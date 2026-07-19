HIF Global y el gobierno uruguayo ultiman el acuerdo para instalar la planta en un predio de Nueva Paysandú

La planta estaría ubicada a pocos kilómetros del puente Paysandú-Colón y sería visible desde la ciudad de Colón.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, afirmó que la negociación con HIF Global para la instalación de la planta de hidrógeno verde en esa localidad ingresó en una etapa decisiva. “Estamos a días, ni siquiera semanas deberíamos estar; estamos a días de que se tenga que cerrar”, dijo en declaraciones a radio Montecarlo. El presidente Yamandú Orsi evalúa viajar a Paysandú junto al presidente ejecutivo de la compañía, César Norton, para anunciar el acuerdo final.

Las dos definiciones que desbloquearían la inversión -estimada en 5.385 millones de dólares- estarían encaminadas. El terreno seleccionado sería el padrón 4.959 en Nuevo Paysandú, de unas 48 hectáreas, contiguo a la planta de Portland de Ancap y próximo a ALUR, lo que facilitaría el suministro de dióxido de carbono para la producción. La nueva ubicación sustituye al predio de Constancia, publicó el diario sanducero El Telégrafo.

Sin embargo, el portal Subrayado publicó que “la planta de HIF Global estaría ubicada a pocos kilómetros del puente Paysandú-Colón y sería visible desde la ciudad de Colón”.

Respecto del precio de la energía que suministrará UTE se supo que rondaría los 45 dólares por megavatio hora, aunque Olivera aclaró que corresponde al Ejecutivo comunicarlo oficialmente.

El complejo produciría unas 880.000 toneladas anuales de combustibles sintéticos para autos, aviones y barcos, con primeras exportaciones proyectadas para 2029. La construcción demandaría 1.400 trabajadores y la operación estable generaría 300 empleos directos. A nivel país, el desarrollo de la cadena del hidrógeno verde podría generar más de 48.000 puestos de trabajo entre 2026 y 2040, según un estudio del Ministerio de Trabajo y la Dirección Nacional de Energía.