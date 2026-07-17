Comenzó la construcción del nuevo auditorio de madera en la Regional Concepción del Uruguay de la UTN

La Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional dio inicio a la primera etapa de construcción de su nuevo auditorio. Con capacidad para 400 personas y una superficie total de 1350 m2, el nuevo edificio dará respuesta al crecimiento estudiantil y será sede de congresos, graduaciones y eventos culturales.

El decano de la facultad, Esp. Ing. Martín Herlax, recibió al intendente José Eduardo Lauritto para recorrer juntos los avances de la obra. Cabe recordar que el proyecto se emplaza en la zona sur de la ciudad, en un terreno frente a la Defensa Sur cedido por la Municipalidad a la universidad.

Actualmente, avanza la etapa de cimentación mediante la ejecución de los pilotes que transmitirán las cargas al terreno. Posteriormente se construirán las vigas de fundación y la losa. Una vez culminada la obra húmeda, la estructura se montará de manera íntegra utilizando madera cultivada en la Mesopotamia argentina.

La decisión de utilizar este material pone en práctica el trabajo del Grupo de Estudio de Maderas (GEMA), un equipo de investigación perteneciente a la facultad que estudia el comportamiento resistente y elástico de las maderas de la región para usos estructurales. Este grupo local, además de asesorar a empresas del sector en la mejora de sus productos, fue el responsable de redactar el primer Reglamento Argentino de Estructuras de Madera CIRSOC 601.

Tanto el proyecto como la dirección de obra están a cargo de profesionales de la UTN FRCU. Esta etapa de la construcción se financia con fondos propios y aportes de un programa de infraestructura de la UTN. De esta manera, la institución responde al crecimiento de su matrícula, y reafirma su capacidad técnica y el compromiso con la educación pública de calidad.