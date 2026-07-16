Un caso de la selección de Corea da lugar a posibles sanciones a la Argentina por la bandera de Malvinas

La FIFA evalúa los hechos ocurridos tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 y podría iniciar un proceso disciplinario por la exhibición de una bandera con la frase "Las Malvinas son Argentinas". El principal antecedente es el del surcoreano Park Jong-Woo, quien recibió una suspensión de dos partidos por una situación similar, lo que abre interrogantes sobre eventuales sanciones.

El caso que más se asemeja dentro del mundo del fútbol ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Tras el triunfo de Corea del Sur sobre Japón en el encuentro por la medalla de bronce, Park Jong-Woo mostró una pancarta con un mensaje político vinculado a la disputa territorial por las Rocas de Liancourt, conocidas como Dokdo o Tokto en Corea y Takeshima en Japón.

La respuesta de los organismos disciplinarios fue inmediata. Park fue excluido de la ceremonia de premiación, por lo que no pudo recibir junto a sus compañeros la medalla de bronce. Meses después, el Comité de Disciplina de la FIFA le aplicó una sanción de dos partidos para cualquier competencia internacional, al considerar que había incumplido la prohibición de realizar manifestaciones políticas durante un evento deportivo, publicó Ámbito.

Qué dice el reglamento de la FIFA El Código Disciplinario de la FIFA y las Leyes del Juego de la IFAB establecen que no están permitidos los mensajes de contenido político dentro del terreno de juego ni en los estadios durante las competencias oficiales. Esa normativa es la que ahora servirá de base para analizar lo ocurrido con los futbolistas argentinos.

No es la primera vez que la AFA enfrenta una situación de este tipo. En 2014, la federación ya fue multada por la FIFA luego de que se exhibiera un cartel con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", un antecedente que también forma parte del análisis que realizará el organismo.