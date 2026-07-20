Operativo de donación de órganos efectuado en Paraná permitió que seis pacientes recibieran trasplantes

El procedimiento se realizó el sábado en la Clínica Modelo y permitió concretar un trasplante pulmonar, uno hepático, dos renales y dos de córneas. Desde CUCAIER destacaron la solidaridad de la familia donante y el trabajo coordinado de los equipos intervinientes.

Un operativo de donación de órganos realizado en Paraná permitió beneficiar a seis pacientes que aguardaban un trasplante. El procedimiento se desarrolló el sábado en la Clínica Modelo y fue coordinado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (CUCAIER), con la participación de equipos médicos locales, nacionales y organismos que colaboraron en la logística.

La coordinadora del CUCAIER, Rosana Dappen, confirmó a Canal Once que se trató de un proceso de procuración multiorgánico que culminó exitosamente y permitió realizar distintos trasplantes en Entre Ríos y Buenos Aires. Además, destacó el compromiso de la familia donante y de todas las instituciones que participaron para hacer posible el operativo.

Detalló que el operativo benefició a seis pacientes que se encontraban en lista de espera. “Se realizó un trasplante pulmonar para un paciente que estaba en emergencia, dos trasplantes renales -los receptores son entrerrianos, uno quedó en la ciudad y el otro es un paciente pediátrico trasplantado en Buenos Aires-, un trasplante hepático que también se realizó en Buenos Aires y dos trasplantes de tejidos, que corresponden a córneas”, precisó.

La especialista explicó que para concretar el procedimiento arribaron dos equipos médicos desde Buenos Aires en vuelos sanitarios. En ese sentido, agradeció especialmente la colaboración del personal del aeropuerto de Paraná, Bomberos Voluntarios, el sistema de videovigilancia y todos los organismos que participaron del operativo.

"Desde el viernes a la madrugada estuvieron atentos a las condiciones climáticas para garantizar el funcionamiento del operativo. Todo ese apoyo fue absolutamente necesario y hace que la tarea sea mucho más ordenada", valoró.

Un trabajo coordinado durante varias horas

El proceso comenzó durante la madrugada del sábado y demandó una compleja coordinación logística entre distintos organismos. "Trabajamos en conjunto con los equipos de las otras provincias, con la Guardia Operativa del INCUCAI y con todos los actores que intervinieron para que el operativo pudiera desarrollarse con éxito", explicó Dappen.

La responsable del CUCAIER confirmó además que todos los implantes ya fueron realizados. "Podemos confirmar que los implantes están concretados, por eso estamos muy felices por los pacientes beneficiados y muy agradecidos con la familia donante", expresó.

La coordinadora informó que en lo que va de 2026 ya se realizaron 33 procesos de procuración en la provincia. De ese total, 18 correspondieron a donación de órganos y los restantes a tejidos.

"Tenemos un índice que está en la media nacional y eso nos permite seguir entre las provincias líderes en procuración, como nos hemos mantenido durante muchos años", destacó.

Asimismo, resaltó que tanto hospitales del interior como establecimientos de Paraná participaron activamente en estos procedimientos. "La idea es mantener a todas las instituciones trabajando para seguir beneficiando a quienes están en lista de espera para un trasplante", afirmó.

El valor de la donación de órganos

Dappen remarcó que Entre Ríos mantiene una importante conciencia social respecto de la donación de órganos, aunque insistió en la necesidad de continuar promoviendo este acto solidario. "Siempre recordamos que es muy importante respetar la voluntad de quien ya no está y poder avanzar con el proceso de procuración cuando la situación médica lo permite", señaló.

También aclaró que no todas las personas fallecidas pueden convertirse en donantes. "Se estima que apenas un 10% de las personas fallecidas reúnen las condiciones para ser donantes reales", explicó.

Finalmente, subrayó que la procuración de órganos combina un procedimiento médico altamente especializado con un profundo componente solidario. "Cuando los equipos médicos ya no pueden hacer nada por un paciente, existe la posibilidad de dar respuesta a otras personas que esperan un trasplante. Eso es lo verdaderamente importante para quienes están en lista de espera", concluyó.