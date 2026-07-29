Majluff: “A todos los gobiernos de provincia les favorece un desdoblamiento de elecciones”

"Los entrerrianos tenemos una sensibilidad particular con la tranquilidad, y todo lo que atenta contra eso causa un poco de daño. Si bien es temporal y probablemente en 15 días nadie se acuerde, no sería lo más indicado que se profundice, porque más allá del efecto real de la reforma, lo cual es bastante desconocido por la mayor de la población, sí es más fácil de percibir ese quiebre de tranquilidad que es tan valorado por nuestros coterráneos entrerrianos”, explicó Majluff.

El titular de la Consultora Grupo Mercado, Jorge Majluff, analizó las implicancias de un posible desdoblamiento de las elecciones para el gobierno de Rogelio Frigerio en Entre Ríos, planteó las posibilidades de reelección tanto a nivel nacional como provincial, y evaluó el posible impacto de la reforma previsional para la gestión frigerista.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Majluff opinó que “a todos los gobiernos de la provincia –el actual, el anterior y los anteriores- los favorece un adelantamiento de las elecciones porque tienen la botonera a disposición, es decir, tienen el control de poner los plazos, la comunicación que puede hacer un gobierno provincial para tratar de lograr su reelección tiene un efecto mucho mayor si hay una elección adelantada con respecto a la nacional, porque los espacios están disponibles, los espacios publicitarios, mediáticos y la permeabilidad de la gente también. Las personas tienen capacidad de absorción limitada de información y en una elección nacional esa capacidad de absorción se la lleva precisamente el ámbito nacional, por la potencia de los medios nacionales que replica en redes, y al no estar eso, hay espacio para que los que puedan hacer buenas comunicaciones, buenas campañas del ámbito local tengan más eficacia”.

“La potencialidad que un gobierno provincial tiene en cuanto a su poder mediático y de campaña territorial es mucho mayor, preponderante, y se puede desplegar de mejor manera, con más eficacia que si va concomitante con la elección nacional, en donde los espacios, la capacidad de entendimiento y la atención de la gente se dirige a ese nivel, a nivel presidencial”, resumió.

En ese marco, planteó que “más allá de que ahora, con el nuevo sistema electoral de boleta única, esto queda un poco menguado, pero también hay que sumar que antes estaba la boleta sábana y la punta de la boleta de Presidente también arrastraba a los demás cuerpos. Porque –a nuestro entender- la gente siempre votó como principal traccionador la categoría Presidente, después intendente y después gobernador. Al ser separada la categoría Presidente no está en juego”.

De todos modos, aclaró que “salvo que el gobernador de turno sea del mismo palo político del Presidente y ese Presidente esté en muy buen posicionamiento, te metés en el tren del éxito nacional, pero por lo general, para tener el control de la campaña y tener más efectividad, sin dudas que el adelantamiento es lo que más les conviene a los gobiernos provinciales sean oficialistas o no, principalmente si no son oficialistas nacionales”.

Respecto de la conveniencia de un desdoblamiento para el gobierno nacional, Majluff admitió que “es bastante difícil responder eso porque no hay un gobernador libertario genuinamente, hay socios políticos, hay alianzas, pero no hay un gobernador del mismo palo político exactamente. Le conviene a Milei en el sentido de que, mostrar un éxito de los gobiernos aliados previo a la elección nacional, puede sumar un poco, puede generar materia prima para después ser usada en la campaña del gobierno nacional para tener mayor poder de convencimiento”.

“Por otro lado, cuando un dirigente político sea de la ciudad que sea o de la provincia que sea, no se juega el pellejo propio, la energía y el compromiso que tiene para con la campaña no es el mismo que si fuese el cuero propio. En una elección provincial adelantada se juegan la vida –sea la provincia que sea, sea el gobernador que sea- cuando se juega su reelección, y después se pone la campaña al hombro, pero no con ese fervor que uno percibe en los dirigentes cuando juegan su candidatura propia. Es también una cuestión natural, de supervivencia, y se pierde un poco esa potencia traccionadora que puede llegar a haber”, evaluó.

En otro orden de cosas, Majluff reconoció que “no está medido” el impacto que tiene en la imagen de Frigerio la reforma previsional: “Es un tema que nadie nos ha pedido indagar demasiado, y por decisión propia no lo hemos hecho. Reconozco que estaría bueno hacerlo más en profundidad; sí se ha hablado un poco en los focus group, pero haciendo una pregunta media aislada”.

De todos modos, mencionó que “la gente no tiene un conocimiento acabado de lo que significa la reforma previsional, incluso cuando se percibe que las personas son informadas y están al tanto de la realidad política, administrativa y económica del país y de la provincia. Pero en su mayoría expresan que no saben si se mantiene el 82% o no; desconocen si serían alcanzados por la reforma aquellos que les faltan 10 o 15 años de aporte; desconocen la posible discrecionalidad que los siguientes gobernadores tendrían para intervenir sobre reconfiguraciones de la Caja. Es decir, hay muy poco conocimiento acabado de la información”.

Agregó que “hay un activo importante que tienen los gobernadores de Entre Ríos particularmente –y Frigerio claramente es uno de ellos- que es el tema de la tranquilidad, y esto circunstancialmente la rompe un poco, así que veremos qué pasa en los sucesivos días. Los entrerrianos tenemos una sensibilidad particular con la tranquilidad, y todo lo que atenta contra eso causa un poco de daño. Si bien es temporal y probablemente en 15 días nadie se acuerde, pero no sería lo más indicado que eso se profundice, porque más allá del efecto real de la reforma, lo cual es bastante desconocido por la mayor de la población, sí es más fácil de percibir ese quiebre de tranquilidad que es tan valorado por nuestros coterráneos entrerrianos”.

En tanto, consideró que “Frigerio tiene más chances de renovar mandato que Milei”. “Milei está condicionado a que haya un mínimo rebrote económico, un mínimo bienestar económico, un mínimo nivel de consumo; está supeditado a eso y sin eso, lo veo difícil. Pero con ese ingrediente creo que le sería bastante fácil la reelección; con una inflación controlada y con un par de mangos más en la calle, me parece que tenemos Milei por cuatro años más. Creo que ellos hacen esa lectura también y creo que hay herramientas para hacerlo, tomando deuda y con lo que genera la energía, la minería, creo que puede llegar a pasar”, explicitó.

En cuanto al momento para decidir un posible desdoblamiento, advirtió que “el ‘timing’ en la política es clave, elemental y no hay político medianamente inteligente –y claramente Frigerio lo es- que no lo utilice. Es clave porque los contextos son tan importantes como los candidatos, y gráficamente vemos que un candidato como Miley hace ocho años no tenía posibilidades de sacar tres puntos y el contexto lo puso donde lo puso”.

“Los contextos son fundamentales, por lo tanto, eso se sabe o más o menos se interpreta de una u otra manera, y seguramente Frigerio, y todos los que tengan que tomar una decisión de este tipo, va a esperar hasta el último momento para tomar esa decisión porque el momento en el cual se desarrollan las cosas es casi tan importante como el candidato mismo”, concluyó.