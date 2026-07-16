“Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Malvinas definitivamente lo son”, dijo ministro inglés

El primer ministro británico, Keir Starmer, realizó comentarios luego de la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y se refirió al reclamo por Islas Malvinas.

“Sólo diría que la Copa del Mundo puede que no sea nuestra, pero las Islas Malvinas definitivamente lo son”, afirmó el primer ministro en la reunión que se realizó en la residencia oficial de Downing Street N° 10.

"The World Cup might not be ours, but the Falklands definitely are"



Downing Street has responded to Argentinian players holding up a provocative banner after last night's World Cup semi-finalhttps://t.co/ILlrf5gBZA pic.twitter.com/dtVSkpIYFn — Sky News (@SkyNews) July 16, 2026

Así lo revelaron medios británicos esta mañana. “Nuestra postura no ha cambiado. La autodeterminación reside en los isleños. Nuestro compromiso con las Malvinas jamás flaqueará”, agregó Starmer.

También pidió que la FIFA investigue el accionar de la Selección Argentina que al término del partido mostró una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentins”. Al preguntársele a quién apoya el primer ministro en la final del Mundial del domingo, el portavoz de Starmer respondió: “El primer ministro les desea lo mejor a ambos equipos en la final, especialmente a España”.