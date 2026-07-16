Pronostican lluvias, tormentas y emiten alerta por vientos para la zona Norte de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que este jueves se presentará inestable, con probabilidad de lluvias y chaparrones aislados en Entre Ríos. El mal tiempo se extenderá con mejoras temporarias hasta el fin de semana, en medio de un “veranito de San Juan”, con temperaturas atípicas que superan los 20 grados.

Alerta por vientos fuertes

Asimismo, el SMN emitió un alerta amarillo por vientos para el norte de Entre Ríos. La advertencia rige entre este jueves de mañana y este viernes de mañana.

El alerta incluye los departamentos de Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

Se trata de un alerta de nivel amarillo. El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 40 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h.