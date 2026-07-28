Rescatistas impulsaron un operativo integral y solidario para reducir la superpoblación animal en el Volcadero

Durante tres jornadas, más de 30 voluntarias recorrieron el barrio San Martín para censar animales, trasladarlos al quirófano móvil municipal y brindar atención sanitaria. La intervención incluyó castraciones, desparasitación, entrega de alimentos y medicación, en un contexto marcado por la pobreza, la superpoblación animal y la falta de acceso a cuidados veterinarios.

Un grupo de rescatistas de animales llevó adelante durante tres jornadas un amplio operativo sanitario y de castración en el barrio San Martín, en la zona del Volcadero de Paraná, con el objetivo de reducir la superpoblación de perros y gatos y mejorar las condiciones sanitarias tanto de los animales como de las familias que conviven con ellos.





La intervención coincidió con la llegada del quirófano móvil del Municipio de Paraná, aunque la mayor parte del trabajo previo y posterior estuvo a cargo del voluntariado. Las organizadoras realizaron un censo casa por casa, trasladaron los animales hasta el castrador móvil, supervisaron el posoperatorio, distribuyeron medicamentos y alimentos, además de recorrer el barrio informando sobre enfermedades zoonóticas y promoviendo la tenencia responsable.

El operativo fue impulsado principalmente por dos rescatistas y contó con la participación de más de 30 voluntarias, en su inmensa mayoría mujeres, quienes sostuvieron la logística mediante donaciones particulares y aportes de comercios y veterinarias.

Una intervención que fue mucho más allá de las castraciones

El balance de las tres jornadas refleja la magnitud del trabajo realizado. Se concretaron 68 castraciones —66 en el quirófano móvil y dos bonificadas en una veterinaria privada—, además de la eutanasia humanitaria de una perra con un cuadro avanzado de Tumor Venéreo Transmisible (TVT), cuya condición ya no tenía posibilidades terapéuticas.

También fueron rescatados 12 cachorros, entre perros y gatos, además de una gata preñada, que serán recuperados y posteriormente ofrecidos en adopción.





Las rescatistas estiman que, a partir de esas castraciones, se evitará el nacimiento de aproximadamente 660 animales que, en gran parte, hubieran terminado reproduciendo el circuito de abandono y vulnerabilidad que caracteriza a la zona.

Durante las recorridas también se colocaron 200 pipetas, se administraron antiparasitarios y medicación contra la sarna, además de distribuirse más de 50 kilos de alimento balanceado.

Como incentivo para que las familias llevaran sus animales a castrar, la campaña "Castrar tiene Premio" permitió canjear 50 bolsones de alimentos, mientras que durante las tres jornadas se sirvieron chocolatada y más de 180 facturas para quienes se acercaban al operativo.

El desafío de llegar donde los vecinos no llegan

Las organizadoras explican que el trabajo comenzó varios días antes con un relevamiento de los hogares y los animales existentes. La estrategia respondió a una realidad conocida por quienes trabajan en el territorio: el castrador móvil suele instalarse en un punto fijo, pero muchos vecinos no concurren con sus animales por cuestiones culturales, dificultades de movilidad, horarios laborales o simplemente porque priorizan otras necesidades urgentes propias de un contexto de extrema vulnerabilidad.

Por ese motivo, el voluntariado se ocupó de localizar los animales, buscarlos en cada vivienda, trasladarlos hasta el quirófano móvil y luego devolverlos a sus hogares una vez finalizado el procedimiento.

Además, debieron montar diariamente un espacio de recuperación posquirúrgica, aportar insumos médicos y resolver múltiples inconvenientes logísticos.





Según señalaron, incluso fue necesario proveer algodón, hojas de afeitar e insumos básicos para que las intervenciones pudieran continuar con normalidad, además de comprar con fondos propios medicamentos que no estaban disponibles para tratar patologías frecuentes como la sarna.

Una realidad atravesada por la pobreza y la superpoblación animal

El operativo también permitió dimensionar la situación sanitaria que atraviesa el barrio.

Las rescatistas describieron una importante presencia de perros, gatos, cerdos, gallinas, gansos y caballos viviendo en condiciones de extrema precariedad. Aseguran que en algunos sectores existen hasta diez perros por vivienda y que la sarna constituye una de las enfermedades más extendidas entre los animales.





Particular preocupación genera la situación de los equinos. Según relataron, en uno de los sectores ubicados detrás del Volcadero identificaron más de un centenar de caballos conviviendo entre montañas de residuos, además de otro número similar atados en distintos ranchos de la zona.

Las voluntarias afirmaron haber encontrado animales muertos y otros con graves cuadros sanitarios, una situación que calificaron como crítica.

Eestas problemáticas deben entenderse dentro de un contexto de pobreza estructural, donde la falta de recursos condiciona la propia subsistencia de las personas y por ende el acceso a la salud animal como las posibilidades de brindar cuidados adecuados.

El esfuerzo del voluntariado

Las organizadoras destacaron que todo el operativo pudo concretarse gracias al aporte de particulares, veterinarias, comercios y decenas de personas que colaboraron durante las tres jornadas.

Además del trabajo sanitario, el voluntariado se ocupó del armado y desarmado de la infraestructura, el traslado permanente de animales, la distribución de alimentos y la asistencia a los vecinos.





El balance también registró dos fallecimientos de animales vinculados al operativo, uno ocurrido en el domicilio de su tutor y otro durante una intervención quirúrgica.

Pese a esas dificultades, las rescatistas consideran que la intervención permitió avanzar sobre un problema estructural y remarcan que la castración constituye una de las herramientas más eficaces para disminuir el abandono, mejorar la salud pública y reducir el sufrimiento animal en uno de los sectores más vulnerables de Paraná.

Se puede colaborar con las rescatistas

El operativo fue impulsado y coordinado por Silvina Villarroel (@.ladelcopete) y Camila Scavia (@nosomosinvisibles). Si bien la actividad principal se desarrolló la semana pasada en territorio, las rescatistas deben volver a comprar insumos para mantener a los 12 cachorros que mantienen en tránsito y luego serán dados en adopción.

Se puede colaborar con donaciones a los alias: los.invisibles.mp y ladelcopete.mp