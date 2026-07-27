Conflicto con Brasil: “No es inocuo, es algo grave que puede generar muchísimos problemas”, analizó Michi

El periodista de la sección internacional de C5N y Mundo News, y ex presidente de Fopea, Gabriel Michi, analizó las implicancias y consecuencias que tienen las declaraciones del Presidente Javier Milei contra su par de Brasil, en un claro intento por influir en las elecciones del vecino país.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Michi señaló que “es considerado una intromisión el hecho de que un Presidente en ejercicio vaya a hacer campaña por un dirigente de la oposición como Flavio Bolsonaro; ya de por sí, ese hecho es cuestionado desde la política internacional porque ningún Presidente puede involucrarse en una campaña presidencial de otro país, sacando a Donald Trump que hace lo que quiere”.

En el mismo sentido, planteó que “los insultos realmente son gravísimos, y en estos momentos el gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Vitelli, para que dé la información sobre el accionar del gobierno argentino. Todo esto es un protocolo diplomático, que se sigue como previo a una posible sanción más fuerte posterior. También habló el canciller de Brasil, Mauro Vieira, que dijo directamente que no había ocurrido un hecho tan grave en 200 años de historia de relación entre ambos países y dijo textualmente: ‘fue una provocación sin precedentes en más de 200 años de relaciones bilaterales’. Es decir, no es algo inocuo, es algo realmente grave para un país que, encima, es nuestro principal socio comercial y socio estratégico, lo cual te puede generar muchísimos problemas”.

En relación con la postura del gobierno argentino en cuanto a que las posiciones políticas no tendrían consecuencias en lo comercial, Michi afirmó que “puede ser que lo que está en marcha no se dañe, pero sí que a la hora de negociar nuevos acuerdos comerciales o lo que fuere, haya más resistencia. Es posible que pase eso. Es cierto, y es un dato a tener en cuenta aquí, que Itamaraty, lo que sería la Cancillería brasileña, es una Cancillería hiper profesional, y que tienen en claro que más allá de los cambios que puede llegar a haber en el gobierno federal, ellos tienen unas políticas que apuntan justamente a proyectos a largo plazo. Pero sí creo que, a la hora de negociar va a dificultar; por ejemplo, ahora va a costar más que un secretario de comercio del gobierno de Lula se siente a charlar con un secretario de comercio de Argentina, porque el clima está muy espeso”.

Asimismo, apuntó que “esto excede las lógicas de las disputas ideológicas porque, de hecho, ahora la respuesta formal de Brasil va a llegar en un par de días, y no llega antes porque ellos en su agenda tienen otro tipo de reuniones, se reúnen ahora con el primer ministro de Corea del Sur, están viajando a la asunción de Keiko Fujimori, lo cual te muestra que no importa la cuestión ideológica si se mantienen relaciones diplomáticas correctas. Pero acá Milei ha pateado el tablero, ha roto todos los protocolos habidos y por haber, en una relación que debería mantenerse firme. Más allá de que quizás lo comercial pase por otro lado, yo creo que cuando tenés que sentarte después a negociar, si el ruido político es tan grande, eso va a dificultar las cosas”.

En este contexto, consideró que “cualquier empresa que esté por cerrar un negocio, ahora se está agarrando la cabeza, frente a la posibilidad de que se les caiga un negocio, porque cerrar un negocio lleva años, no es una cuestión que se decide de un día para el otro, son un montón de trámites, pese a que a partir de la creación del Mercosur todo es mucho más flexible”.

Definió que “el Mercosur llevó décadas de construcción, recordemos que las negociaciones empezaron en la época de Alfonsín, después se consolidó muy fuertemente, durante el gobierno de (Carlos) Menem, se mantuvo con el kirchnerismo y con el macrismo, y ha sido una herramienta central en el desarrollo económico y ha favorecido a amplísimos sectores productivos de la Argentina, y que el ruido político te pueda llegar a complicar un negocio que a vos te lleva mucho esfuerzo y demás, la verdad es muy preocupante”.

“Y además Milei se metió en cuestiones que tienen que ver con la justicia, atacó a un juez de la Corte Suprema, como Alexandre de Moraes, con lo cual, lo que dice Brasil es que no es que ataca a una figura política como puede ser Lula, sino que ataca la voluntad del pueblo brasileño. Realmente es muy complejo, y aparte lo trata de presidiario, cuando todos sabemos cuál fue el derrotero de esa causa judicial que terminó siendo anulada por la Corte Suprema de Brasil, y fue expulsado de la justicia, el juez que la impulsó Sergio Moro. En cambio, el que hoy está como presidiario es su socio, Jair Bolsonaro, que está con prisión domiciliaria por un intento de golpe de Estado, nada más y nada menos. Entonces, me parece que hay una confusión en toda esta historia”, explicó Michi.

Consultado respecto de cuánto puede influir el apoyo de Milei a la candidatura de Flavio Bolsonaro, el periodista evaluó que “ahí también se da un fenómeno de época, el fenómeno del insulto, de la agresión, que está también bastante instalado en Brasil. Sobre todo, en las campañas pasadas se vio claramente como el reino de las fake news se extendía fuertísimo en las redes sociales, incluso con la participación de algunos personajes oscuros de la Argentina. El tema del insulto está bastante instalado en Brasil y el propio Jair Bolsonaro hizo del insulto político una práctica muy fuerte. Y, de hecho, para ser justos, si bien fue el bolsonarismo el que más instaló la denuncia falsa y ensuciar a la gente por las redes sociales, después también es cierto que el PT (Partido de los Trabajadores) de Lula se subió a ese camión y también terminó en la misma lógica, lo llevaron a ese terreno y también hay que decir que el lulismo se metió en ese juego. Ellos se pueden llegar a escandalizar por una cuestión de folclore de que un Presidente se te venga a meter en tu política interna, pero no en cuanto a los términos que se utilizan porque en Brasil también está bastante sucio el discurso político y estas prácticas incluso fueron anteriores a la llegada de Milei a la política en la Argentina”.

Asimismo, sostuvo que el impacto diplomático, que generó incluso el respaldo de China hacia Brasil, “puede tener alguna consecuencia comercial” y explicitó que “acá se está jugando otro partido, que tiene que ver con la geopolítica internacional, donde la figura de Donald Trump está jugando un papel preponderante. Hoy por hoy, lo que hemos visto en las últimas elecciones es una tendencia en América Latina hacia una derechización del electorado muy fuerte; el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia y lo que pasó con Keiko Fujimori en Perú, son un claro ejemplo de esto y si uno mira el mapa de la región y lo compara con lo que era hace 10 o 20 años, cambió por completo. Hay dos grandes estigmas para el pensamiento o la doctrina trumpista en América Latina, que son –nada más y nada menos- que los dos países más importantes, Brasil y México, que son gobernados por partidos de centro izquierda. Eso en la impronta de Donald Trump está generando un ruido, y por eso también su intento de influir en la política de América Latina”.

En ese marco, analizó que “de hecho, previo a estas declaraciones que hace el propio Javier Milei, ya había intervenido Donald Trump en la política interna de Brasil, incluso por una cosa insólita que generó muchísimo ruido interno, que es aplicarle mayores aranceles en castigo porque la justicia había condenado a Jair Bolsonaro. Es una cosa increíble que se mida de esa manera. Y hay un intento de injerencia directa del Departamento de Estado de Trump para involucrarse en la campaña de Brasil para, obviamente, torcer el rumbo de la principal potencia de América Latina. Entonces, esto que vemos de China también es una reacción frente a algo que está pasando, porque durante mucho tiempo Estados Unidos descuidó a América Latina en geopolítica internacional, y eso favoreció para que China crezca en su presencia en la región y pase a dominar lugares económicos muy importantes. Creo que esta lógica también apunta a una cuestión geopolítica mucho más grande, que es el intento de Estados Unidos y de Donald Trump para frenar el avance chino y reposicionar a Estados Unidos en América Latina”.