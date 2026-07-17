La final del Mundial bajo alerta por el humo generado por un incendio en Canadá

A tres días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, una alerta por la mala calidad del aire encendió la preocupación en Nueva York y Nueva Jersey, la región donde se disputará el partido decisivo del domingo en el MetLife Stadium.

El problema no tiene que ver con lesiones ni cuestiones futbolísticas, sino con una densa nube de humo procedente de los incendios forestales activos en Canadá, que volvió a cubrir el cielo del área metropolitana y obligó a las autoridades a emitir advertencias para la población.

Según la información difundida, el fenómeno afecta a distintos sectores de la región justo cuando ambas selecciones se preparan para desembarcar en la zona y realizar sus últimos entrenamientos.

La advertencia oficial apunta especialmente a las actividades físicas intensas al aire libre. El escenario actual combina las partículas finas del humo con altos niveles de ozono, una mezcla que reduce la visibilidad y puede afectar la salud respiratoria, publicó Ahora.

En ese contexto, tanto el cuerpo técnico de Lionel Scaloni como el de Luis de la Fuente podrían verse obligados a revisar sus planes de trabajo si las condiciones no mejoran en las próximas horas. La organización espera que el viento ayude a disipar la contaminación antes del domingo.

Las autoridades sanitarias recomendaron evitar ejercicios prolongados al aire libre, permanecer en espacios cerrados con ventilación adecuada y utilizar mascarillas de alta eficiencia en caso de exposición. También pidieron prestar atención a síntomas como tos persistente, dificultad para respirar o dolor en el pecho.

El foco está puesto ahora en cómo evolucionará el clima en la previa de uno de los partidos más importantes del año. La final se jugará con el estadio listo para recibir a miles de espectadores, en una ciudad que ya vive con intensidad la cuenta regresiva hacia el cierre del torneo.

Mientras tanto, el seleccionado argentino mantiene la planificación para llegar en las mejores condiciones a la definición.