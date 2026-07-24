Ciclo de Charlas: Wiñazki y Ares abordarán este sábado “El periodismo y la necesidad de volver a las fuentes”

Este sábado, desde las 20, el Hotel Howard Johnson Mayorazgo será escenario de un nuevo encuentro del Ciclo de Charlas Periodísticas 2026, organizado por ANÁLISIS. Los periodistas Miguel Wiñazki y Carlos Ares compartirán una conversación abierta sobre “El periodismo y la necesidad de volver a las fuentes”, una temática de plena vigencia en tiempos de sobreabundancia informativa, desinformación y profundos cambios en el ecosistema de los medios. La entrada será libre y gratuita.

El Ciclo de Charlas Periodísticas de ANÁLISIS continúa consolidándose como un espacio de reflexión, formación e intercambio con algunas de las figuras más relevantes del periodismo argentino. En esta nueva jornada, el público tendrá la oportunidad de escuchar a dos referentes de extensa trayectoria que -desde diferentes experiencias profesionales- analizarán uno de los desafíos centrales de la profesión: la importancia de recuperar el valor de las fuentes, la verificación de la información y el ejercicio responsable del periodismo.

Miguel Wiñazki es una de las voces más prestigiosas del periodismo nacional. Escritor, periodista, profesor y licenciado en Filosofía, integra como miembro de número la Academia Nacional de Periodismo, donde ocupa el Sillón Roberto J. Payró. Además, se desempeña como secretario de Redacción y jefe de Capacitación Periodística del diario Clarín y coordina el Máster en Periodismo que desarrollan conjuntamente el Grupo Clarín, la Universidad de San Andrés y la Universidad de Columbia de Nueva York.

Su trayectoria académica también es amplia. Fue docente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Morón y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, entre otras instituciones.

Como autor publicó quince libros que abordan la política, la filosofía, la comunicación y la realidad argentina. Entre sus obras más reconocidas se encuentran “Ataque de Pánico”, “Periodismo, Ficción y Realidad”, “El último Feudo”, “Travesías Argentinas”, “La Noticia Deseada”, “Crítica de la Razón Populista”, “La Posmoralidad, la Posnormalidad”, “La Dueña” -escrita junto a su hijo Nicolás- y “Estoicismo de Altura”.

Junto a Wiñazki estará Carlos Ares, otro referente insoslayable del periodismo argentino. Actualmente es columnista de “Perfil”, conductor de Radio Ciudad y uno de los fundadores de la emblemática revista “La Maga”, además del Instituto TEA, una de las escuelas de periodismo más influyentes del país en las últimas décadas.

A lo largo de su carrera integró las redacciones de publicaciones que han hecho historia y escuela en el periodismo como “El Gráfico”, “Humor” y “La Maga”, además de trabajar para el diario español El País y La Razón. También desarrolló una destacada labor en televisión, conduciendo programas en Canal de la Ciudad, Canal 7 y Canal A, y ocupó responsabilidades institucionales como coordinador de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Con ese recorrido y una vasta experiencia en medios gráficos, radiales, televisivos y académicos, ambos periodistas compartirán una mirada crítica sobre el presente de la profesión. Bajo el título “El periodismo y la necesidad de volver a las fuentes”, propondrán una reflexión acerca de la esencia del trabajo periodístico, el valor de la investigación, el contraste de la información y la recuperación de los principios que históricamente sostuvieron la credibilidad del oficio.

En un contexto donde la velocidad de circulación de los contenidos muchas veces desplaza a la verificación y donde las redes sociales modificaron profundamente las rutinas de producción informativa, la charla buscará abrir un espacio de análisis sobre el papel del periodismo profesional y la responsabilidad de quienes tienen la tarea de informar.

La convocatoria será este sábado, a las 20, en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo, con entrada libre y gratuita. La propuesta forma parte del Ciclo de Charlas Periodísticas 2026 que impulsa ANÁLISIS junto al Hotel Howard Johnson Mayorazgo, Canal 9 Litoral y Radio Plaza y reúne a reconocidos periodistas, analistas y protagonistas de la vida pública para debatir sobre los grandes temas de la comunicación, la política y la actualidad.