Desde el 2023 el presupuesto para Ciencia y Técnica disminuyó un 50% y los salarios del Conicet, un 40,5%

Imagen de archivo de una protesta en defensa del Conicet. El desfinanciamiento de la Ciencia y la Tecnología atenta con las posibilidades de desarrollo del país.

En los últimos días circuló la versión de que Darío Genua dejaría la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pero la medida no fue oficializada y desde el organismo señalaron a Chequeado que no tienen confirmación sobre su salida. El rumor de su salida coincide con un fuerte ajuste en el sector.

Entre 2023 y 2026, el presupuesto de la función “Ciencia y Técnica” cayó un 50,2% en términos reales, según cálculos del portal de Chequeado. El Gobierno informó una baja del 43% y una reducción de su peso dentro del presupuesto nacional.

Los salarios del Conicet acumulan una pérdida real del 40,5% desde noviembre de 2023 y los trabajadores científicos del SINEP, del 32,2%.

En los últimos días circuló en varios medios una versión que daba cuenta de la salida de Darío Genua, secretario de Ciencia y Tecnología de la Nación. Sin embargo, la medida no fue oficializada y desde la secretaría advirtieron a Chequeado que aún no tienen ninguna confirmación al respecto.

Esta situación coincide con un fuerte ajuste en las partidas para la función Ciencia y Técnica, reconocida incluso por fuentes oficiales: en su último informe como jefe de Gabinete ante el Congreso, a fines de abril, Manuel Adorni informó una caída presupuestaria de más del 40% para el sector, aunque la cifra podría ser mayor.

Además, hay una fuerte caída de los salarios de los investigadores del Conicet y de los trabajadores del sector de Ciencia y Tecnología.

Caída del 50% en la inversión en Ciencia y Tecnología

La inversión en Ciencia (que incluye el gasto de todos los ministerios o agencias estatales en investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, educación de postgrado para formación de investigadores y promoción de las actividades científicas y técnicas) disminuyó durante el gobierno de La Libertad Avanza.

Entre 2023 y 2026, el gasto en la función “Ciencia y Técnica” del presupuesto bajó un 50,2% en términos reales, o sea, descontando el efecto de la inflación. Para el cálculo que realizó Chequeado, se consideró para 2026 el presupuesto vigente para todo el año y las proyecciones de inflación del REM-BCRA, publicó el portal Chequeado.

A fines de abril, el entonces jefe de Gabinete Adorni visitó el Congreso y presentó el informe con respuestas a las preguntas de los diputados. Consultado por el presupuesto en Ciencia y Técnica, informó que la participación de este rubro en el total del presupuesto de la administración pública pasó del 1,52% en 2023, al 1,02% en 2026. Y el presupuesto en pesos constantes cayó un 43% en el mismo período.

Chequeado consultó a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pero no obtuvo respuesta sobre temas presupuestarios.

“Este gobierno le está dando golpes letales a dos de las fortalezas indiscutibles de nuestro sistema de ciencia y tecnología, que son el área espacial y nuclear: cierre de proyectos estratégicos, debilitamiento o destrucción institucional, estrangulamiento de planteles, expulsión de quienes forman a los futuros expertos”, explicó a Chequeado Agustín Campero, ex secretario de Articulación Científico Tecnológica durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos) y actual presidente de la Fundación Alem.

Cuál es la situación de los trabajadores de Ciencia en el país

De acuerdo con un informe del grupo Economía Política Ciencia (EPC) en base a datos oficiales, en el marco de un análisis para el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, en el Conicet los sueldos de investigadores y del personal de apoyo se recuperaron apenas un 0,5% real en junio.

Pero sigue habiendo una caída acumulada del 8,4% en los últimos 12 meses y del 40,5% desde noviembre de 2023, último mes completo de la gestión del Frente de Todos.

“Los científicos se van o hacen planes para irse. Hay grupos de investigación que se vacían, y semilleros de investigadores de alta calidad que se quedan sin sus profesores”, explicó Campero.

“El problema es la pérdida general de capacidades: se desarman equipos, se interrumpen líneas de investigación, se debilita la formación de nuevos científicos y se pierde conocimiento acumulado durante décadas. Un laboratorio o un equipo de investigación puede desarmarse en pocos meses, pero recuperarlo puede demandar muchos años”, agregó.

Los estipendios de los becarios del Conicet mostraron la misma evolución en ese período.

“Las becas de CONICET, por resolución del Directorio de hace varios años, se actualizan igual que los salarios del personal de CyT (investigadores y personal de apoyo). La situación de los becarios es muy mala, como lo es en el caso de los investigadores y personal de apoyo”, explicó a Chequeado Jorge Aliaga, miembro del Directorio del Conicet en representación del Consejo de Universidades y secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional en la Universidad Nacional de Hurlingham, señaló el portal Chequeado.

Además, se refirió a la situación de los becarios de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i): “Las becas de la Agencia no se actualizan desde marzo de 2024, han perdido muchas más”.

En relación al material que usan los investigadores, el personal de investigación financiaba sus trabajos presentándose a convocatorias de proyectos, que eran evaluados y algunos financiados. La principal financiadora era la Agencia I+D+i.

Sin embargo, explicó Aliaga, “la agencia dejó de financiar proyectos desde diciembre de 2023 hasta ahora. Cero proyectos. Sólo pagó algo de lo que ya estaba aprobado. Eso implica que todos los investigadores no tienen fondos para trabajar. No tienen plata para comprar insumos, para ir a congresos y presentar trabajos”.

En 2023 se otorgaron 1.300 becas doctorales, que duran 5 años. En 2024 y 2025 pasaron a 1.000. Las becas doctorales, para personas que ya hicieron su doctorado, también disminuyeron, pasando de 800 a 500 entre 2023 y 2024.

Si se analiza a nivel histórico, perdieron 36,9 puntos reales desde diciembre de 2015 y un 8,4% interanual.

Por su parte, las remuneraciones de los trabajadores científicos que se enmarcan en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) descendieron 3,3% en el año en curso y se encuentran un 32,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023. El informe advierte que se encuentran por debajo de la línea de pobreza desde agosto de 2024.