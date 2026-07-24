Wiñazki: “Para el sistema político tradicional, nunca es bueno que no haya oposición”

Poco antes de su arribo a Paraná para participar del ciclo de charlas de ANALISIS, el periodista de diario Clarín, Miguel Wiñazki, analizó la realidad política nacional en el marco de los acomodamientos previos al año electoral. También brindó un panorama de la actualidad del ejercicio periodístico.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Wiñazki consideró que “como todos los tiempos son complejísimos y muy interesantes, porque hay unas transformaciones de fondo y múltiples acechanzas, pero a mí las circunstancias de cambio en algún sentido me resultan realmente atractivas para analizar y para ver qué es lo que está ocurriendo”.

Con vistas al próximo año electoral y los posicionamientos partidarios, afirmó que “hasta ahora la oposición está tratando de recomponerse largamente de una especie de knock out. Está como grogui, desorganizada, pero estamos en la Argentina y de pronto son los 100 metros finales y por ahí aparece alguno. Para el sistema político tradicional, nunca es bueno que no haya oposición, naturalmente, nunca es bueno. Tiene que haber una especie de empate de ofertas y después se verá; una oferta A y una oferta B por lo menos, porque cuando hay una sola se elige por falta de opción y realmente se desequilibra el sistema político, y se vota lo que hay, que sería lo único que hay”.

“Nunca se sabe qué se puede generar desde el peronismo; fundamentalmente (Axel) Kicillof no tiene por su figura y por sus modos el ADN peronista, entonces hay que ver cuál es su performance ante la opinión pública en general, ante el votante en general si es que es el candidato y hacia adentro del peronismo. Pero no sabe si no puede aparecer alguien, como tantas veces en la Argentina, desde (Néstor) Kirchner hasta el propio (Javier) Milei, y puede aparecer algo que sorprenda a todo el mundo”, planteó.

En ese marco, apuntó que “no hay una oposición inteligente, lo que falta es la inteligencia en la oposición, y no hay a la vez una oposición creativa, porque Milei –más allá de que nos guste o nos disguste muchísimo- ofrece algo, ofrece algo completamente novedoso. Con la escuela austríaca viene y pone el tradicional mundo político argentino al revés, entonces en lugar de subsidiar se trata de desregular y trae una un abanico de conceptos diferentes, y frente a eso la oposición es retrógrada, retrospectiva, vintage, y por lo tanto su voz casi no se escucha. Y entonces, a pesar de todos sus pecados, Milei efectivamente avanza porque justamente ahí hay una especie de diferencia respecto de lo anterior, y con eso sigue atrayendo”.

Consultado por un posible armado del mileísmo sin Milei, consideró que “en lo inmediato, si miro la foto de hoy, no me parece viable. Pero ahí es donde digo que algo está cambiando. Pero podría ser, porque hay dos pasos cruciales en la historia del nuevo liberalismo en la Argentina: uno es (Mauricio) Macri, como él dice, un primer tiempo, y un segundo tiempo insólito para el PRO también, que es Milei, que es un ultraliberalismo, por lo menos retórico”.

“Por ejemplo dicen que el cepo se levantó, pero yo hablo con empresarios y me dicen que no se levantó, porque para conseguir dólares y girarlos al exterior tienen que hacer una cantidad de maniobras, esperar a un inversor de afuera que le comprás algo, si importas máquinas diversas las pagás a los 60 o 90 días por las restricciones. Hay retórica y el cambio real es mucho más lento, pero es una segunda fase de algo que de algún modo comenzó con Macri y que empieza a cambiar una matriz política, e incluso cultural, en la Argentina. Y todo podría ser; por el momento, el sujeto habilitador carismático que habilita estas mutaciones –por el momento más retoricas que muy de fondo- es Milei. Milei es el carismático, nos guste o nos disguste mucho, que habilita un cambio. Sin Milei, por el momento, sería otra cosa”, analizó.

Ahondó que “por el momento sin Milei no hay nada. Karina no tiene ningún carisma y no tiene ninguna pregnancia en la opinión pública, más allá de que sea quien ejecuta tantas cosas, y de que, como dice el mileísmo, sea el jefe. E incluso, Patricia Bullrich, lo que no oferta ante la opinión pública es justamente este mundo conceptual diferente de Milei. Patricia Bullrich, tan conocida por todo ciudadano argentino, sin embargo, no impulsa a la escuela austríaca, a Murray Rothbard, al anarcocapitalismo, pero ahí gana Milei porque nadie trae una novedad, y esa novedad –nos guste o no- genera una especie de transformación en algún lugar y esa transformación por un momento la ofrece Milei”.

En tal sentido, sostuvo que “si Milei domina la inflación, las condiciones son muy propicias para él. Si baja la inflación, el salario de alguna manera se sostiene o muy levemente mejora, aunque no alcanza porque todo viene extraordinariamente retrasado, pero si baja la inflación es la apuesta por la cual fue votado. No hay drama más grande para una sociedad después de una guerra que una hiperinflación; eso lo destruye todo y en el inconsciente colectivo está que la Argentina corría hacia una hiper; la inflación le resta valor a todo, rompe todo, y hay sensación de una cierta estabilidad, en una circunstancia muy dura porque es bajar la inflación a costa del ajuste naturalmente, pero por el momento no hay una revolución ni rebeliones en las calles, ni nada por el estilo. Hay una especie de aceptación de que, si le gana a la inflación, tiene posibilidad”.

La realidad del periodismo

Consultado respecto de la actualidad del ejercicio periodístico, Wiñazki consideró que “en estos tiempos ha cambiado enormemente. Y a la vez, en simultáneo se verifica la necesidad del periodismo tradicional. Todo ha cambiado, desde la migración al mundo digital y luego ahora con la inteligencia artificial, que es una circunstancia entre maravillosa y complicadísima para el periodismo. Es un mundo de radical migración hacia lo virtual y hacia el artificio de la inteligencia, que es en simultáneo una maravilla, pero el descubrimiento periodístico proviene de lo que hacemos tradicionalmente, de los periodistas en la calle”.

“La inteligencia artificial es un copiloto, pero el descubrimiento sigue siendo periodístico. Lo que pasa es que los medios están atravesando un problema económico, justamente, a la vez por la inteligencia artificial y por tantísimas otras cuestiones”, concluyó.