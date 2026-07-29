Alerta sanitaria en Chile por hantavirus: cuáles son las nuevas medidas del Ministerio de Salud

La preocupación por el hantavirus en Chile llevó a las autoridades sanitarias a declarar por primera vez una alerta sanitaria preventiva en 13 de las 16 regiones del país.

La medida, que se extiende desde Atacama en el norte hasta Magallanes en el extremo sur, fue implementada por el Ministerio de Salud tras confirmarse un aumento de la letalidad y los contagios en 2026.

La alarma no solo responde a la suba de muertes —18 en lo que va del año, con una letalidad del 39%— sino que también busca reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta ante otras amenazas como la influenza aviar, el dengue y otros virus transmitidos por animales.

El decreto, que estará vigente hasta el 31 de julio de 2027, habilita a las autoridades a tomar medidas extraordinarias para el monitoreo, la gestión de recursos y la implementación de acciones de control sanitario. No se trata de una reacción ante una epidemia desbordada sino de una decisión preventiva y de preparación, con el objetivo de evitar una crisis mayor y garantizar la atención oportuna ante cuadros sospechosos.

“Estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado, y debido a ello determinamos declarar esta alerta”, expresó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro en una conferencia de prensa.

Cómo actúa el hantavirus y cuáles son los síntomas a vigilar

El hantavirus es una enfermedad endémica en Chile y su transmisión se da principalmente a través del ratón de cola larga, un mamífero silvestre que habita áreas rurales y semirurales en casi todo el territorio nacional.

El animal infectado elimina el virus en su orina, heces y saliva, y el contagio a los humanos ocurre cuando las personas inhalan partículas contaminadas, especialmente en espacios cerrados o poco ventilados como cabañas, galpones y bodegas. Por su naturaleza, la vigilancia y prevención requieren estrategias que se adapten a ambientes rurales, temporales y domésticos.

Durante 2026, los casos de hantavirus se distribuyeron en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

El registro oficial hasta la semana pasada indicó 46 contagios y 18 fallecidos, duplicando la letalidad reportada en 2025, cuando se contabilizaron 44 casos y ocho muertes. La cifra actual refleja un grave incremento en la mortalidad, que alertó a las autoridades y motivó la declaración de la alerta sanitaria.

La Organización Panamericana de la Salud mantiene desde diciembre de 2025 una alerta epidemiológica por el aumento de casos en el Cono Sur, contexto que refuerza la decisión del Ministerio de Salud chileno.

El monitoreo, explicaron, se realiza de “forma permanente” y no se limita a los meses de verano, ya que el virus es endémico y puede circular en cualquier época del año. “El virus del hanta produce una enfermedad que es endémica de Chile, transmitida por el ratón de cola larga que vive en las zonas rurales y semirurales de casi todo el país”, indicó la cartera de Salud en un comunicado.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con otras enfermedades: fiebre superior a 37,5 grados, dolor de cabeza, molestias musculares intensas, cansancio, náuseas o vómitos. Cuando el cuadro avanza, la dificultad respiratoria repentina puede ser una señal de alerta crítica.

La recomendación oficial es que, ante cualquiera de estos signos tras haber estado en zonas rurales o semirurales, se acuda de inmediato a un centro médico y se informe sobre la posible exposición.

La subsecretaria Pizarro insistió: “Es fundamental estar atentos a los síntomas: fiebre, dolor muscular intenso y dificultad respiratoria. Si alguien los presenta y ha estado en zonas rurales o semirurales donde pudo haber presencia del ratón de cola larga, debe acudir de inmediato a un centro de salud e informarlo al personal médico para que puedan considerar el diagnóstico de hantavirus oportunamente”.

La alerta sanitaria otorga facultades extraordinarias a las autoridades para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la detección precoz y la respuesta asistencial.

Entre las acciones habilitadas figuran la contratación de personal especializado, la compra expedita de insumos y la aplicación de medidas de control sanitario en las regiones alcanzadas por la disposición. El objetivo es mejorar la gestión de recursos, acelerar los diagnósticos y garantizar la atención rápida de los pacientes sospechosos.

El Ministerio de Salud detalló una batería de medidas preventivas para la población: ventilar durante al menos 30 minutos los lugares cerrados antes de ingresar, humedecer pisos y superficies con agua y cloro antes de limpiar, guardar los alimentos en recipientes herméticos, mantener la basura tapada, eliminar malezas, sellar orificios y ordenar bodegas o leñeras.

Además, se recomendó no tocar roedores aunque parezcan muertos y utilizar guantes y mascarilla al desmalezar, recolectar frutos o limpiar espacios con posible contaminación.

La autoridad sanitaria instó a la población a extremar precauciones: “Llamamos a extremar precauciones: no tocar roedores, ventilar las casas antes de entrar si han estado cerradas, limpiar con agua y cloro los espacios sin uso y mantener basura tapada y alimentos resguardados”.

El hantavirus no tiene vacuna ni tratamiento específico, por lo que la prevención y el diagnóstico temprano son las herramientas más efectivas para reducir la mortalidad.

La alerta sanitaria decretada por Chile también abarca la prevención ante otras amenazas, como la influenza aviar y las arbovirosis (dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla), en un contexto que la autoridad definió como “multiamenaza sanitaria”. Para las arbovirosis, la medida rige desde Arica hasta Los Ríos, y para la gripe aviar abarca todo el país, con especial atención a las aves silvestres y de corral.

El ministerio enfatizó que la resolución no significa que “exista una epidemia en curso o una atención de salud desbordada”, sino que busca anticiparse y preparar la red sanitaria ante emergencias de grave riesgo. La decisión de mantener la alerta hasta julio de 2027 responde a la necesidad de sostener el monitoreo y la capacidad de respuesta frente a un escenario epidemiológico cambiante y potencialmente peligroso.

El caso del brote de hantavirus en un crucero que zarpó desde Ushuaia y provocó muertes y contagios puso en relieve la capacidad del virus para desencadenar situaciones de alto riesgo en distintos contextos, incluyendo la transmisión humana en situaciones excepcionales.

Si bien la mayoría de los contagios siguen ligados al contacto con el ratón colilargo y sus excreciones, el monitoreo y la información permanente resultan fundamentales para evitar nuevos brotes y reducir el impacto sanitario.

El decreto de alerta sanitaria representa un cambio estratégico en la gestión de enfermedades infecciosas en Chile. La apuesta por la anticipación, la vigilancia intensiva y la acción coordinada busca proteger a la población y fortalecer el sistema de salud ante amenazas presentes y futuras.

La experiencia reciente demuestra que la combinación de alerta temprana, comunicación eficaz y prevención activa puede marcar la diferencia en la lucha contra virus altamente letales como el hantavirus.