Wiñazki y Ares defendieron el valor de las fuentes en la búsqueda rigurosa de la verdad

Miguel Wiñazki y Carlos Ares expusieron sobre "Periodismo y la necesidad de volver a las fuentes", en el ciclo de charlas periodístas de ANÁLISIS.

Una nueva edición del Ciclo de Charlas Periodísticas de ANÁLISIS reunió en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo a los periodistas Miguel Wiñazki y Carlos Ares para reflexionar sobre "El periodismo y la necesidad de volver a las fuentes". La apertura estuvo a cargo del periodista Víctor González, quien presentó a ambos invitados como referentes de extensa trayectoria que, desde recorridos diferentes, continúan pensando el periodismo como un oficio ligado a la búsqueda de la verdad. La propuesta de la noche cobró especial relevancia en un contexto atravesado por la inteligencia artificial, la desinformación y el consumo acelerado de noticias.

Durante casi noventa minutos, Wiñazki y Carlos Ares repasaron las transformaciones que vive el oficio, analizaron el vínculo entre periodismo y democracia, reflexionaron sobre la polarización informativa y coincidieron en una idea que atravesó toda la jornada: frente a un ecosistema saturado de contenidos, el mayor capital del periodismo sigue siendo la búsqueda rigurosa de la verdad.

Antes de darles la palabra, González repasó la trayectoria de ambos invitados. Recordó el recorrido de Wiñazki como periodista, escritor, docente y miembro de la Academia Nacional de Periodismo, además de su trabajo en Clarín y de sus publicaciones sobre filosofía, política y comunicación. Luego presentó a Ares como uno de los nombres de referencia del periodismo argentino, con una extensa carrera en medios gráficos, radio, televisión y docencia. Recién entonces dejó planteado el eje de la conversación: "El periodismo y la necesidad de volver a las fuentes".

Wiñazki tomó el micrófono y eligió empezar lejos de cualquier definición académica. Agradeció la invitación, habló de Paraná, del río que se veía desde el salón y del placer de compartir la mesa con Carlos Ares. Enseguida recordó una revista que marcó a buena parte de una generación de periodistas.

"Encontramos ahí un refugio de lectura y una suerte de oasis donde aparecía una revista en la que se escribía también y se pensaba tanto", dijo al evocar La Maga.

Aclaró que intentaría responder la consigna "desde distintos ángulos". El primero de ellos fue inevitable: la irrupción de la inteligencia artificial.

"Hay un desafío que es, a la vez, una acechanza y una posibilidad", definió.

No hablaba solamente de una nueva tecnología. Lo que intentó describir fue una transformación estructural del negocio periodístico.

Explicó que los grandes medios siguen financiando el trabajo de los cronistas que viajan, entrevistan, verifican datos y establecen contacto con las fuentes. Ese trabajo —costoso y muchas veces invisible para el lector— termina siendo utilizado por las plataformas de inteligencia artificial para elaborar respuestas sin haber asumido ninguno de esos costos.

"La inteligencia artificial toma información que financian los medios. Clarín, La Nación, Infobae o Perfil envían a alguien al Mundial; ese plan de negocios lo paga el medio. La inteligencia artificial toma esa información; el contacto directo con las fuentes lo tienen los enviados del medio".

Esa situación, sostuvo, se suma a otra transformación que comenzó hace años con el pasaje del diario impreso a los soportes digitales.

"La primera migración fue del papel a la web", resumió, para explicar que ese cambio modificó el sistema de financiamiento de los medios. Aunque crecieron las suscripciones digitales, ya no alcanzan para sostener las estructuras periodísticas tradicionales. El resultado, dijo, es una crisis económica que también impacta sobre el empleo.

Ahora, agregó, se está produciendo una segunda migración.

"Desde los medios en su versión virtual hacia la inteligencia artificial. ¿Para qué va uno a ingresar a Clarín o a La Nación cuando la inteligencia artificial tiene la misma crónica, con una cantidad de datos resumida y bastante bien organizada?".

Wiñazki puso el foco en las consecuencias que ese proceso tiene sobre el ejercicio cotidiano del periodismo.

"Hay una distancia respecto de las fuentes", afirmó. Para explicarlo recordó un episodio ocurrido en la maestría de Periodismo que dirige.

"Se murió el Indio Solari. Los alumnos hicieron un trabajo sobre la muerte del Indio Solari y ninguno fue al funeral. No se entiende nada. Si no vas al funeral no se entiende nada."

La anécdota dio lugar a una serie de preguntas que, contó, suele hacerles a sus estudiantes cuando revisa una cobertura.

"¿Pero qué viste? ¿Con quién hablaste? ¿A quién viste llorar? ¿Cuál era el clima?". Eran, para él, el recordatorio de que el periodismo empieza allí donde termina la pantalla.

"Hay un distanciamiento de la fuente, una especie de entropía de la fuente, de fuga de la fuente, de abolición de la fuente. La materialidad del mundo... hay un mundo virtual y hay un mundo real, que es el mundo donde acontecen las situaciones".

A esa distancia física entre el periodista y los hechos sumó otro cambio que considera igual de profundo: el modo en que las audiencias consumen información.

"No hay nadie menor de 40 años, estadísticamente, que se detenga a leer y a consumir lo que denominamos medios tradicionales, que son los que tienen el vínculo con la fuente".

Inmediatamente, volvió con otro ejemplo de actualidad. Recordó una fotografía tomada durante un viaje oficial de Manuel Adorni a Nueva York. En la imagen aparecía acompañado por una mujer cuya identidad era desconocida para la mayoría.

"¿Quién conocía a la mujer de Adorni? Salvo un periodista", planteó.

La explicación, dijo, era sencilla: el periodista que cubre todos los días la Casa Rosada conoce a los protagonistas, los pasillos y las relaciones que se construyen alrededor del poder.

"Un periodista que no le preguntó a la inteligencia artificial, sabía. ¿Por qué sabía? Porque estaba ahí."

Y remarcó: "Hay una ética periodística que significa estar allí donde ocurren los hechos. Es una ética del estar."

Aquella idea de la "ética del estar" no significaba, sin embargo, aceptar sin más el relato de las fuentes. Wiñazki advirtió que el contacto directo con los protagonistas no exime al periodista de una tarea indispensable: verificar.

"Las fuentes, a la vez... si hablamos del poder político, el poder político no necesariamente dice la verdad. Algunos pueden operarlo y te pueden mentir", señaló.

Por eso, sostuvo, la responsabilidad del periodista consiste precisamente en establecer qué ocurrió realmente.

"Justamente esa es la tarea periodística: tratar de determinar e indagar qué es verdadero y qué es falso".

Como ejemplo mencionó la cantidad de videos y rumores falsos que circularon durante el Mundial y recordó una versión que daba por muerto al padre de Lionel Messi. Frente a esa dinámica de las redes sociales, planteó una regla sencilla.

"Si uno está en el lugar de los hechos, sí sabe o se aproxima a ese saber de la verdad de los hechos; no de la verdad absoluta. Y si no lo sabe, mejor es callar".

A modo de síntesis volvió sobre la pregunta que había dado origen al encuentro.

"Siguen siendo centrales las fuentes para comprender; fundamentales. De tal forma que no habría información confiable si no siguiera existiendo ese vínculo directo con las fuentes".

Antes de cerrar su intervención hizo una última defensa del periodismo gráfico, al que definió como el espacio donde todavía se cultiva el valor de las palabras y el tiempo necesario para pensar antes de escribir.

Las fuentes y la cercanía

Cuando tomó la palabra, Carlos Ares eligió no empezar por una definición ni por una teoría. Retomó lo que acababa de plantear Wiñazki y llevó inmediatamente la discusión al terreno de la práctica cotidiana.

"Yo tomo las fuentes del lado del periodista, de la cercanía de la que hablaba, del estar ahí", dijo.

A partir de esa idea hizo una referencia directa a ANÁLISIS y a su director, Daniel Enz, a quienes puso como ejemplo de un periodismo construido desde la proximidad con la comunidad.

"Para mí, ANÁLISIS es un modelo que debería replicarse en muchas regiones del país. Es un modelo de cercanía, de periodistas que están ahí, que ustedes conocen, que tienen prestigio, que tienen trayectoria, que son confiables", destacó Ares.

No fue un elogio aislado. Lo utilizó para explicar qué entiende por volver a las fuentes.

"Cuando él (por Enz) hizo la invitación y habló del título de esta conversación, pensé que las fuentes del periodismo las encontraba acá, en Paraná. Es algo que uno desearía que se reproduzca en muchos lugares del país, porque tiene que ver con el periodista que está cercano, que la gente puede encontrar en la calle, el periodista que va a las fuentes, que investiga", consideró.

Desde allí enlazó su exposición con una frase de Bertolt Brecht.

Recordó aquella idea de que una de las tareas más difíciles consiste en demostrar lo evidente y la trasladó al oficio periodístico.

"Lo evidente sería que nuestro oficio tiene sentido, que tiene valor, que debe ser reconocido y apoyado porque es central para la democracia".

La reflexión derivó rápidamente hacia una preocupación que atravesó buena parte de su intervención: la degradación de la conversación pública.

Ares observó que muchos medios dejaron de buscar lectores para concentrarse en la construcción de seguidores. Según planteó, esa lógica modifica el modo en que se selecciona y presenta la información.

"Antes los medios mandaban a los periodistas a cubrir una información y hoy me parece que los mandan a encubrir una parte de la información: una parte se dice y otra parte no, porque el público no la quiere escuchar".

Como contraste mencionó un informe reciente elaborado por Reuters junto con la Universidad de Oxford, según el cual la mayoría de las personas sigue manifestando que prefiere recibir información completa e imparcial para poder formar su propia opinión. Sin embargo, advirtió que ese deseo convive con otra conducta.

"Cuando la información no gusta, o no gusta el personaje, se niega esa información y se prefiere seguir la línea de quienes dicen lo que uno ya piensa".

Para explicar las consecuencias de ese fenómeno recurrió a una comparación doméstica.

"Si lo comparamos en términos alimenticios, comeríamos siempre la misma comida y se vería degradado el gusto, el placer de poder probar otras cosas", graficó.

Esa tendencia, sostuvo, no sólo empobrece el debate público; también condiciona el trabajo de quienes ejercen el periodismo.

"Un periodista hoy está sometido a reglas muy tremendas para su oficio. Primero porque cualquiera es periodista y además porque originalmente el periodismo siempre fue un oficio muy dependiente".

A partir de allí se refirió a la responsabilidad individual de cada periodista.

"El periodista tiene que hacerse las preguntas básicas del periodismo, pero hacérselas a sí mismo".

"¿Qué hago? ¿Quién lo hace, yo o el medio? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Y la central, que me parece que es: ¿para qué elegí este oficio?". La respuesta, dijo, nunca puede delegarse.

"El periodista tiene un conflicto con su propia conciencia. Lo ha tenido siempre y lo tendrá siempre. Sólo él sabe si lo está haciendo bien. Sólo él sabe si está sirviendo a quien debe servir, que es a la sociedad en la que vive".

Para Ares, allí estaba, finalmente, la verdadera fuente a la que siempre conviene volver.

"¿Para quién lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué elegí ser periodista? La cuestión sigue estando siempre ahí, haya inteligencia artificial o haya nuevas tecnologías".

Las preguntas del público

Luego comenzaron las preguntas del público y las respuestas fueron ampliando, discutiendo y, en algunos casos, profundizando las ideas que ambos habían desarrollado durante la primera parte del encuentro.

La primera intervención del auditorio trasladó la discusión desde el oficio hacia el sistema de medios. Un asistente planteó una inquietud que, según dijo, atraviesa hoy a buena parte de la audiencia: la dificultad para encontrar información que no aparezca condicionada por posicionamientos ideológicos o intereses empresariales. Mencionó como ejemplo la percepción de que distintos canales de televisión responden a miradas opuestas sobre la realidad y se preguntó cuándo será posible volver a un periodismo que permita al público formarse una opinión equilibrada. También advirtió que las dificultades económicas de los medios terminan limitando la autonomía de muchos periodistas.

Carlos Ares respondió primero y, lejos de mostrarse pesimista, dijo confiar en la capacidad crítica de las audiencias.

"Por eso yo sigo confiando en personas como usted, que es capaz de ver: este dice una cosa y este dice la otra", comenzó.

A su entender, una parte del trabajo que históricamente realizaban los periodistas hoy también recae sobre quienes consumen información.

"Lo que antes hacía el periodista —esa verificación de la información para encontrar la mejor informada, con los mejores datos— ahora también lo tiene que hacer el público, recogiendo de un lado y del otro, viendo la realidad".

Esa actitud, sostuvo, implica incluso exponerse deliberadamente a opiniones contrarias a las propias.

"Quiero que me digan también lo contrario, porque quiero pensar por mí mismo. Quiero entrar en conflicto con lo que pienso. Inclusive quiero entrar en conflicto con aquello de lo que estoy convencido, porque eso me obliga a reflexionar y a confirmar mis ideas o no."

Para Ares, esa búsqueda explica por qué muchas veces los resultados electorales sorprenden incluso a quienes siguen de cerca el debate público.

"Pensamos que hay una opinión dominante y, sin embargo, la gente elige otra cosa. La gente hace también su propia reflexión."

En ese punto incorporó otro elemento a la conversación: las redes sociales. Consideró que, con todos sus problemas, también contribuyeron a romper el esquema en el que unos pocos medios concentraban la circulación de la información.

"Ya no es el que baja la línea de lo que hay que pensar. Está en conflicto. Y en las redes sociales está esa conversación".

No obstante, volvió sobre una idea que había desarrollado durante su exposición inicial: el rol específico del periodismo sigue siendo insustituible.

"Ahí es donde quizás falta el rol que cumple el periodista, que es verificar, contrastar, exponer distintos argumentos, recoger distintas opiniones y elaborar esa información", señaló.

La siguiente pregunta estuvo dirigida a Miguel Wiñazki y retomó uno de los conceptos que había dejado planteados al comienzo de la charla. Si había hablado de dos migraciones —del papel a la web y de la web a la inteligencia artificial—, ¿cuál imaginaba que sería la tercera? ¿Y qué desafíos suponía ese escenario para el periodismo?

Antes de responder, Wiñazki volvió sobre una observación de Carlos Ares y acuñó una expresión que atravesó el resto de su intervención: "la noticia deseada".

"Lo que se le da a tu tribu cautiva es aquello que desea oír y no lo que aconteció", afirmó.

Para ilustrarlo recurrió a un ejemplo futbolero. Explicó que, según el país desde donde se observe un mismo partido, cada público tenderá a construir un relato acorde con sus propias expectativas. Esa lógica, dijo, termina formando "burbujas artificiales" o "tribus cautivas" que buscan confirmar sus creencias antes que contrastarlas con los hechos.

"El periodismo sería la lucha frente a la noticia deseada; la lucha profesional", resumió.

Sobre la posibilidad de una tercera migración prefirió no hacer pronósticos. Admitió que no sabía cuál sería el próximo cambio, aunque sí estaba convencido de que las transformaciones tecnológicas ya están modificando la manera en que las personas leen, piensan y se relacionan con el conocimiento.

"La migración es muy profunda porque todo esto cambia el modelo psicoperceptivo", afirmó.

Apeló entonces a Marshall McLuhan para explicar que no es lo mismo leer una noticia en un diario impreso que hacerlo desde el teléfono celular. El soporte, sostuvo, también modifica el modo de atención, los tiempos de lectura y la disposición del lector frente al contenido.

"No se transforma solamente el medio. Nos transformamos nosotros como consumidores", afirmó.

Desde allí amplió la reflexión hacia otros consumos culturales. Mencionó el modo en que cambiaron los hábitos televisivos y, sobre todo, expresó su preocupación por la pérdida de tiempo dedicado a la lectura de libros extensos y complejos.

Se preguntó cuántas personas estarían hoy dispuestas a leer una novela como Los hermanos Karamázov, de Fiódor Dostoievski, y contrastó ese esfuerzo intelectual con la posibilidad de obtener, en apenas unos segundos, un resumen elaborado por inteligencia artificial. "Son quince líneas y ya 'leíste', entre comillas, Los hermanos Karamázov"

No cuestionó la utilidad de esas herramientas, pero sí advirtió sobre el riesgo de reemplazar la experiencia de la lectura por una versión simplificada de los contenidos.

"Hay enormes complejidades que requieren tiempo y requieren estudio", sostuvo, antes de señalar que incluso las universidades deberán adaptarse a ese nuevo escenario.

La reflexión de Wiñazki encontró rápidamente un contrapunto en Carlos Ares. Retomando una encuesta internacional que había mencionado durante su exposición, explicó que, pese a la creciente segmentación de las audiencias, la demanda de información imparcial sigue existiendo.

Comentó que un relevamiento difundido por Reuters, elaborado junto con la Universidad de Oxford, mostraba un dato que consideró llamativo: mientras sectores identificados con posiciones políticas más conservadoras manifestaban querer recibir información completa, entre quienes se ubicaban en posiciones más progresistas aparecía con mayor frecuencia la idea de que ciertos temas ya no deberían seguir discutiéndose públicamente.

Ares evitó tomar partido por una u otra posición. Lo que le interesaba era otra cuestión: advertir que dejar de hablar sobre determinados problemas no contribuye a resolverlos.

Mencionó como ejemplo el racismo y el antisemitismo. Sostuvo que, aunque existan consensos sociales sobre su condena, siguen siendo fenómenos presentes y, precisamente por eso, requieren información, debate y comprensión.

"Ignorarlas no va a hacer que se resuelvan; tal vez cuanto más información haya, mejor podremos argumentar y pensar sobre ciertos temas", planteó.

Volvió entonces sobre la inteligencia artificial, esta vez desde otro ángulo. Si esas herramientas son capaces de resumir un libro, una entrevista o una noticia en pocos segundos, también corren el riesgo de ofrecer exactamente la respuesta que el usuario espera recibir.

Para ilustrarlo apeló a una anécdota reciente protagonizada por el músico Coti. Contó que el cantante decidió poner a prueba a una aplicación de inteligencia artificial. Le anunció que iba a mostrarle una canción inédita para conocer su opinión. La aplicación aceptó el desafío y quedó esperando el material. Coti, sin embargo, guardó silencio y no reprodujo absolutamente nada. Pasados unos instantes volvió a preguntar qué le había parecido la canción.

La inteligencia artificial elaboró una devolución detallada sobre una obra que jamás había escuchado: comentó la letra, sugirió modificaciones en la melodía y formuló observaciones técnicas. "Fue una experiencia impresionante", resumió Ares.

A esa anécdota la utilizó para reforzar una idea que había recorrido toda la charla: frente a la facilidad de las respuestas automáticas, el periodismo necesita volver a apoyarse en aquello que ninguna herramienta puede reemplazar completamente.

"Recurrir a los libros, recurrir a las personas, a quienes confiamos, y también confiar en el público", propuso.

Ares dijo creer que el escenario actual es transitorio. "Va a haber una etapa siguiente en la cual la gente volverá a confiar en la gente en la que confía, porque tiene antecedentes, porque tiene trayectoria, porque sabe que la información que produce es confiable", afirmó.

"Estamos como adentro de un lavarropas centrifugando. Y ese centrifugado tiende a secarnos el cerebro", graficó.

Aun así, insistió en que el mayor desafío sigue recayendo sobre los periodistas.

Recordó que muchos profesionales sostienen hoy varios trabajos para llegar a fin de mes, y que buena parte de sus tareas ya comenzaron a ser reemplazadas por herramientas de inteligencia artificial. Frente a ese escenario, volvió a las preguntas con las que había cerrado su exposición inicial.

"¿Este es el oficio que elegí? ¿Creo que sirve para algo? ¿Qué hago? Esa es la pregunta para el periodista".

El intercambio continuó con otra consulta del público, esta vez orientada hacia un desafío generacional. Uno de los asistentes preguntó cómo puede el periodismo recuperar la atención de los menores de 40 años, un segmento al que tanto Wiñazki como Ares habían señalado como especialmente alejado de los medios tradicionales.

Carlos Ares respondió desde su propia experiencia profesional.

Recordó que buena parte de su generación desarrolló la carrera respaldada por empresas periodísticas sólidas, capaces de sostener económicamente a sus periodistas y, al mismo tiempo, otorgarles una autoridad que abría puertas.

"Teníamos medios atrás. Existían los medios. Eso nos daba un respaldo económico, pero también un respaldo de autoridad", recordó.

Para explicarlo recurrió a una imagen que despertó risas entre el público.

"Siempre decía que, si no tenés doble apellido, no existís. No existís si no sos Ares de Perfil. No existís si no sos Wiñazki de Clarín."

Ese "segundo apellido", explicó, era mucho más que el nombre de una empresa periodística. Representaba un respaldo institucional que facilitaba el acceso a las fuentes y permitía enfrentar al poder con otra legitimidad.

"El medio representaba a la sociedad", sintetizó.

A su juicio, ese vínculo comenzó a modificarse cuando muchas empresas periodísticas dejaron de tener al periodismo como actividad principal y pasaron a integrarlo dentro de intereses económicos más amplios.

"Hoy los grandes medios no venden periodismo; venden periodismo en función de si les sirve para algún negocio extra que están haciendo por otro lado", sostuvo.

A partir de allí retomó una vieja imagen de la televisión argentina. Recordó aquellas placas que antecedían los programas de Bernardo Neustadt con la leyenda "Estas empresas apoyan al país" y planteó la pregunta que, según dijo, todo periodista debería hacerse frente a ese tipo de respaldos. "Si hay algo que decir de esas empresas, ¿lo vas a decir o lo vas a callar?"

La charla había comenzado preguntándose qué significa volver a las fuentes. Casi noventa minutos después, la respuesta ya no parecía limitarse al vínculo entre periodistas y entrevistados. También hablaba de otra fuente, menos visible y más exigente: la conciencia profesional de quien ejerce el oficio. Entre la velocidad de la inteligencia artificial, la fragmentación de las audiencias y la presión de los nuevos modelos de negocio, tanto Wiñazki como Ares coincidieron en que el periodismo seguirá encontrando su razón de ser allí donde alguien decida salir, mirar, preguntar, verificar y volver para contar y explicar lo que realmente ocurrió.