformado por tres encuentros presenciales: 30 de julio, 27 de agosto y 24 de septiembre; concebidos como un espacio de formación continua e intercambio de experiencias.

La actividad es gratuita, y quienes completen las tres jornadas recibirán su correspondiente certificado de asistencia. La propuesta generó mucho interés, por lo que los cupos habilitados se agotaron.

Con esta iniciativa, ambas instituciones reafirman su compromiso con la capacitación permanente de los equipos de salud y con la construcción de respuestas interdisciplinarias que contribuyan a mejorar la atención y el cuidado de la salud mental en la comunidad.