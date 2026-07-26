Memoria Frágil: Amanda Mayor, símbolo de memoria, compromiso y arte

Antes que una biografía, la vida de Amanda Mayor es una obra abierta donde el arte y la memoria se funden hasta volverse inseparables. Cada mural, cada escultura y cada gesto creativo fueron también una forma de resistencia frente al intento de borrar una historia colectiva atravesada por el terrorismo de Estado. En el nuevo documental de “Memoria Frágil” (Canal 9, Litoral), la figura de la artista paranaense emerge con toda su dimensión humana: una mujer que convirtió el dolor más íntimo en una creación destinada a permanecer, haciendo del color, la piedra y la palabra un lenguaje capaz de desafiar al olvido.

La desaparición de su hijo Fernando Piérola durante la Masacre de Margarita Belén marcó un antes y un después. Sin embargo, Amanda eligió no quedar prisionera de la tragedia. Su búsqueda de justicia se transformó en una ética de vida que encontró en el arte una herramienta para interpelar a la sociedad. El monumental mural “Argentina: dolor y esperanza”, realizado en la Universidad Nacional del Nordeste, el Monumento a la Memoria emplazado en Paraná y una extensa producción artística testimonian una convicción inquebrantable: allí donde la violencia intentó imponer el silencio, ella respondió creando imágenes capaces de hablar por generaciones.

Con una mirada profundamente humana, el documental reconstruye ese itinerario a través de los recuerdos de sus hijas, Cristela y María Luz Piérola; de su nieta Sofía Zavalla Piérola; de su exnuera María Julia Morresi; de sus amigos Jorge Daneri y Claudio “Tapita” Gómez; de la docente y artista plástica Celina Campos; y del arquitecto Gabriel Terenzio, de la Casa de la Cultura. Sus voces revelan aspectos poco conocidos de una mujer que fue artista, docente, madre, militante y promotora cultural, pero también una presencia luminosa capaz de sostener a otros aun en medio de su propio sufrimiento.

“Memoria Frágil” propone así mucho más que el retrato de una figura emblemática de Entre Ríos. Invita a comprender cómo la memoria puede convertirse en una forma de creación, cómo el arte puede transformarse en un acto de justicia y cómo una vida atravesada por la pérdida puede dejar, como los grandes murales, una huella indeleble sobre la conciencia de un pueblo. Amanda Mayor hizo hablar a los muros y su obra continúa interrogando el presente y recordándonos que la belleza también puede ser una forma de resistencia.

Amanda Mayor, símbolo de memoria, compromiso y arte

Hubo una mujer en Paraná que se plantó frente a una enorme pared blanca -la del Aula Magna de la Universidad Nacional del Nordeste, en Resistencia, Chaco- y decidió que ese muro tenía que hablar. Y lo hizo hablar. Allí pintó, en 1986, “Argentina: dolor y esperanza”, uno de los murales más imponentes del Noreste argentino, donde condensó el horror de la dictadura, la figura de un cura que presencia una tortura, la marcha de las Madres y, al final, la esperanza. Diez años antes esa misma universidad había sido el lugar donde estudiaba arquitectura su hijo Fernando Piérola.

Amanda Mayor solía decir que a ella le habían quitado un hijo y que, con ese mural, devolvía otro. Toda su vida cabe en esa frase: la de una artista que transformó el desgarro más profundo en obra, en lucha y en memoria colectiva.

Amanda Mayor nació en Paraná el 7 de marzo de 1929 y murió en la misma ciudad el 7 de junio de 2005. Fue pintora, muralista, escultora y escritora, pero antes de todo eso fue una trabajadora incansable de la cultura y la educación. Se recibió de Maestra Normal Nacional en la Escuela Normal “José María Torres”, de Maestra de Inglés en la Asociación Cultural Inglesa y de Profesora de Italiano en la Dante Alighieri. Estudió Artes Visuales en la Escuela Provincial “Profesor López Carnelli”, cursó Historia del Arte en Roma —becada por la Dante Alighieri— y Orientación Didáctica en Madrid, becada por el Instituto de Cultura Hispánica. Ese caudal de saberes la convirtió en una figura central de la vida artística entrerriana: fue coordinadora y asesora de Artes Plásticas de la provincia, jurado de concursos, promotora de galerías y talleres. Y montó, en su propia casa, un instituto de inglés que llegó a ser el más reconocido de Paraná.

Cristela Piérola, hija

“Amanda, imagínate en mi vida y en nuestras vidas todo lo que significó. Primero como madre, por supuesto… y, bueno, muchos recuerdos de la infancia, de la vida, de la adolescencia. Tuvimos una vida movidita, sobre todo en mi adolescencia. En el ´76 yo tenía 14 años. Y fue una vida no usual para los chicos de nuestra época. Y después, lo que ella ha trascendido también a lo familiar y a lo personal, con todo lo que significa Amanda en muchos ámbitos, para la sociedad y todo lo que ella ha dejado, todos sus legados, ya sea en arte, que tiene mucho que ver también con su legado en Derechos Humanos, como mamá de un desaparecido”.

Jorge Daneri, amigo

“Conocí a Amanda Mayor durante la dictadura militar. Era un desastre en Inglés y mis padres me llevaron a encontrarme con Amanda. Y es como que la vida cambia, se enriquece. Así sucedió. Ir a las clases de Amanda en su casa era luz, era una celebración. No entendía nada de Inglés, pero disfrutaba mucho estando con ella. Estar con Amanda era intentar comprender el Inglés, pero, fundamentalmente, comenzar a abrir cabeza y aprender de nuestro país, de su gente y de lo que estaba comenzando o estaba sucediendo, de la tristeza que implicaba haber perdido la democracia y sus consecuencias. Era lo mismo que aquellas primeras cátedras de la Facultad de Derecho, donde había docentes que creaban espacios de libertad, de esperanza. Y uno después se fue preguntando tantas cosas. Cómo Amanda podía construir ese espacio de sabiduría, de paz, hasta de serenidad, habiendo transitado, sufrido todo lo que vivió junto a sus seres queridos”.

María Luz Piérola, hija

“Recuerdo la alegría de Amanda y la resiliencia, fundamentalmente. Una mujer muy empoderada. Recuerdo la madre cuando yo era niña y que ojalá hubiera sido un poco más ausente, porque era demasiado presente. Imagínate con 6 hijos -sargento de Caballería, por supuesto-, y enseñando Inglés y siempre en actividades. Bueno, y nuestra casa fue una casa pueblo, porque todos, todos compartíamos casa de puertas abiertas. Todos nuestros amigos frecuentaban nuestra casa, aparte estaba llena de alumnos de Inglés de Amanda, y más el tema deportivo, sobre todo, mis hermanos porque yo no fui muy fanática del deporte, hice natación nada más. Y mamá siempre ahí presente. Éramos una multitud, una familia muy numerosa, y ella siempre comandando la batuta. Porque era así: el viejo Piérola, por ahí era el que decía la última palabra, pero siempre también presente. Y Amanda siempre con la alegría, era muy del humor negro, de los chistes, muy inquieta, muy ansiosa. Empezó a estudiar arte de grande, se dedicó a lo que le gustaba, que era el tema del arte. Después aparece toda la hecatombe de la dictadura, la desaparición de Fernando, las prisiones nuestras, el exilio de Gustavo. Y a pesar de eso, la vieja estudiaba artes visuales, y convirtió el arte en un recurso, en una herramienta para poder elevar todo lo terrible. Y luchó… luchó un montón por liberarnos a nosotros, por salvar a su familia. Fue una gran matriarca, madre gallina, luchadora y aguerrida. Y transformó… tal es así que en el Chaco le llaman ´La madre coraje´, porque transformó el dolor de la desaparición de Fernando, el desgarro de lo que significa un hijo desaparecido, ella lo transformó en lucha y en arte”.

Los que la conocieron de joven la recuerdan como una matriarca de una casa de puertas abiertas, siempre llena de alumnos, de amigos de sus hijos, de gente que entraba y salía. Tuvo seis hijos —Álvaro, Fernando, Gustavo, María Luz, Cristela y Emilce— con Héctor Piérola, profesor de Literatura, hombre callado y lector. Amanda, en cambio, iba al frente. En una época en que no era común, educó a sus varones para que lavaran los platos igual que sus hermanas y, a comienzos de los años ´70, tomó la decisión de separarse y de vivir la vida que ella quería. Quienes la trataron la definen como una feminista nata: alegre, ansiosa, de humor negro, mística y creyente, con una energía que arrasaba. Antes de ser militante en Derechos Humanos -dicen sus hijas- fue una militante de su propia vida.

Jorge Daneri, amigo

“En esos años uno tenía 14-15-16 años… secundaria. Y fue muy fuerte el hecho, el contacto, el vínculo con Amanda determinó también un impacto… yo diría que maravilloso en mi familia, en la conversación política íntima que llevó también a tomar decisiones trascendentales. Amanda tenía esa sabia espontaneidad de decir las cosas de una manera donde esa sinergia entre su sonrisa y la palabra… convencía, automáticamente convencía si había escucha. Transmitía su pensamiento, su experiencia, su manera de ver el mundo, de contemplarlo, de plantarse… que era mágico”.

Cristela Piérola, hija

“En realidad, no tengo muchos recuerdos, porque mi hermano Álvaro, por ejemplo, me lleva 12 años, y cuando yo tenía 10, él ya tenía 22. Entonces, él ya no estaba en casa. Se casó joven, estudiaba, trabajaba. Entonces, los recuerdos los tengo muchos, de toda la familia, de mucho más chica. Y, bueno, en ese lío que era la casa, había que ocuparse y, bueno, la vieja siempre ahí y siempre presente en todo, sobre todo, con las mujeres, que no era fácil después tener 3 mujeres, porque después con los varones ya Álvaro se fue, Gustavo también, se fue en el exilio, después estaba Fernando ya, cuando ya lo habían matado, en el ´76… María Luz estaba presa, Gustavo se había ido al exilio, Álvaro también estuvo preso… entonces, era una vida bastante complicada y movida. Y, bueno, así crecimos Emilce y yo, sobre todo, en la preadolescencia y adolescencia, en ese lío, ¿no? Y Amanda viajando… Amanda viajando al Chaco. Ella, en sus últimos días de en su vida, fueron mitad Paraná y mitad Resistencia. Y, sobre todo, buscando los restos de Fernando. Primero, saber qué había pasado, porque no teníamos mucha información. Y qué hacía la vieja: iba, golpeaba puerta por puerta, con su carácter, de luchadora. Fue así desde que yo tengo recuerdos de uso de razón, en la casa era así, y en todo lo que ella emprendía. Y, bueno, la búsqueda de Fernando era una de sus luchas más fuertes y más importantes en su vida, desde que pasó lo de Margarita Belén”.

María Luz Piérola, hija

“Era muy creyente y muy mística en todas las cuestiones. Eso creo que le dio un montón de fuerza para hacer lo que hizo y luchar como luchó hasta lo último. Y a mí me queda la imagen de la compañera luchadora, porque peleamos codo a codo, nos peleábamos mucho, discutíamos mucho y nos amábamos intensamente. Fue una compañera de lucha y una madraza intensa, terriblemente intensa, pero hermosa mujer. Realmente un ejemplo de luchadores de bandera, ¿no?”.

Jorge Daneri, amigo

“Y así transcurrieron los años y verla a Amanda en el taller de Gloria Montoya, mi madre, era una celebración. Era una celebración verla, desplegar la paleta o el pincel en sus cuadros junto a mamá: una celebración en mi casa durante la dictadura, después en el puerto, en Puerto Nuevo, ir a las exposiciones de Amanda, ir a las exposiciones de arte de Amanda o escucharla en un panel defendiendo los derechos de los pueblos, los Derechos Humanos, con esa dignidad. Después fuimos conociendo los grandes atorrantes que estaban en esos ámbitos respondiendo a los servicios de inteligencia. ¡Qué sentido tiene ahora nombrarlos!, ¿no? si estamos celebrando hacer como Amanda Mayor... Caminar por el Parque y ver su Venus, nuestra Venus, su arte como el Parque, un jardín de vida, un jardín de esperanza, un jardín de democracia. Amanda Mayor sigue siendo una celebración. Eso que nos da sentido de vida. Amanda Mayor es el arte de la sonrisa. El arte de la sonrisa que no se mide, que no se especula, que brota. Porque cada día celebraba la vida, celebraba el amor, sus hijas, sus hijos, sus alumnos”.

El quiebre llegó en la madrugada del 13 de diciembre de 1976. Su hijo Fernando, militante, fue una de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén, en Chaco: un grupo de presos políticos que estaban detenidos en la Alcaidía de Resistencia fue sacado con la excusa de un traslado a Formosa, torturado y fusilado en un descampado sobre la Ruta Nacional 11. El crimen se disfrazó de enfrentamiento durante un intento de fuga, el mismo libreto que la dictadura repitió en todo el país. La tragedia atravesó a toda la familia Piérola: hubo hijos presos y un hijo, Gustavo, empujado al exilio. Fernando nunca apareció.

María Julia Morresi, ex nuera

“Nosotros íbamos todos los veranos, todas las veces que podíamos, íbamos a Paraná. Y le escribe Héctor a mi papá, le dice, no puedo volver a encontrar esa carta, no sé si se la di a Amanda en algún momento. Y, entonces, le dice, ´Bebé, mirá, tengo a mi hijo Fernando, que quiere estudiar Arquitectura, y Fernando es un chico muy especial. Y no quiero que vaya a Rosario ni a esas universidades politizadas. ¿Qué te parece si va allá? ¿Qué tal la universidad? ´ Y papi le dice: Pero sí, Héctor, que venga para acá, que venga acá. Nosotros vivíamos dentro del campo de la universidad, bien en frente a Arquitectura. Y Fernando vino (…) y lo vemos entrar … casi que se nos caen las medias”.

Cristela Piérola, hija

“En el año ´76, yo tenía 14, así que iba a la escuela secundaria. Emilce también, o empezando la escuela secundaria… y, bueno, quedábamos con una tía. Y así transitamos. No tengo recuerdos traumáticos de esos momentos. ¡Para nada! Pero, tiene mucho que ver también con la personalidad que ella tenía. Porque ella siempre nos habló de frente, siempre nos contó la verdad. Nosotros sabíamos qué hacía, qué estaba haciendo cuando no estaba en nuestra casa. Entonces, también eso, nosotros, de alguna manera, siempre fuimos acompañando esa búsqueda. Tal es así que, bueno, ella se muere sin saber que en el cementerio de Resistencia empezamos a buscar con el Equipo de Antropología Forense (EAF). Ella muere en el 2005 y en el 2006 empezamos con el EAF a buscar los restos de Fernando”.

María Julia Morresi, ex nuera

“Después nos casamos, después pasó todo lo que pasó. Y sí, la conocí mucho a Amanda. Pero, Amanda era una luchadora antes de que lo maten a Fernando. Una luchadora por sus proyectos, por sus deseos, por lo que ella quería hacer ¡Y lo hacía! ¿no? O sea, que ella, esa característica de pelear, de buscar el objetivo, o sea, era una feminista nata”.

Amanda hizo con ese dolor lo que sabía hacer: lo convirtió en materia. Fue cofundadora en Paraná de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER), uno de los primeros organismos de derechos humanos de la provincia, junto a otras madres como Clara “Clarita” Fink, “Pepita2 Goyeneche y Carmen Germano. Y encaró una búsqueda que no cesó hasta su muerte. Dividió sus últimos años entre Paraná y Resistencia, golpeó puertas una por una, reunió testimonios de vecinos que habían visto camiones militares y enterramientos cerca del cementerio, y fue una de las primeras en recopilar la información que después sostendría las causas judiciales. Cuando la pista llevó al río Paraná —a Empedrado, en Corrientes, donde los pescadores rescataban y enterraban cuerpos que bajaban por el agua—, la familia siguió esa huella junto al Equipo Argentino de Antropología Forense. Amanda entendía su búsqueda como parte de una búsqueda mayor: repetía que, si no encontraba a su propio hijo, encontraría al hijo de otras madres. En Chaco terminaron llamándola “La Madre Coraje”. Y nadie olvida la lucha de Amanda por el inmenso mural pintado en la Universidad del Nordeste, que ordenó censurar el entonces arzobispo de Resistencia, monseñor Juan José Iriarte.

María Luz Piérola, hija

“La vieja estuvo en las movidas culturales y en la movida de Derechos Humanos, estuvo en la fundación de AFADA, la Asociación de Familiares y Amigos Desaparecidos. Y siempre fue muy alegre, muy alegre, terriblemente ansiosa. Tal es así que, por ahí en vez de comer sentada, porque tenía tanto que hacer, comía parada y le manducaba y seguía trabajando o haciendo algo. Se quedaba hasta horas de la noche pintando, dibujando, fueron para ella desafío el tema de las distintas técnicas de arte. Así que la vieja siempre fue muy vital, y tal es así que, en su momento, cuando fue el tema del Mural del Chaco, ella queda ciega por un aneurisma gigante, tiene la suerte de que justamente el especialista en esas operaciones había venido acá a la Argentina y la operan en Canadá. Y, bueno, se salva de esa muerte, estaba a ´punto caramelo´, porque si reventaba el aneurisma, obviamente, moría… y el aviso fue la presión de ese aneurisma gigante en el nervio óptico, que en un mes quedó ciega y, bueno, y se salvó. Parece que tenía el destino de seguir hinchando en esta tierra. Y, después… bueno… el tema de su cáncer de páncreas, que, a pesar de unas intensas ganas de vivir, porque se hizo operar, creyó que iba a poder… estuvo un año largo conviviendo con esa enfermedad terrible… y, bueno… no pudo superarla, digamos, obviamente”.

Claudio “Tapita” Gómez, amigo del Chaco

“Nosotros la conocimos, yo en lo personal, con un grupo de compañeros en el año 1984, cuando estábamos participando de un festival en la Plaza España, Resistencia, que era un lugar a pocas cuadras de la universidad. Una plaza que había empezado a ser apropiada por la juventud, en ese primer año que llevábamos de democracia. Se hacían recitales, festivales, con bandas locales, venía (Juan Carlos) Baglietto, (Adrián) Abonizio, Fito Páez, entre otros, y cantaban, se improvisaban guitarreadas cuando todavía no eran, digamos, no tenían la fama que tuvieron después. En ese contexto, con mucha gente dando vueltas, viene uno de los compañeros y me dice: venite ´Pita´, que te quieren presentar una señora que vino de Paraná. Y bueno, así ´Tony´ y ´Trompo´, dos compañeros y amigos, me la presentaron Amanda y estuvimos charlando. Ella se presentó con nosotros, o sea, nos dijo que era madre de Fernando, un compañero fusilado en la Masacre de Margarita Belén, que tenía otros 5 hijos, varios de ellos también militantes y que habían sufrido las consecuencias de la dictadura cívico militar, y que ella estaba en la búsqueda de lo que pasó con su hijo del destino final y de otros compañeros, y que quería desde su lugar de artista, muralista, pensar en emplazar una obra en la ciudad de Resistencia”.

En 1995 Amanda Mayor realizó en Paraná el “Monumento a la Memoria” —también conocido como “Monumento a los Desaparecidos”—, una escultura de una madre con una bandera emplazada en la Plaza Sáenz Peña, en la esquina de Carbó e Irigoyen. Por esa obra no cobró honorarios y ella misma gestionó el apoyo económico para concretarla. Desde entonces, ese monumento se convirtió en punto de partida de las marchas del 24 de marzo y en epicentro de la memoria en la ciudad. A su producción se suman la escultura de “El Principito” en el Parque San Carlos de Concordia, hecha junto a alumnos de escuela; la Venus del Parque Urquiza; el mural del ábside del Templo de la Inmaculada Concepción de Valle María, donde —según cuentan los guías del lugar— en el rostro de Cristo se adivina el de su hijo desaparecido; y otros murales, hoy deteriorados, en el Palacio Municipal y en el Hospital de Niños de Paraná.

Sofia Zabala Piérola, nieta

“Tengo recuerdos así de mi infante como adorándola y como siendo una de sus regalonas, digamos, iba a todos lados con ella. Y me acuerdo, ella enseñándome a dibujar las proporciones del rostro, a mí y a mi prima Martina. Me acuerdo… me acuerdo mucho de su risa, de su humor y también me acuerdo muchísimo de su lado ´curandera´, que te cuidaba, te curaba con las manos, lo que sería Reiki hoy. Recuerdo, sí, una vez que me sacó el dolor de panza, y que siempre tenía como un temple, una ´brujita´ interna que creo que, sin querer, fue una brújula y legado para mí. Que hoy en día sigo bastante ese camino. Me recuerdo a una Amanda que… no sé… yendo de viaje a Buenos Aires, a una quinta familiar, volviendo… diciéndome… mirá y mirar los rayos de luz del sol entre las nubes y cómo su vuelo así… y su amor por la naturaleza también, su sensibilidad de artista también. Recuerdo muchísimo eso. Después tengo otra etapa con ella, que es la preadolescente, que me tenían cortita, quería tenerme cortita, pero yo me le escapaba. Tuvimos como otra etapa donde ella era mi maestra particular de Francés y yo era un desastre. Era muy rebelde y, bueno, ahí como que nos peleamos un poco porque yo estaba en rebelde y ella me quería poner en casillas. Y fue un tiempo, así como que no… un tiempo corto, en realidad. Y después nos volvimos a reconciliar, y ella, como siempre muy cercana con su mirada del arte, porque a mí siempre me gustó el arte también. Siempre me gustó dibujar, siempre pintar, la arcilla de chica, también. Sin querer mucho de su legado, sin darme cuenta. Y después, cuando nos enteramos de su enfermedad, también me une muchísimo más… por suerte… tengo ese darme cuenta, y estoy cerca de ella y puedo tener conversaciones clave con ella. Tenía 15 cuando me entero, era adolescente y fue muy…. Cuando ella ´se fue´, tenía 16 y fue duro, muy duro porque era un gran referente”.

Celina Campos, docente y artista plástica

“La obra de Amanda Mayor, la empecé a conocer a través de la ciudad. O sea, de la obra que estaba en la ciudad. Tenemos obra de Amanda, ahí en el Palacio Municipal, en la Plaza Sáenz Peña, y, bueno, después hay obras en Concordia también, o sea, no las conozco personalmente. A partir de ahí la empecé a conocer, y también conocí su obra… A ella personalmente no la conocí, pero sí sabía de ella, a través de mi madre. Mi madre es profesora de Lengua y Literatura, trabajó también en el ámbito como profesora de las Artes Visuales. (La conocí) a través de mi tía, que eran medias vecinas. Y, bueno, entonces, también empecé a juntar toda esa información: a ella como persona, y después… pero, más observando su obra en la ciudad (…) Yo trabajo con niños, y para mí la importancia de los artistas paranaenses en la formación artística de un niño es superimportante. ¿Por qué? Porque el niño puede llegar y acceder a esa obra. Entonces, nosotros podemos -con los niños- podemos ir a la Plaza Sáenz Peña, conocer la obra de ella. Ir al Palacio Municipal, conocer su obra. Entonces, que el niño pueda percibir, conectar directamente… personalmente con la obra del artista, para mí es fundamental”.

Gabriel Terenzio, arquitecto

“Hay que remontarse un poquito a la historia. La Casa de la Cultura de Entre Ríos abrió en junio de 2000. Y desde 1998, desde septiembre del ´98, ya la Casa tenía una Asociación de Amigos Procasa de la Cultura. Entre las autoridades, obviamente, estaba Amanda Mayor. Y cuando desde la Provincia se tomó la decisión de constituirse y brindarse a la comunidad como un centro cultural hasta el día de hoy… Al principio costaba tener talleres, actividades culturales, había algunas, obviamente, avaladas por la propia Secretaría de Cultura, pero… bueno… ahí entró el rol (de) la Asociación de Amigos proveyendo de talleres y actividades. Esa sala siempre estuvo sin una función, sin un rol, era como un área de reserva. Justamente, es el único espacio en todo el edificio que se ha conservado de forma original, en cuanto a sus baldosas, sus mosaicos calcáreos, su pintura a la pizza y cola en las paredes. Entonces, siempre estuvo la idea hasta que en el 2023 -no hace mucho- también impulsado por la Asociación de Amigos, de darle un destino cultural a la sala. No es un museo de sitio, pero es casi como si fuera, en el sentido que es una sala patrimonial, donde cuenta la historia propia de la sala, de su arquitecto, cómo se construyó, y también aprovechar espacios también para difundir la tarea y las actividades de la Asociación de Amigos. Por eso, desde ya, desde un inicio, se pensó como nombre a Amanda Mayor”.

Claudio “Tapita” Gómez, amigo del Chaco

“Amanda era una mujer que encaraba la búsqueda de su hijo Fernando en el marco de la búsqueda de los caídos de la Masacre de Margarita Belén y de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Siempre se sumó y promovió la unidad de los familiares en esa búsqueda. Hizo varias articulaciones y coordinaciones con familiares de compañeros que estaban en la lista de la Masacre de Margarita Belén y que vivían en otras provincias para coincidir en fechas y juntarse en Resistencia para hacer acciones comunes, ir a ver a las autoridades judiciales, reunirse con los organismos de Derechos Humanos… el grupo de jóvenes, en el cual nosotros éramos parte en ese entonces, el movimiento estudiantil, y siempre con el ánimo de encontrar a los compañeros y compañeras, y como ella decía, aunque sea uno… uno que encontremos va a ser suficiente. Y ella en ese hijo, cualquiera fuere, va a estar su hijo Fernando. Porque sentía que todos eran hijos de ella y de las madres de los compañeros fusilados en Margarita Belén”.

Quienes fueron sus compañeros de lucha —aquel grupo de jóvenes chaqueños de los años ´80 a los que llamaba “sus hijos del mural”— coinciden en un rasgo que ningún dolor le arrebató: la alegría. Tenía un humor tremendo, contagioso, capaz de cruzar todos los límites, y una ternura que la llevaba a salir de su propia tragedia para acompañar la de los demás. No se deprimía; sostenía a los que creían estar sosteniéndola. Fue, además, mujer de estudio y de raíces: nieta de José Gazzano, escribió “El lago encantado” sobre la historia de Paraná y trazó los árboles genealógicos de su familia, preocupada por dejar testimonio para las generaciones que vendrían.

María Julia Morresi, ex nuera

“Recuerdo su cara cuando la voy a ver a Paraná… que a los 5 años yo me pongo en pareja con el padre de mi hija, que ya me separé hace años y ya murió también… Ella se puso muy triste. Yo le mandé la invitación para que vayan a la boda. Y ella se puso muy triste. Y me lo dijo, o sea, dura. Estábamos en el living de la casa de 25 de Mayo, no me acuerdo el número. La calle 25 de Mayo, que era la casa de los Piérola. Nos sentamos en el living, me acuerdo que estaba Cristela, y estábamos las dos sentadas. Y ella me dijo: me estás diciendo que a Fernando lo mataron”.

Cristela Piérola, hija

“La vieja transformó ese dolor también en arte, y en su lucha fue arte también, porque las cosas que nos dejó maravillosas, como el Monumento a la Memoria, el mural que se hizo en Resistencia en homenaje o recordatorio de todo lo que fue la Masacre, que fue en el aula donde Fernando estudiaba… eso también hace esa transformación, ¿viste? Y ya deja de ser la búsqueda de propia de tu propio hijo, sino que ya ella decía, nosotros cuando Amanda murió, nos fuimos, por supuesto, a su departamento, y me senté en su computadora a hurgar un poco ahí. Y encontramos muchos poemas que nosotros ya conocíamos, porque ella tenía muchos poemas, recopilamos todo eso e hicimos un ´librito´, que le robamos el título a su mural, el mural se llama ´Argentina: dolor y esperanza´, y nosotros al libro le pusimos ´Amanda: dolor y esperanza´. Y dentro de esos escritos había… hay un escrito que se llama ´Si yo pudiera´, que a ese no lo conocíamos. Obviamente, cuando lo leímos -es un poquito largo-, y, obviamente, el impacto para nosotros fue impresionante. Y, bueno, ahí ella, en el ´Si yo pudiera´, dice que, si no encuentra a su propio hijo, encontrará el hijo de otras madres (…) Las Madres nos enseñaron eso: que no hay que quedarse escondida en el dolor y en la angustia, sino sumarse, como esto ya es otra cosa colectiva… poder sumarse”.

Sofia Zabala Piérola, nieta

“Una de las cosas que me acuerdo así patente, es que me acuerdo que le digo: che, abuela, yo le tengo miedo a los espíritus. Y ella me contaba que hacía algo que se llama control mental. De hecho, tenía en su departamento frases que empezaba así: yo soy una partícula del universo y algo así, y ya lo memorizaba y tenía como un trabajo muy espiritual, mental. Para todos era una bruja realmente. Y tenía trabajo de… tenía esto del trabajo mental, de control mental. Y ella a veces visualizaba personas, se le aparecían. Entonces, me contaba un par de experiencias que había tenido, que eran refuertes, entonces, yo por eso le digo: che, abuela, yo le tengo más miedo a los muertos que a los vivos, así que cuando te vayas no te me aparezcas. Aparécete en los sueños. Entonces, ella se ríe y me dice, vos tenés que tenerles más miedo a los vivos que a los muertos. Y tal es así que ella se me apareció en sueños también, por suerte. Son personas que inspiran, no hay que andar mucho, la verdad. Ella me inspiró muchísimo también. Me pasó algo muy fuerte. Hace dos años que fui mamá, y mi mamá encontró una carta de mi abuela hacia una amiga de mi mamá que estaba enferma de cáncer. Y en esa carta ella le habla del positivismo hacia la vida y de aferrarse a la vida y al control mental. Tal es así que en esa carta relata que ella en ese entonces estaba de viaje dando clases. Y les dice a sus alumnos que, bueno, que tenía un aneurisma, y que ella todas las noches se concentraba y pensaba en ella sana. Entonces, les pidió a sus alumnos que hagan lo mismo por ella. Y para mí fue un mensaje clave, maravilloso… que también fue una de sus búsquedas. En su enfermedad, ella buscó por un lado alternativo también, y creo que también es un legado para mí, porque siempre como que tuve más inclinación hacia lo natural, sin querer. Ha sucedido, ella creo que ha sido como una huella y una brújula para mí, donde yo empecé a buscar por mi lado intuitivamente, porque no es que me dejó nada escrito ni tenés que ir por acá, sino que yo fui buscando, encontrando, y ella ha sido realmente como una estrella que me guió”.

Celina Campos, docente y artista plástica

“Me impactó la monumentalidad. Hay otra obra que yo tuve la oportunidad de conocer, que está acá cerquita, acá en Valle María, que es una en la Iglesia Inmaculada Concepción, que es la iglesia de Valle María, también ahí ella pintó todo lo que es el altar. Y en una de las recorridas que he hecho, que fui a una visita guiada, también ahí aparece esa monumentalidad. Porque son obras murales en paredes muy grandes, también está la obra de la escultura también. Y volviendo a esto de la Iglesia de Valle María, la persona que nos guiaba y que nos contaba la historia hablaba que está la imagen de Cristo, la imagen de Dios, hay ángeles, un cielo… y esta guía nos decía que en la imagen de Cristo se puede visualizar un poco la cara de su hijo, de su hijo desaparecido. Entonces, cómo ella también va a través del arte, no sé si sanando, porque en eso no se sana más, pero canalizando un poco ese dolor en el arte, su dolor personal, y también todo ese dolor social que hay, digamos (…) Creo porque es un artista paranaense, es un referente paranaense en el arte, en la cultura, en la sociedad. Entonces, la importancia de que los chicos lo conozcan y que también los grandes nos conozcamos, y que cuando pasemos, por ejemplo, por calle Carbó o por calle Corrientes, o bueno, si tenemos la posibilidad de ir a Valle María, como me pasó a mí, que yo desconocía eso, y podamos ver reflejado y conocer y saber que esa obra es de una artista muy importante que tuvo la ciudad de Paraná., Y que a través de su obra ella trasciende. Porque ella está… está ahí en calle Corrientes, está en otros lugares… está en Concordia, está en Resistencia… y ella perdura, porque justamente eso es lo que hace que un artista también… bueno… perdure en el tiempo, en su obra y lo que ella transmite”.

Gabriel Terenzio, arquitecto

“Es una linda oportunidad para visibilizar el accionar de Amanda como artista plástica y también como miembro de la Asociación. Te decía, porque se avaló, se acompañó mucho a la Casa de la Cultura. Entonces, digamos que es de destacar ese accionar de Amanda, no solo por su rol cultural, sino también por su rol civil de encausar una lucha de una Asociación de Amigos que continúa hasta el día de hoy. No existen muchas Asociaciones de Amigos que atraviesan 25-30 años de existencia ininterrumpida, y siempre, obviamente, apoyando la actividad cultural de la Casa (…) Todo este accionar y todo este devenir histórico en la Casa a través de la mano de Amanda, decir que una palabra que la define a Amanda -yo tuve el honor de conocerla-, es la alegría. Ella siempre desde la lucha, pero desde la alegría, desde el ´se puede´, desde vamos a hacer, vamos a lograr, y dicho y hecho, se lograron un montón de cosas y, bueno, su espíritu sigue vivo a través de la Asociación”.

Amanda Mayor murió en 2005, tras un año largo de convivir con un cáncer de páncreas y después de haber sobrevivido, años antes, a un aneurisma que la había dejado ciega. No alcanzó a ver la justicia por la que tanto peleó: recién el 16 de mayo de 2011 un tribunal de Resistencia condenó a prisión perpetua a ocho militares por la Masacre de Margarita Belén.

María Luz Piérola, hija

“Yo quiero que la recuerden a Amanda en sus desafíos. Los desafíos fueron artísticos, los desafíos fueron la lucha por la cultura, por la memoria, porque mamá luchó mucho en la Casa de la Cultura y, bueno… todo lo que tiene que ver como militante de Derechos Humanos. Y en su alegría, fundamentalmente, en su alegría, en la tozudez por seguir adelante, en el optimismo permanente, a pesar, por supuesto, que tenía sus bajones y sus desgarros. Pero, fue una tipa que nunca se resignó, y siempre peleó por trascender lo mediocre, el odio, la bajeza. Ella consideraba que los nuestros 30.000 dieron su vida para que podamos trascender y podamos tener una humanidad diferente. Y ella era muy luchadora en ese sentido. Y creo que es la bandera más hermosa de nuestra querida vieja, y es un orgullo haberla tenido de madre, que nos hayamos elegido en este camino cósmico, y es un ejemplo para seguir, porque es una ´Madre Coraje´, una madre valiente, una madre resiliente y sobre todo muy alegre. Muy amiga, por supuesto, de Estela, de Taty Almeida, que nos dejó hace poquito, y, bueno, creo que son banderas que no podemos renunciar y tenemos que aprender que de los peores momentos se pueden sacar tantas energías y tantas fuerzas vitales y seguir adelante”.

Cristela Piérola, hija

“Principalmente, que sirva para este legado que ella quiso dejar, que tiene que ver con la memoria. La memoria y que se sepa, digamos, en las futuras generaciones, qué es lo que nos pasó en la Argentina. Porque no nos pasó solo a los familiares, a los que tenemos un desaparecido en la familia, ni un preso … Nos pasó a toda la sociedad. Lo que pasa que estos tipos trabajaron de tal manera que parezca que era de un sector. Pero, el plan económico nos involucró a todos los argentinos. Entonces, que estas cosas que ella dejaba en su arte, porque también dejó libros, fíjate vos que ella escribe un libro que no tiene nada que ver con la dictadura, pero escribe sobre la historia de Paraná. Ella era nieta de José Gazzano, y toda esa esa zona… la historia rica que tiene, ella escribió un libro que se llama ´El lago encantado´, y también esta preocupación de ella de también dejar testimonio de todas las cosas que para ella eran importantes y trascendentes. Ella hizo, por ejemplo, los árboles genealógicos de la familia por los dos lados… esas cosas, ¿viste? de echar raíces tan importantes, digamos, que hoy en día no se valoran. Y me parece que el recordarla a ella es recordar eso: recordar que con amor uno puede luchar… principalmente eso”.

María Julia Morresi, ex nuera

“Yo creo que sí, que dejó un lugar, sobre todo en la juventud. En Resistencia, que fue esa parte, esa juventud que viene después, en los ´80, ya cercano a la democracia, que la adoran”.

Sofia Zabala Piérola, nieta

“Y hablaría de mi conexión con lo invisible. Hablaría de qué importante es aferrarse a la vida, al presente, qué importante es poder enterrar nuestros muertos, qué importante es poder dejarlos ir, qué importante es honrarlos. Dejarlos ir no quiere decir olvidarlos. Hablaría de que me hubiese gustado tenerla en muchas etapas más. Y de todas maneras la sentí en muchas etapas. Fue mi guardiana mucho tiempo, hasta que tenía que ya dejarla tranquila. Y creo que hablaría y le diría que el amor por ella perdura, y va a perdurar siempre (…) Creo que sería importante, más allá de conocer a Amanda como la artista y la luchadora innata que fue, es también recuperar esto ancestral de mantener viva las búsquedas de la sanación a través de la naturaleza, la sanación a través de movimientos emocionales, mentales, espirituales, como son las constelaciones, como son las búsquedas a través de la bio decodificación, que podamos sanar y seguir buscando… desde ahí poder dar vuelta la página sin olvidar, siempre recordar. Pero, para no quedarnos en un lugar donde no podemos vivir en el presente, no podemos tomar la vida. Agregaría eso de buscar siempre, más allá de lo que te imponen desde afuera, de la medicina alopática, de poder seguir buscando sanación, seguir buscando otros caminos. Porque creo que es posible sanarnos no solo desde la mente, sino también desde lo emocional. Y que el miedo es lo que no nos deja seguir avanzando y creer. El miedo, de hecho, es lo que nos enferma y nos hace enquistarnos… el dolor también. Entonces, poder liberarnos realmente de todos esos nudos, que también a veces son impuestos, heredados… venimos de generaciones en generaciones… y que nos podamos liberar realmente de esos nudos”.

Su legado más hondo, sin embargo, no está en las placas sino en una convicción que repetía y encarnaba: que se puede luchar desde el amor y que del peor de los dolores es posible sacar fuerza para transformar el mundo. Amanda Mayor hizo hablar a una pared blanca. Y, décadas después, sigue hablando.

Memoria Frágil: Amanda Mayor, símbolo de memoria, compromiso y arte