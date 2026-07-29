Mañana estará Federico Sturzenegger en Paraná: disertará en el Foro del Consejo Empresario

El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) llevará adelante este jueves el XIX Foro Anual “Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable”, un espacio de encuentro y reflexión que reunirá a referentes del ámbito empresarial, profesional, académico e institucional para analizar los principales desafíos que atraviesan el país y la región.

La jornada se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, desde las 9.15 y contará con un programa de exposiciones orientado a abordar la coyuntura económica, el escenario político, el mundo del trabajo y los desafíos vinculados al desarrollo y la competitividad.

La primera disertación estará a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, quien será el primer orador de la jornada y brindará la conferencia “La economía de Javier Milei”. Durante su exposición, compartirá su análisis sobre el rumbo económico de la Argentina, las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y los desafíos que enfrenta el país en el contexto actual.

A continuación, el economista Santiago Bulat analizará la coyuntura económica y las perspectivas hacia adelante.

Por la tarde, el analista político Andrés Malamud ofrecerá una mirada sobre el contexto nacional e internacional en un escenario de transformación.

El cierre estará a cargo de la especialista en liderazgo y transformación organizacional Patricia Jebsen, quien expondrá sobre el mundo del trabajo, el liderazgo y la convivencia entre distintas generaciones dentro de las organizaciones.

El XIX Foro Anual del CEER propone generar un espacio de diálogo y análisis sobre los temas que inciden en el presente y el futuro de Entre Ríos, promoviendo el intercambio de ideas y la construcción de perspectivas para el desarrollo sostenible de la provincia y la región.

Para ingresar, asistir con QR o estar acreditado.