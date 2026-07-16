Rige alerta por vientos fuertes para el norte de Entre Ríos y posibles tormentas en Paraná

Mientras rige una alerta por fuertes vientos para cinco Departamentos del norte entrerriano, el SMN prevé lluvias, tormentas y viento para Paraná desde este jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la noche de este jueves y mediodía del viernes, una alerta amarilla por fuertes vientos para cinco Departamentos de Entre Ríos.

El fenómeno estará acompañado por ráfagas intensas, mientras que especialistas advirtieron que el avance de un frente frío sobre una masa de aire cálida y húmeda incrementará el riesgo de tormentas fuertes e incluso localmente severas en parte de la región.

Según el informe oficial del organismo pronosticador, las condiciones más adversas se concentrarán en los Departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, donde se esperan vientos persistentes del sector norte con velocidades sostenidas de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

Además, el organismo nacional indicó que las ráfagas podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora, por lo que recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución del pronóstico y tomar precauciones para evitar inconvenientes derivados del viento.

Pronóstico del tiempo para Paraná

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa un período de inestabilidad desde este jueves, con lluvias, tormentas y ráfagas de viento, de acuerdo con los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, hacia la próxima semana se espera un descenso gradual de las temperaturas.

Para este jueves 16, el organismo prevé una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 14. Durante la madrugada y la mañana se anuncian lluvias, mientras que por la tarde podrían registrarse tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10 y el 40%, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El viernes continuará el tiempo inestable. La temperatura se ubicará entre 17 y 26 grados, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada. El SMN mantiene la posibilidad de lluvias aisladas para la tarde, con probabilidades de entre 10 y 40%, mientras que el viento seguirá soplando con intensidad moderada y ráfagas que podrían rondar los 50 km/h.