De la atención presencial a la autogestión: el caso de éxito de RUS en pasos fronterizos

Además de mejorar la experiencia de quienes necesitan contratar un seguro al ingresar al país, la iniciativa permitió a RUS crear un nuevo canal digital de comercialización.

La innovación abierta vuelve a demostrar su impacto en Río Uruguay Seguros (RUS). A partir del trabajo conjunto con Winse, insurtech argentina que formó parte de la edición 2023 de la Aceleradora RUS, la aseguradora desarrolló un nuevo canal digital para la contratación de seguros automotores en pasos fronterizos, transformando un proceso que antes dependía de la atención presencial en una experiencia de autogestión que puede completarse en menos de cinco minutos.

El proyecto nació a partir de una necesidad concreta detectada por RUS: miles de personas que ingresan al país requieren contratar un seguro automotor en el momento, pero la operatoria tradicional dependía de la disponibilidad de atención humana. Esta situación generaba demoras y, durante los períodos de mayor circulación, provocaba la pérdida de oportunidades comerciales, destacó la coordinación de Comunicaciones Corporativas de Río Uruguay Seguros.

Para dar respuesta a esta necesidad, Winse desarrolló e implementó una experiencia de contratación completamente digital basada en códigos QR instalados en los principales pasos fronterizos. Esta solución permite que cualquier persona pueda, desde su teléfono celular, cotizar, contratar y pagar su seguro de manera autónoma, recibiendo la póliza en menos de cinco minutos y simplificando significativamente el proceso de contratación.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue la rapidez de implementación. La plataforma se integró con los sistemas de RUS de forma simple y ágil, sin requerir desarrollos significativos por parte del equipo técnico de la aseguradora, lo que permitió poner el canal en funcionamiento en poco tiempo y sin afectar otras prioridades tecnológicas de la compañía.

Un nuevo canal digital para escalar el negocio

Además de mejorar la experiencia de quienes necesitan contratar un seguro al ingresar al país, la iniciativa permitió a RUS crear un nuevo canal digital de comercialización. Gracias a la autogestión, la compañía logró captar operaciones que anteriormente se perdían por limitaciones operativas, incluso en momentos de alta demanda, demostrando que es posible escalar este tipo de servicios sin incrementar proporcionalmente la estructura de atención.

Innovación abierta aplicada a resultados concretos

Este caso de éxito refleja el valor del modelo de innovación abierta impulsado por RUS. A través de la colaboración con startups e insurtechs, la aseguradora acelera el desarrollo de soluciones concretas para responder a nuevos desafíos del negocio, incorporando tecnología que mejora la eficiencia operativa y brinda experiencias cada vez más simples y ágiles para sus asegurados, consignó la coordinación de Comunicaciones Corporativas de Río Uruguay Seguros.

La experiencia junto a Winse confirma, además, que las grandes transformaciones no siempre requieren proyectos complejos. Con una solución integrada sobre la infraestructura existente, RUS logró convertir una necesidad operativa en una nueva oportunidad de negocio, fortaleciendo su estrategia de transformación digital y su compromiso con la innovación en la industria aseguradora.