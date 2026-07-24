Entrerriano publicó una carta de lectores en The Guardian en defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas

Luego del partido de fútbol entre Argentina e Inglaterra, apareció una bandera reclamando la soberanía de las Islas Malvinas y el tema se ubicó en una agenda pública global.

Al abogado entrerriano Marcelo Albarenque le publicaron en el diario británico The Guardian una carta de lectores donde fundamentó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

En una entrevista publicada en el portal Debate Abierto, analizó la importancia de la diplomacia, la Resolución 2065 de la ONU y la necesidad de una postura estatal coherente que trascienda los colores políticos, especialmente tras el impacto global de la causa Malvinas durante la reciente Copa del Mundo. Lo afirmó en diálogo con

En una instancia que fusionó el fervor deportivo con el reclamo histórico, Marcelo Albarenque -abogado de María Grande-, envío su carta de lectores como respuesta a un editorial del periodista Simon Jenkins, y buscó ofrecer a los lectores del Reino Unido una perspectiva desde este lado del Atlántico sobre el conflicto de soberanía.

En la entrevista publicada en Debate Abierto, Albarenque destacó que su escrito se apoya en la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, la cual establece que la cuestión Malvinas es un tema estrictamente bilateral entre Argentina y el Reino Unido.

También subrayó un punto clave: bajo este marco jurídico, los isleños no son una tercera parte en la negociación, invalidando el argumento británico de la autodeterminación en favor del principio de integridad territorial argentina.

Albarenque -que suele colaborar con ANÁLISIS a través de columnas de Opinión- recordó que, durante la década del ´70 y principios de los ´80, existieron rondas de negociación muy fructíferas que incluso contemplaron modelos de arrendamiento inverso, similares al caso de Hong Kong.

Para el abogado, es fundamental que el ciudadano argentino conozca estos fundamentos históricos para poder defender la postura nacional con argumentos sólidos en cualquier ámbito internacional.

La diplomacia frente a la pasión del fútbol

El contexto del mundial de fútbol y la aparición de banderas argentinas reclamando las islas en el campo de juego pusieron nuevamente el tema en la agenda pública global.

Aunque el gobierno británico respondió reafirmando su dominio, Albarenque considera que estas acciones son una propaganda muy importante que sensibiliza a la opinión pública internacional, especialmente porque el británico promedio suele desconocer la ubicación geográfica y la historia del conflicto.

Sin embargo, Albarenque fue tajante al afirmar que la solución definitiva no vendrá del deporte, sino de una estrategia diplomática madura y coherente que no cambie cada cuatro u ocho años según el signo político del presidente de turno.

“Lamentablemente, sanar las heridas de la guerra llevará décadas para que la política británica pueda sentarse a negociar sin que sea impopular en su parlamento, analizó Albarenque; quien instó a los argentinos a hacerse trinchera desde sus lugares: redes sociales, viajes o charlas, siempre basándose en la historia y no solo en el sentimiento pasional, consignó el portal Debate Abierto.

En ese marco, destacó con orgullo que Argentina es una tierra abierta a todos los hombres del mundo, mencionando que la comunidad de descendientes británicos en nuestro país supera ampliamente en número a la población de las islas. “Hagamos cada uno la parte que nos toque para colaborar con esta causa sagrada”, concluyó.