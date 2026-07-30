Las actas en las que la CARU discutió el tema de HIF Global todavía no son públicas, reconoció la cancillería

Imagen de archivo de la sede de la CARU. La localización definitiva de la planta HIF Global no está decidida, el estudio de impacto continúa en evaluación en Uruguay y las actas en las que la CARU discutió el asunto todavía no son públicas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto confirmó a ANÁLISIS que la Argentina planteó formalmente ante Uruguay la necesidad de “que se cumplan los pasos de información y consulta previa establecidos en el Estatuto del Río Uruguay” respecto de la planta de combustibles sintéticos que la empresa HIF Global proyecta instalar en el Departamento de Paysandú, sobre la margen oriental del río, frente a la ciudad entrerriana de Colón.

La confirmación surge de la respuesta que la Cancillería brindó a un pedido de acceso a la información pública presentado por ANÁLISIS, y constituye “la pata nacional” y diplomática de un conflicto que ya venía movilizando a la provincia. Y allí se agrega que el gobierno argentino le debe cerca de 6 millones de dólares a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que servirían para los estudios de impacto ambiental.

El proyecto no es menor para el Uruguay, pero también para Entre Ríos, por sus derivaciones y coletazos. Según la información difundida por la propia empresa chilena, la instalación de la planta de HIF Global -en Paysandú y frente a la ciudad entrerriana de Colón-, demandaría una inversión cercana a los 5.385 millones de dólares y produciría hasta 876.000 toneladas anuales de e-metanol a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono capturado, en un predio de unas 440 hectáreas que se desarrollaría por etapas.

En marzo de este año, HIF Global presentó ante el Ministerio de Ambiente de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa junto con el estudio de impacto ambiental, dando continuidad a un proceso de evaluación iniciado en 2024. La empresa promociona el emprendimiento como una apuesta a los combustibles del futuro, con generación de empleo y reciclaje de emisiones.

Del otro lado del río, sin embargo, el anuncio reavivó un fantasma conocido. La instalación de una planta industrial de gran porte sobre un curso de agua compartido remite de manera inevitable al conflicto por la pastera de Fray Bentos -Proyecto Orión, es decir, la ex Botnia, hoy UPM-, que enfrentó a los dos países durante años y terminó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El eje jurídico es el mismo de entonces: el Estatuto del Río Uruguay obliga a cada Estado a informar y consultar previamente al otro, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay, cualquier obra que pueda afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas. Ese es, precisamente, el mecanismo que la Argentina reclama que se respete. La preocupación se tradujo en las calles: la marcha anual de Gualeguaychú contra UPM incorporó este año el rechazo a la planta de HIF, con caravanas hacia los tres puentes internacionales que unen a ambos países.

En ese marco, la respuesta de la Cancillería precisa que la Delegación argentina ante la CARU le señaló formalmente a su contraparte uruguaya la necesidad de que la Comisión reciba información detallada sobre el proyecto y de que se cumplan los pasos de información y consulta previa, a fin de que pueda evaluar si la planta podría afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas. En el plano bilateral, según el mismo documento, el canciller Quirno le transmitió a su par uruguayo el especial interés argentino en extremar los recaudos para evitar perjuicios sobre las actividades económicas preexistentes de Colón, en particular el turismo, que es la principal fuente de ingresos de la ciudad y la región.

La contestación oficial también reconstruye la cronología reciente. Uruguay informó la firma de un memorando de entendimiento con la firma HIF Uruguay SA, la elaboración de los términos de referencia del estudio de impacto ambiental y la presentación de ese estudio, que ahora incorpora a la ciudad de Colón como parte de su área de influencia y se encuentra en evaluación por el Ministerio de Ambiente uruguayo. Además, el vecino país comunicó que analiza localizaciones alternativas para el emprendimiento y que, una vez definida la ubicación y concluida la evaluación ambiental, remitirá la documentación correspondiente a la CARU.

Esa última concesión no fue gratuita. Llegó después de una fuerte presión desde múltiples frentes entrerrianos. El gobernador Rogelio Frigerio había llegado a advertir, en marzo, con llevar el caso a La Haya, y en mayo encabezó en Montevideo una misión de trabajo -desarrollada en el ámbito de la CARU y con participación de la Cancillería argentina, ministros uruguayos y los intendentes de Colón, José Luis Walser, y de Paysandú, Nicolás Olivera- en la que Uruguay aceptó analizar sitios alternativos e incluir formalmente a Colón en el estudio de impacto. En paralelo, el municipio de Colón obtuvo, mediante un pedido de acceso a la información pública presentado ante el Estado uruguayo, una respuesta formal de su Ministerio de Ambiente, y la Justicia argentina dispuso medidas para evaluar el eventual impacto sobre la costa entrerriana, con intervención de la Universidad Nacional de Entre Ríos. A su vez, el diputado nacional peronista, Guillermo Michel, radicó una denuncia penal contra la empresa chilena en la justicia federal.

La empresa, por su parte, sostiene que el proyecto no afectará a la ribera argentina. Según las conclusiones de su propio estudio de impacto ambiental, el funcionamiento de la planta no traería consecuencias negativas para Colón ni para el resto de las ciudades costeras. Esa afirmación es, justamente, la que la Argentina pretende que sea evaluada por la CARU y no sólo por la autoridad ambiental uruguaya, y la que la movilización social de ambas orillas pone en duda.

Hay, además, un dato que el mismo expediente deja al descubierto y que matiza el reclamo argentino. En la respuesta, la Cancillería informa que el país realizó aportes a la CARU por 8.034.698 dólares correspondientes al período 2023 y sucesivos, pero que mantiene con el organismo compromisos financieros pendientes por 5.717.166 dólares. Dicho de otro modo: la Argentina invoca a la Comisión Administradora del Río Uruguay para defender el río, mientras arrastra una deuda de casi 5,7 millones de dólares con esa misma Comisión, en un contexto de ajuste del gasto público. Cuánto de ese atraso afecta el funcionamiento del organismo, los monitoreos y el dragado es una pregunta que queda abierta.

El desenlace, por ahora, sigue en suspenso. La localización definitiva de la planta no está decidida, el estudio de impacto continúa en evaluación en Uruguay y las actas en las que la CARU discutió el asunto todavía no son públicas. Lo que la respuesta de la Cancillería confirma es que, dos décadas después de Botnia, la maquinaria institucional del río Uruguay -el Estatuto, la consulta previa, la Comisión binacional- vuelve a ser puesta a prueba, esta vez con Colón y su economía turística en el centro de la escena.